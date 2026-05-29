Mali-veliki posao u Samoboru: Ovo je rekonstrukcija mosta koju su htjeli svi, presudilo 9 eura

Hrvatske ceste izabrale su izvođača radova za projekt za sanaciju mosta Samobor na državnoj cesti oznake DC231. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 230 tisuća eura bez PDV-a, a posao je dobila tvrtka Bisektrisa iz Slavonskog Broda koja ga je ponudila obaviti za 196.287 eura bez PDV-a.

Konkurencija u sklopu natječaja je bila ozbiljna, što samo potvrđuje koliko su građevinski radovi vezani iz mostove vruća roba za izvođače u hrvatskoj. Tako se za posao nadmetala tvrtka MAR s ponudom od 196.296,17 eura bez PDV-a, tvrtka Alpha Concretum koja je ponudila 208.810 eura bez PDV-a, dok je tvrtka Madex ponudila 224.137,50 eura bez PDV-a. Najviša ponuda bila je tvrtke Hidrostres koja je licitirala s ponudom u vrijednosti od 235.995 eura bez PDV-a.

Prema građevinskom projektu koji je u listopadu 2024. godine izradila tvrtka Urbane ideje, na čelu s projektantom Markom Ožboltom, proveden je specijalistički pregled građevine, a nalazi su bili porazni.

Postojeće stanje

Most Samobor povezuje Ulicu grada Wirgesa preko rijeke Gradne. Dug gotovo 14 metara, a promet preko njega odvija se u dva prometna traka, uz pješačke staze s obje strane široke po 1,7 metara. Konstrukcija mosta izvedena je od armiranog betona, s jednim rasponom dugim 11,5 metara, a rijeku prelazi pod blagim kutem od oko 80 stupnjeva.

Na mostu nisu ugrađene zaštitne odbojne ograde za vozila, dok su uz pješačke dijelove postavljene čelične ograde visoke jedan metar radi sigurnosti prolaznika. Nosivi dijelovi mosta oslanjaju se na masivne betonske potpore, a uz njih su izvedeni dodatni potporni zidovi koji štite korito rijeke od erozije i podlokavanja.

Ispod mosta, s nizvodne strane, postavljena je velika zaštitna cijev kroz koju prolaze elektroinstalacije, dok se s uzvodne strane nalazi cijev za vodovod zajedno s dodatnim elektro kabelom. Prema dostupnim podacima, most je temeljen na plitkim betonskim osnovama, iako detaljna dokumentacija o temeljenju nije sačuvana.

Uklanjanje postojećih elemenata

Prema projektu predviđeno je uklanjanje kolničke konstrukcije, betonskog nadsloja iznad hidroizolacije, pješačkih ograda te betona hodnika. Rasponska ploča reprofilirat će se betonom ili sanacijskim mortom. Nova ploha oblikovat će se u poprečnom padu od 2,5 posto prema nizvodnoj strani, u skladu s prilaznom trasom ceste iz smjera Bregane.

Kako bi se omogućila promjena nivelete, uklanjaju se postojeće konzole hodnika i izvode se nove. Kolnička ploha u sredini raspona snižava se za sedam centimetara, dok širina kolnika ostaje sedam metara. Uklapanje u cestovni profil izvodi se na dužini od 10 metara na oba prilaza mostu.

Na upornjacima je predviđeno uklanjanje površinskog sloja betona debljine 15 centimetara te izvedba nove armiranobetonske ‘ljuske’ iste debljine, čime će se osigurati trajnost i nosivost konstrukcije. Nova armatura sidrit će se u postojeći beton, a sprezanje dvaju slojeva postiže se ugradnjom sidrene armature i armaturne mreže.

Sanacija betona i injektiranje

Sanacija betona započinje pranjem površina vodom pod pritiskom od 800 bara, čime se uklanjaju slabi dijelovi i utvrđuje dubina oštećenja. Degradirani beton uklanja se hidrorazaranjem vodom pod pritiskom od 2.000 do 2.500 bara.

Na mjestima gdje je potrebno ugraditi sloj deblji od pet centimetara koristi se beton, dok se tanji slojevi reprofiliraju polimercementnim ili epoksidnim mortom. Pod oštećenim elementima podrazumijevaju se dijelovi s ljuštenjem, odlamanjem, karbonatizacijom ili kontaminacijom kloridima.

Pukotine šire od 0,3 milimetra saniraju se injektiranjem dvokomponentne epoksidne smole. Injekcija se izvodi preko ugrađenih 'pakera' pod pritiskom do 20 bara. Prije postupka, pukotine se čiste, označavaju i zatvaraju epoksidnim mortom, kako bi se osigurala nepropusnost tijekom injektiranja. 'Pakere' se nakon sanacije uklanjaju ili odrezuju, opisano je u tehničkoj dokumentaciji.

Rasponska ploča

Kolnička ploča sanira se uklanjanjem postojećeg kolničkog sloja, hidroizolacije i oštećenog betona. Nova ploha oblikuje se s poprečnim nagibom od 2,5 posto prema nizvodnoj strani, dok se ispod pješačkog hodnika izvodi dodatni nagib od 2,0 posto.

Najniža točka u poprečnom presjeku nalazi se ispred rubnjaka, gdje se ugrađuje drenažni kanalić. U uzdužnom smjeru izvodi se konveksna niveleta s radijusom vertikalne krivine od 225 metara.

Ojačanje upornjaka

Na čelnim zidovima uklanja se sloj betona debljine 15 centimetara, nakon čega se ugrađuje novi armirani sloj iste debljine. Spajanje novog i postojećeg betona postiže se sidrenjem armature te ugradnjom armaturne mreže Q-785. Za sidrenje se koriste L-ankeri promjera 10 milimetara, učvršćeni u postojeći beton u rupe dubine 20 centimetara.

Radovi na upornjacima izvode se u dvije faze, uz istovremeno odvijanje prometa. Kako bi se omogućio preklop između faza, središnjih 50 centimetara zida ostavlja se nezabetonirano u prvoj fazi, a popunjava se u drugoj.