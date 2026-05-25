Skoro 400 primjedbi na izmjene GUP-a: Rasprava kreće ispočetka, sve bi se moglo promijeniti

U prvoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna sesvetskog GUP-a stigle su brojne primjedbe - njih skoro 400. Zbog toga sve kreće 'ispočetka'.

Više od 10 godina nakon posljednjih izmjena Generalnog urbanističkog plana Sesveta (GUP-a), u ožujku ove godine pokrenuta je javna rasprava o Prijedlogu novih izmjena i dopuna. Iz Grada Zagreba tom prilikom su istaknuli da je GUP 'temeljni planski dokument koji će usmjeriti razvoj, uređenje, gradnju i zaštitu prostora najveće zagrebačke četvrti'.

No, budući da je u prvom 'krugu' stiglo je skoro 400 primjedbi cijela priča sada kreće ispočetka. Drugim riječima, ponavlja se javna rasprava.

Novi plan za ogromnu četvrt na istoku

Uz najavu prvih izmjena i dopuna temeljnog prostorno-planskog dokumenta u proteklom desetljeću iz Zagreba su naveli da je Odluka o izradi plana donesena u 2023. postavila četiri temeljna cilja za izmjene i dopune. Tada je odlučeno da su planiranje novih javnih sadržaja, urbana preobrazba središta Sesveta i nekadašnje industrijske zone, usklađivanje plana s europskim zelenim politikama te očuvanje i unaprjeđenje prostornih kvaliteta četvrti ključni elementi koji nedostaju Sesvetama, a time i sesvetskom GUP-u.

- Naš prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Sesvete omogućava razvoj Sesveta, velike i dinamične gradske četvrti, kojoj su potrebne nove zone javne i društvene namjene, smanjenje tranzitnog prometa kroz centar Sesveta, kao i preobrazba vrlo vrijednih prostora Badela i Sljemena, povodom najave pokretanja izrade izmjena i dopuna istaknuo je gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević.

Tada je navedeno i kako je u postupku izrade osigurana široka stručna razrada i usklađenost plana s aktualnim urbanističkim i okoličnim standardima. Uz to uključeno je 29 javnopravnih tijela uz aktivnu koordinaciju s Vijećem gradske četvrti Sesvete. Javno izlaganje održano je 18. ožujka, dok je sama javna raspava trajala do 30. ožujka. No, kako je u raspravi stigao rekordan broj prijava, cijela priča sada se ponavlja.

Stiglo skoro 400 primjedbi

Kako je objavljeno na stranicama Grada, na 55. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba održanoj u zgradi Gradske uprave predstavljene su Izmjene i dopune sesvetskog GUP-a objavljene prije okvirno dva mjeseca. No, kako je tada navedeno tijekom rasprave pristigle su čak 373 primjedbe građana, te 24 očitovanja javnopravnih tijela.

- Posebna pažnja posvećenja je prometnim rješenjima koja su prepoznata kao jedan od ključnih problema Sesveta. Predložene su izmjene prometne mreže, uključujući nove prometne pravce i prijelaze preko željezničke pruge, s ciljem rasterećenja središta naselja i boljeg povezivanja s Novim Jelkovcem te budućom produženom Vukovarskom ulicom, naveli su na stranicama Grada napominjući da će se nastavno na veliki broj primjedbi održati još jedna, druga po redu javna rasprava.

Nije ovo ništa neobično, već zakonski propisan nastavak prve rasprave. Do ponavljanja dolazi ako su primjedbe pristigle u prvoj raspravi promijenile prijedlog plana pa se treba ponovno sagledati polazišne točke.