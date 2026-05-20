Spiralni atrij i lebdeće galerije: Arhitektonsko čudo spaja svemir, prirodu i umjetnu inteligenciju

Sjajne ploče obavijaju spiralnu strukturu Znanstvenog muzeja Hainan, koji je nedavno dovršio arhitektonski studio MAD u Haikouu, u Kini. Smješten na zelenoj lokaciji u blizini gradskog Nacionalnog močvarnog parka rijeke Wuyuan, muzej obuhvaća 46.528 četvornih metara javnog prostora, uključujući četiri izložbena kata povezana jednom spiralnom šetnicom.

Jedan prostor za mnogo toga

Muzej je studio MAD osmislio tako da bude bliži javnoj knjižnici nego klasičnoj znamenitosti, mjestu gdje lokalne škole i stanovnici mogu istraživati znanost, tehnologiju i prirodu. Spajajući te teme u jednu zgradu, osnivač studija Ma Yansong projektirao je niz galerija u obliku prstena kao otvorene prostore koji se prelijevaju jedan u drugi umjesto da budu odvojeni zasebnim vratima.

- Htio sam da projekt bude izgrađen na ideji toka i kaosa, da se prostor, funkcija i znanje slobodno prelijevaju jedno u drugo. Različite teme trebale bi se povezivati, preklapati i ostati otvorene. Ako umjetna inteligencija već može odgovoriti na gotovo svako pitanje, zadaća znanstvenog muzeja više nije prenošenje činjenica. Njegova je svrha naučiti djecu kako postavljati pitanja rekao je Yansong Starr Charles za dezeen.com.

Znanstveni muzej Hainan | foto: MAD

Atrij na pet krovova

Unutrašnjost je organizirana oko atrija na pet katova, koji predvorje u prizemlju okrunjuje kružnim staklenim svjetlikom i dovodi dnevno svjetlo na više etaže. Tri konstrukcijske betonske jezgre okružuju središnji atrij i omogućuju kretanje kroz zgradu, pritom uklanjajući potrebu za stupovima u prizemlju i na četiri izložbena kata.

Svaki izložbeni kat definiran je posebnom temom, koje prelaze od svemirskih dubina i oceana do kišnih šuma i tropske poljoprivrede Hainana. Inače, treba reći i da se muzej nalazi uz gradsku obalu mora, pokraj projekta Cloudscape of Haikou studija MAD – vijugave knjižnice i odmorišta izlivenih u bijelom betonu.

Amfiteatar, kino i planetarij

U podnožju muzeja nalazi se vijugava nadstrešnica prošarana zaobljenim otvorima, koja natkriva niz javnih prostora sa staklenim zidovima u prizemlju. To uključuje amfiteatar, kino, prostor za privremene izložbe i ukopano dvorište, koje povezuje natkrivena šetnica, dok se na jednom kraju nalazi reflektirajući bazen.

Planetarij je smješten unutar zasebnog zaobljenog volumena s kupolastim krovom koji se uzdiže iznad nadstrešnice. Izdižući se iz baze, zaobljena struktura muzeja obložena je s 843 sjajne ploče od polimerom ojačanih vlakana te ima uske, prostrane otvore koji prate oblik zgrade.