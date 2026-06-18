Prvi robot-zidar stigao u susjedstvo: Radi 10 kvadrata na sat, zamjena je za 5 bauštelaca i ne poznaje umor

Krov koji štedi novac: Pravi odabir smanjit će troškove kroz godine i olakšati izgradnju
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11:00 31 d 18.05.2026
18. lipanj 2026.
Za rad robot-zidar zahtijeva priključak električne energije od 400 V, otporan je na vjetar, sunce i kišu
U susjednoj Sloveniji izvedena je prva robotizirana gradnja u regiji. Tvrtka Wienerberger, u suradnji s tvrtkom Tosidos, u Cerknici je predstavila WLTR, robota koji automatizira zidanje, jedan od fizički zahtjevnijih poslova u građevinarstvu. Riječ je o tehnologiji koja već mijenja europska gradilišta, a uskoro stiže i u Hrvatsku.
Otporan je na vjetar, sunce i kišu. Ne poznaje umor. Postiže brzinu zidanja do 10 kvadrata na sat, a može zidati do visine od tri i pol metra bez potrebe za građevinskom skelom. Robot-zidar zato nije samo tehnološka zanimljivost iz susjedstva, nego najava promjena koje će se sve više osjećati u cijelom sektoru.
Krov koji štedi novac: Pravi odabir smanjit će troškove kroz godine i olakšati izgradnju
Odluka o tome kakav će krov biti rijetko pada za stolom. Donosi se na gradilištu i jedna kriva odluka može koštati višestruko više.
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Robot zida od drugog reda nadalje, dok prvi red i dalje postavlja iskusan zidar. Nakon toga, uz pomoć senzora, provjerava položaj svake opeke, po potrebi ispravlja odstupanja i postiže milimetarsku preciznost.
Za rad zahtijeva priključak električne energije od 400 V, jednog osposobljenog operatera i jednog pomoćnog radnika. Na taj način, ovisno o projektu, može zamijeniti tim od pet do šest zidara.
- Robotizirano zidanje nije zamjena za znanje i iskustvo ljudi, nego odgovor na stvarne izazove građevinske industrije. Danas se od gradilišta traži više. Traži se brža izvedba, ujednačena kvaliteta, veća sigurnost i bolja organizacija rada. WLTR preuzima fizički najteži dio posla, ali iza njega i dalje stoje ljudi koji razumiju gradnju, materijale i sam proces. To je smjer u kojem će se građevinarstvo razvijati, poručuje Amel Emkić iz grupacije Wienerberger.
WLTR koristi posebno razvijenu brušenu Porotherm opeku iz nove serije Robot Ready. Opeka ima dodatne utore koji robotu omogućuju precizno prihvaćanje i polaganje.
- Robotika neće izbrisati zidarsko zanimanje, ali će ga promijeniti. Građevinarstvo ne može i neće ostati izvan tehnološke transformacije. Upravo suprotno, promjene će biti sve vidljivije i na samim gradilištima, dodao je Emkić.
Ističe se kako je prva robotizirana gradnja u Cerknici važan korak za građevinsko tržište Slovenije, ali i cijele regije. Naime, WLTR roboti za zidanje već su dovršili više od 40 komercijalnih projekata diljem Europe.
Među njima su stambeni projekte u Češkoj, dječji vrtić u Poljskoj, industrijska skladišta u Austriji i Mađarskoj te obiteljske kuće u Engleskoj. Trenutačno je u Europi dostupno 12 strojeva, a do kraja 2027. očekuje se porast na nekoliko desetaka.
Uvođenje robota u zidanje dio je šireg trenda automatizacije građevinske industrije, koja posljednjih godina traži načine kako povećati učinkovitost i smanjiti fizičko opterećenje radnika. Nedostatak kvalificirane radne snage jedan je od najvećih izazova s kojima se suočavaju građevinske tvrtke diljem Europe.
Upravo zato strojevi poput WLTR-a mogu postati važan alat za pomoć radnicima, a ne samo zamjena za postojeće metode rada. Njihova najveća prednost je mogućnost obavljanja ponavljajućih i zahtjevnih zadataka uz visoku razinu preciznosti. Radnici se pritom mogu usmjeriti na složenije dijelove gradnje koji zahtijevaju iskustvo, procjenu i donošenje odluka.
Osim brzine i preciznosti, robotizirano zidanje donosi i potencijalno sigurnije uvjete rada. Najteži fizički poslovi, poput višesatnog podizanja i postavljanja velikih količina materijala, mogu biti prepušteni strojevima. Time se smanjuje rizik od ozljeda i dugoročnih zdravstvenih problema među građevinskim radnicima.
Istodobno, digitalno praćenje procesa omogućuje bolju kontrolu kvalitete i jednostavnije planiranje rokova. Građevinski sektor tako se postupno približava modelima koji su već dugo prisutni u industrijskoj proizvodnji.
Iako će za širu primjenu ovakvih tehnologija biti potrebno vrijeme, stručnjaci očekuju da će roboti postajati sve češći dio modernih gradilišta. Njihova uporaba posebno bi mogla doći do izražaja kod velikih stambenih i poslovnih projekata gdje su brzina izvedbe i preciznost ključni.
Hrvatsko tržište, koje se također suočava s manjkom radne snage u građevini, moglo bi biti jedno od područja gdje će ovakva rješenja pronaći svoju primjenu. Robot-zidar tako bi uskoro mogao postati uobičajen prizor na našim gradilištima, baš kao što su to danas dizalice i druga moderna mehanizacija.
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