Galerija: Kakva rekonstrukcija kupole Meštrovićevog paviljona, ugrađeno čak 15.000 staklenih opeka

Nakon desetljeća propadanja, brojnih preinaka prostora i oštećenja nastalih u potresima, Meštrovićev paviljon u Zagrebu dobio je potpuno novu centralnu kupolu i prstenasti svod. Riječ je o jednom od arhitektonski i konstrukcijski najzahtjevnijih zahvata u sklopu obnove hrvatske kulturne baštine, vrijednom 20,6 milijuna eura. Radove izvodi specijalizirana građevinska tvrtka Spegra, dok arhitektonsko rješenje obnove potpisuje Saša Randić iz studija Randić i suradnici.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika izvijestilo je kako je armiranobetonska i staklena kupola prošla potpunu faksimilnu rekonstrukciju primjenom suvremenih građevinskih metoda i materijala. Projekt je dio šire konstruktivne i cjelovite obnove Meštrovićevog paviljona, jednog od najvažnijih simbola hrvatske moderne arhitekture.

Faksimilna rekonstrukcija uz suvremene tehnologije

Centralna kupola rekonstruirana je kao vjerna preslika izvorne konstrukcije, no uz prijeko potrebna tehnološka i konstrukcijska poboljšanja. Prema riječima projektantice konstrukcijske obnove prof. dr. sc. Vlatke Rajčić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, najveći problem predstavljala je loša kvaliteta postojećih staklenih opeka i njihova osjetljivost na temperaturna i potresna opterećenja.

Stoga je stara kupola u potpunosti uklonjena, a nova je izvedena kao statički otpornija betonska ljuska u koju su ugrađene posebno izrađene staklene opeke. Time je zadržan izvorni izgled i geometrija kupole, ali uz znatno veću sigurnost i dugoročnu otpornost konstrukcije.

rekonstrukcija kupole, Meštrovićev paviljon | Foto: HDLU, Vanja Babić

Šest mjeseci radova i 15 tisuća staklenih opeka

Građevinski radovi na centralnoj kupoli trajali su oko šest mjeseci, nakon višemjesečnih priprema i izvedbe čak devet probnih polja. Dodatnih šest mjeseci bilo je potrebno za izvedbu prstenastog svoda. Iako manjom površinom skromnija od prstenastog svoda, centralna kupola bila je tehnički znatno zahtjevnija zbog velike zakrivljenosti i potrebe da se betoniranje izvede u jednom danu.

U izvedbi su sudjelovali svi Spegrini inženjeri i više od 70 posebno obučenih radnika, dok su radove svakodnevno nadzirali projektantski nadzor Građevinskog fakulteta i građevinski nadzor tvrtke Ad-con.

Glavni inženjer gradilišta Ante Kelava iz tvrtke Spegra objasnio je da se nije radilo o klasičnoj sanaciji, već o izvedbi potpuno nove betonske ljuske u koju je ugrađeno oko 15.000 novih staklenih opeka, od čega 4.680 u samu centralnu kupolu. Proces je zahtijevao milimetarsku preciznost i potpuno usklađivanje geometrije, armature i specijalnih betonskih smjesa.

Povratak izvornog izgleda i prirodnog svjetla

Obnova kupole predstavlja i važan korak u vraćanju Meštrovićevog paviljona njegovoj izvornoj funkciji i viziji. Tijekom ranijih prenamjena prostora kupola je bila prekrivena slojevima koji su sprječavali prodor prirodnog svjetla, a tek sada ponovno se uspostavlja izvorni koncept zenitnog osvjetljenja galerijskog prostora.

U HDLU-u ističu kako će završetkom obnove Meštrovićev paviljon nakon 85 godina ponovno u cijelosti biti vraćen svojoj izvornoj namjeni - likovnoj umjetnosti. U sklopu nove programske faze planirano je otvaranje međunarodnog umjetničkog rezidencijalnog centra i četvrte multimedijalne galerije, čime bi paviljon trebao postati jedno od ključnih mjesta suvremene umjetnosti u Hrvatskoj. Otvorenje obnovljenog prostora za javnost očekuje se tijekom izložbene sezone 2027. godine.