Ne jedan, 3 stupa propadala su u Savu: Most je hitno saniran, sad ga čeka nova obnova, ali nikako do izvođača

Zagrebački mostovi većinom su zapušteni, a više od sanacije gradi se novo. Nakon Jadranskog, veću sanaciju konačno će dobiti i Podsusedski most.

Nažalost, zagrebački savski mostovi u velikom broju su oronuli. Ovisno o kojem govorimo, sagrađeni su prije 20, 40 ili više godina, a u cijelosti su obnovljeni - od prometnih samo Jadranski, te Savski pješački most.

Sa sigurnošću se može reći da se obnavlja presporo, no iz Grada uvijek napominju da bi istovremeno zatvaranje više mostova izazvalo u gradu izazvalo teški kolaps. A sad, nakon Jadranskog, konačno kreće i obnova Podsusedskog mosta.

Ta konstrukcija ranije je bila u ozbiljnom problemu kad su joj 100 godina stari stupovi krenuli 'plesati' nad Savom, no problem je hitno saniran. Ipak, most i dalje željno iščekuje detaljnu obnovu kojom će mu se produljiti vijek. Novost je da je ugovoren posao nadzora, iako se izvođač još ne zna.

Most je u lošem stanju

Podsusedski most će u izvanrednu sanaciju, jer je u izrazito lošem stanju, a istovremeno je iznimno važan za promet na zapadu Zagreba. Smješten na zapadnom ulazu u grad, predstavlja spoj prema naseljima u tom dijelu Zagreba, ali i prema obilaznici. Zbog toga, njegovo zanemarivanje predstavlja ozbiljan infrastrukturni rizik.

Tijekom pregleda provedenih između 2001. i 2024. godine na mostu je utvrđen niz oštećenja, od poodmakle korozije čeličnih elemenata, istrošene ili potpuno nedostajuće hidroizolacije, do problema s odvodnjom i unutarnjih oštećenja sandučastih nosača.

Podsjećamo, ogroman problem kod konstrukcije bili su stupovi u koritu rijeke Save, jer su dugotrajno bili izloženi eroziji i abraziji. Već smo pisali da se niz godna zna da su najveći problem Podsusedskog mosta upravo nestabilni stupovi, stari više od 100 godina. Zabilježena su oštećenja na Podsusedskom mostu | foto: EOJN

Tri stupa propadala u rijeku

Ne jedan, već sva tri stupa propala su u tolikoj mjeri da je njihova sanacija bila hitna. Prije više od 15 godina sanirani su, čime je spriječeno urušavanje konstrukcije u rijeku, kako piše u dokumentu o stanju zagrebačkih mostova koji smo dobili na uvid.

Uz stupove, najnovija sanacija prema procjeni bi se mogla provesti za 3,6 milijuna eura, a uključivat će nekoliko ključnih zahvata. Na uzvodnoj strani mosta provodit će se temeljito čišćenje čeličnih površina, ugradnja novih pocinčanih limova i višeslojnih zaštitnih premaza, dok će se isti postupci primijeniti i na glavne nosače, konzole i ortotropnu ploču.

Ograda i čelični vijenac bit će u potpunosti zamijenjeni, a podne rešetke djelomično reciklirane ili zamijenjene. Na nizvodnoj strani uklonit će se dotrajali asfalt i hidroizolacija te ugraditi novi zaštitni slojevi i asfaltni kolnik. Konačno, zamijenit će se i revizijski poklopci, brtve i ležajevi, dok će stupovi dobiti dodatnu zaštitu posebnim premazima.

Jedna tvrtka u Zagrebu 'poznata'

No, Zapisnik s otvaranja ponuda otkriva da su zainteresirani poslali jeftinije tvrtke. Kako piše u tom dokumentu ponude su otvorene prije više od dva mjeseca, 13. veljače, no i Odluka o odabiru i dalje nije objavljena u sustavu javne nabave.

Prema Zapisniku, za sanaciju važnog zagrebačkog mosta javile su se tvrtke Sitolor s ponudom od 2,95 milijuna eura, zajednica tvrtki Hidrostres i Mar s ponudom od 2,93 milijuna eura, te Spegra s ponudom od 3,3 milijuna eura. Napominjemo da je Spegra već radila brojne relevantne obnove prometne infrastrukture u Zagrebu kao što su Savski pješački, Jadranski te djelomična sanacija Mosta mladosti, i III. razinu Gradske petlje. Po novome su krenuli obnavljati i nadvožnjak u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama.

No, uzimajući u obzir predložene cijene, ovog puta ta tvrtka najskuplja je te bi posao mogao dobiti jedan od preostala dva ponuditelja. Vrijeme će pokazati. Položaj mosta | foto: EOJN

Stručni nadzor ponovno 'jeftin'

S druge strane, dok nije odabran izvođač, donesena je odluka o stručnom nadzoru koji će nadgledati radove na starom mostu. Nadzor će opet obavljati ponuditelj koji je dao znatno nižu ponudu od predložene, što podsjeća na 'slučaj' s nadzorom Kranjčevićeve oko koji je prilično podigao prašinu.

U odnosu na procjenu od 40 tisuća eura za nadzor, odabrana je ponuda od 6.810 eura, bez uračunatog PDV-a. Posao stručnog nadzora pripao je zajednici ponuditelja Urbane ideje te Sanacije nova, a ugovor su potpisali u trajanju od 13 mjeseci. Zapisnik ponuda otkriva kako je uz odabranu bila još jedna, skuplja ponuda, od 15 tisuća eura. Informacija o sklapanju sporazuma objavljena je u sustavu nabave 28. travnja.