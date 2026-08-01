Ovaj muzej je pravo arhitektonsko remek djelo! Novi Guggenheim pri kraju, probija sve granice

Zgradu muzeja projektirao je Frank Gehry, jedan od najutjecajnijih arhitekata našega vremena i autor slavnog Guggenheim muzeja u Bilbau.

Nakon gotovo dva desetljeća planiranja i izgradnje, jedan od najiščekivanijih muzeja suvremene umjetnosti na svijetu napokon će otvoriti svoja vrata. Upravo je najavljeno kako će Guggenheim Abu Dhabi, spektakularno zdanje koje je projektirao legendarni američki arhitekt Frank Gehry, primiti prve posjetitelje 11. prosinca 2026. godine.

Smješten u Kulturnoj četvrti na otoku Saadiyat, novi će muzej postati najveća institucija u međunarodnoj mreži Guggenheimovih muzeja, a njegovo otvaranje predstavlja novu etapu u ambicioznom razvoju Abu Dhabija kao jednog od vodećih svjetskih kulturnih središta. Uz impresivnu arhitekturu i zbirku moderne i suvremene umjetnosti, muzej je zamišljen i izgrađen kao mjesto susreta kultura, dijaloga i kreativne razmjene.

Kruna kulturne strategije

Otvaranje Guggenheima Abu Dhabi dio je dugoročne strategije kojom Ujedinjeni Arapski Emirati posljednjih godina ulažu velika sredstva u razvoj kulture i umjetnosti. Novi muzej pridružit će se već afirmiranim institucijama poput Louvrea Abu Dhabi, Nacionalnog muzeja Zayed, Prirodoslovnog muzeja Abu Dhabi i centra teamLab Phenomena Abu Dhabi, čime će Kulturna četvrt Saadiyat dodatno učvrstiti status jedne od najvažnijih kulturnih destinacija svijeta.

U priopćenju Odjela za kulturu i turizam Abu Dhabija ističe se kako će Guggenheim Abu Dhabi biti muzej moderne i suvremene umjetnosti, ali i prostor otvoren za susrete, razmjenu ideja i međukulturni dijalog. Njegova je misija povezivati ljude kroz umjetnost te promicati otvoreniju i raznolikiju globalnu zajednicu.

Poseban naglasak stavljen je na uključivanje mlađih generacija i poticanje njihova interesa za suvremeno umjetničko stvaralaštvo. Muzej će pritom razvijati vlastiti identitet, nadahnut kulturnom baštinom Abu Dhabija i šire regije. Guggenheim Abu Dhabi | foto: Abu Dhabi Media Officea

Arhitektura kao umjetničko djelo

Zgradu muzeja projektirao je Frank Gehry, jedan od najutjecajnijih arhitekata našega vremena i autor slavnog Guggenheim muzeja u Bilbau. Novi kompleks smješten je na spoju kopna i mora, a njegov oblik inspiriran je prirodnim krajolikom Perzijskog zaljeva. Arhitektura muzeja zamišljena je kao sastavni dio umjetničkog iskustva, pa će svaki posjet pružati drukčiji doživljaj prostora i svjetlosti.

Kompleks obuhvaća trideset galerija raspoređenih oko velikog središnjeg atrija, dok će njegovu prepoznatljivu siluetu oblikovati deset monumentalnih stožaca visokih do 88 metara. Osim što stvaraju snažan vizualni identitet, stošci imaju i praktičnu ulogu jer omogućuju prirodnu ventilaciju i zasjenjenje zgrade, čime pridonose njezinoj energetskoj učinkovitosti.

S ukupno 80.000 četvornih metara izgrađenog prostora Guggenheim Abu Dhabi postat će najveći muzej u mreži Zaklade Solomon R. Guggenheim.

Nova perspektiva

Za razliku od brojnih muzeja koji svoje zbirke predstavljaju kronološki, Guggenheim Abu Dhabi odabrao je drukčiji pristup. Posjetitelji će umjetnička djela istraživati kroz tematske cjeline poput Apstrakcije, Popularne kulture, Krajolika, Jezika i Pripovijedanja, čime će se otvoriti novi načini razumijevanja umjetnosti i njezine povezanosti s društvom.

Inače, muzej od 2009. godine sustavno gradi vlastitu zbirku moderne i suvremene umjetnosti, pri čemu je poseban naglasak stavljen na umjetnike s Bliskog istoka, iz Azije, Afrike i drugih dijelova svijeta koji su često bili manje zastupljeni u velikim zapadnim institucijama. Uz galerijske prostore, posjetiteljima će biti dostupni centar za umjetnost i tehnologiju, knjižnica, arhivi, laboratorij za konzervaciju umjetnina te sadržaji namijenjeni djeci i obrazovnim programima.

Odraz je to nastojanja da fascinantna zgrada postane ne samo izložbeni prostor, već i mjesto istraživanja, obrazovanja i kulturne razmjene. Upravljanje institucijom zajednički će preuzeti Zaklada Solomon R. Guggenheim i Odjel za kulturu i turizam Abu Dhabija. Guggenheim Abu Dhabi | foto: Abu Dhabi Media Officea

Simbol nove kulturne ere

Predsjednik Odjela za kulturu i turizam Abu Dhabija, Mohamed Khalifa Al Mubarak, istaknuo je kako Guggenheim Abu Dhabi predstavlja prekretnicu u kulturnom razvoju emirata. Prema njegovim riječima, kultura je jedan od najvažnijih mostova među ljudima i temelj društava okrenutih budućnosti, a novi će muzej otvoriti prostor za učenje, kreativnost i dijalog među različitim zajednicama.

Sličnu je poruku uputila i predsjednica Zaklade Solomon R. Guggenheim Mariët Westermann, naglasivši da će nova institucija biti istodobno duboko ukorijenjena u lokalni kontekst i snažno povezana s globalnom umjetničkom scenom. Muzej će, kako je istaknula, povezivati umjetnike, ideje i publiku iz cijeloga svijeta te pružiti platformu za razmjenu različitih perspektiva.

S obzirom na rečeno i izgrađeno jasno je kako Guggenheim Abu Dhabi neće biti samo još jedan veliki muzej, nego simbol nove faze kulturnog razvoja regije i potvrda ambicije grada da postane jedno od najvažnijih svjetskih središta umjetnosti.