Redizajn ikoničnog tornja iz 1962. inspiriranog svemirom: Nova vizura u zagrljaju stakla

Space Needle u Seattleu dobiva suvremenu obnovu studija Olson Kundig koja spaja staklene inovacije i očuvanje ikoničnog dizajna.

Space Needle, jedan od najprepoznatljivijih simbola Seattlea, prolazi kroz jednu od najambicioznijih rekonstrukcija u svojoj povijesti. Projekt pod nazivom The Century Project osmišljen je kako bi se poboljšalo iskustvo posjetitelja i istovremeno očuvala izvorna arhitektonska ideja tornja.

Za dizajn je zaslužan američki arhitektonski studio Olson Kundig, koji je poznat po inovativnom pristupu materijalima i konstrukciji. Cilj intervencije bio je učiniti strukturu transparentnijom, otvorenijom i vizualno dramatičnijom.

Poseban naglasak stavljen je na povezivanje posjetitelja s panoramskim pogledom na grad i prirodni okoliš. Projekt je ujedno i tehnička i estetska nadogradnja postojeće strukture, bez narušavanja njezina identiteta. Space Needle | foto: Olson Kundig

Ikonični simbol američkog modernizma

Space Needle izgrađen je 1962. godine povodom Svjetske izložbe Century 21 Exposition u Seattleu. Glavni investitor i pokretač projekta bila je organizacijska grupa Expo 1962, uz podršku lokalnih poduzetnika koji su željeli stvoriti prepoznatljiv simbol modernog doba i tehnološkog napretka.

Toranj je projektiran kao kombinacija čelične konstrukcije i armiranog betona, s karakterističnim 'letećim tanjurom na vrhu koji sadrži vidikovac i restoran. Njegov futuristički dizajn, koji su osmislili Edward E. Carlson i arhitekt John Graham Jr., bio je inspiriran tadašnjom fascinacijom svemirom i tehnološkim optimizmom.

Space Needle je postao arhitektonska ikona zbog svoje jedinstvene siluete, koja dominira panoramom grada i prepoznatljiva je diljem svijeta. Osim estetske vrijednosti, važan je i kao inženjerski podvig tog vremena, projektiran da izdrži snažne vjetrove i potrese tipične za pacifički sjeverozapad SAD-a. Danas se smatra jednim od neprepoznatljivijih primjera Googie i futurističke arhitekture 20. stoljeća te nezaobilaznim simbolom Seattlea.

Staklena transformacija

Jedna od ključnih intervencija u sklopu obnove odnosi se na uvođenje velikih staklenih površina koje mijenjaju percepciju tornja. Prema službenim informacijama studija Olson Kundig, cilj je bio omogućiti maksimalnu transparentnost i otvoren pogled na okolinu.

Uklanjanjem i zamjenom neprozirnih elemenata staklenima, posjetitelji dobivaju osjećaj lebdenja iznad grada. Posebno je naglašena vertikalna povezanost prostora, što dodatno pojačava doživljaj visine.

Novi elementi omogućuju da se konstrukcija tornja doživljava kao dinamičan, a ne zatvoren volumen. Time se Space Needle približava suvremenim trendovima arhitekture koja naglašava iskustvo korisnika. Stakleni elementi nisu samo estetski dodatak, već i ključni dio strukturalnog izraza obnove. Space Needle | foto: Olson Kundig

Dizala

Projekt je rezultat suradnje arhitektonskog studija Olson Kundig i specijaliziranih inženjerskih partnera, uključujući Otis Elevator Company. Posebna pažnja posvećena je modernizaciji sustava vertikalnog transporta unutar tornja.

Nova dizala, izvedena sa staklenim elementima, omogućuju posjetiteljima neprekidan vizualni kontakt s okolinom tijekom vožnje. Ovakvo rješenje kombinira tehničku učinkovitost s iskustvenim dizajnom prostora.

Prema opisu projekta na službenoj stranici Olson Kundig, naglasak je bio na integraciji mehaničkih sustava u arhitektonski koncept bez narušavanja čistoće forme. Time su instalacije postale vidljiv dio arhitektonskog doživljaja, a ne skrivena infrastruktura. Suradnja arhitekata i inženjera rezultirala je skladnim spojem funkcionalnosti i estetike. Space Needle | foto: Olson Kundig

Očuvanje identiteta

Iako projekt donosi snažne suvremene intervencije, jedan od glavnih ciljeva bio je očuvanje prepoznatljivog identiteta Space Needle tornja. Olson Kundig je pristupio obnovi s idejom da se zadrži originalna silueta i simbolika građevine, dok se unutarnje i posjetiteljske zone značajno unapređuju.

Time se postiže ravnoteža između povijesne vrijednosti i suvremenih očekivanja korisnika. Konstrukcija ostaje vjerna svojoj futurističkoj estetici iz 1960-ih, ali dobiva novu razinu transparentnosti i otvorenosti.