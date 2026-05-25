Imaju li vaši klima uređaji ove funkcije? Štede energiju i čine boravak u prostoru ugodnijim

Nova generacija Sinclair klima i dizalica topline dolazi s funkcijama koje olakšavaju svakodnevno korištenje te 7 godina jamstva, na vrijeme za ljeto.

Kako se približava ljetna sezona, građevinski sektor ulazi u poznati ritam: završavaju se fasade, interijeri ulaze u finalnu fazu, a investitori i izvođači traže rješenja koja će prostor učiniti spremnim za prve vrućine. Upravo tu klima uređaji i dizalice topline više nisu samo dodatna oprema, već postaju standard. Nova generacija Sinclair uređaja dolazi uz čak 7 godina jamstva s naglaskom na dugoročnu pouzdanost, jednostavno korištenje i dizajn koji se uklapa u moderne projekte.

Marvin serija: klima kao dio interijera, ne samo instalacije

U novoj ponudi posebno mjesto zauzima Marvin serija. Riječ je o premium zidnim jedinicama koje kombiniraju tehnološke funkcije i dizajn, a dolaze u čak pet boja: bijela, crna, srebrna, navy i champagne. Upravo ta fleksibilnost postaje važna kod modernih stanova, apartmana i poslovnih prostora gdje klima više ne smije 'stršiti' iz interijera.

Osim dizajna, Marvin serija donosi i niz funkcija koje olakšavaju svakodnevno korištenje: od Wi-Fi upravljanja i tihog rada do naprednih opcija regulacije snage i optimizacije potrošnje energije. U praksi to znači da se uređaj može prilagoditi različitim scenarijima, od manjih stanova do većih open-space prostora, bez potrebe za kompliciranim podešavanjem.

Za izvođače i projektante to znači jednostavniju integraciju u projekte, a za korisnike uređaj koji radi bez stalnog 'igranja' s postavkama. Marvin serija klima uređaja | Foto: Sinclair

Galaxis serija: klima koja zna gdje ste u prostoriji

Nova Galaxis serija donosi jednu od zanimljivijih funkcija nove generacije, takozvani 'avoid me' radar. Sustav prepoznaje prisutnost osobe i automatski prilagođava smjer puhanja zraka, kako bi se izbjeglo direktno strujanje prema korisniku. To je posebno korisno u uredima i apartmanima gdje klima radi satima, a komfor postaje važniji od same temperature.

Takav pristup pokazuje koliko se klimatizacija promijenila. Nekad je cilj bio samo rashladiti prostor, a danas uređaji aktivno prate način korištenja prostora i prilagođavaju rad u realnom vremenu. Upravo zato Galaxis serija cilja projekte gdje se traži dodatna razina komfora od novogradnje do renovacija.

Terrel plus: dizajn i performanse za potpunu udobnost

Uz Marvin i Galaxis, nova Terrel Plus serija dodatno širi ponudu. Naglasak je na kombinaciji dizajna i performansi, s tihim radom i integriranim pametnim funkcijama. Takvi uređaji posebno su zanimljivi kod objekata gdje se traži ozbiljniji kapacitet, ali bez kompromisa po pitanju izgleda i buke.

AI funkcije koje pojednostavljuju korištenje

Jedan od najvećih pomaka nove generacije su AI funkcije koje optimiziraju rad uređaja. Klima prati temperaturu, vlažnost, navike korisnika i automatski prilagođava rad bez stalnih ručnih promjena. Takve funkcije posebno dolaze do izražaja ljeti, kada se uređaji koriste gotovo kontinuirano.

Uz to, većina novih modela dolazi s Wi-Fi upravljanjem, što znači da se klima može uključiti prije dolaska na gradilište, u apartman ili ured. Na taj način prostor je spreman prije nego što netko uopće uđe unutra. AI funkcije klima uređaja optimiziraju njihov rad | Foto: Sinclair

Pun pogodak za ljeto, ali i cijelu godinu

Iako je fokus klime na hlađenju, moderni klima uređaji danas preuzimaju i ulogu grijanja. Upravo zato dizalice topline i inverter klime postaju standard u novogradnji i adaptacijama. Jedan sustav rješava i hlađenje i grijanje, uz manju potrošnju i jednostavniju instalaciju.

Sinclair uređaji pritom naglašavaju energetsku učinkovitost, tihi rad i napredne filtre zraka, što ih čini primjenjivima u različitim tipovima objekata - od obiteljskih kuća do komercijalnih prostora.

Kako temperature rastu, jasno je da klimatizacija više nije luksuz nego dio osnovne opreme. Nova generacija uređaja donosi pametnije upravljanje, fleksibilniji dizajn i dugoročnu sigurnost kroz 7 godina jamstva. A upravo to je kombinacija koju traže i investitori i izvođači - rješenje koje se ugradi jednom i radi bez brige, i ovog ljeta i godinama nakon njega.

Više informacija potražite na Sinclair web stranici ili nazovite 01/66 08 009.