Novi KBC sada ima sve osim izvođača: Sprema se natječaj od 850 milijuna eura, velik kolač nije za svakoga

Zemljište je darovano, a novac osiguran za realizaciju mega projekta nove bolnice u ravnici na čak 142 tisuće kvadrata.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je zaključak kojim se nastavlja provedba projekta izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek (KBC Osijek). Vrijednost investicije procjenjuje se na 850 milijuna eura bez PDV-a, što ovaj projekt svrstava među najveća ulaganja u hrvatski zdravstveni sustav.

Projekt izgradnje i opremanja novog KBC-a Osijek dio je Programa Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 2024. do 2028. godine, a novim zaključkom potvrđena je potpora njegovoj daljnjoj realizaciji. Realizacijom ovog projekta stanovnicima Osječko-baranjske županije i okolnih županija, njih više od 800 tisuća, bit će osigurana moderna klinička bolnica opremljena prema standardima najrazvijenijih europskih zdravstvenih ustanova.

Treba svakako da će se u novoj zgradi istodobno nalaziti gotovo sve djelatnosti KBC-a Osijek, po prvi put u njegovoj modernoj povijesti. Što će dodatno unaprijediti organizaciju i dostupnost zdravstvene skrbi. Naime, trenutno određeni odjeli osječkog KBC-a funkcioniraju na više lokacija što pacijentima stvara probleme.

Čak 142.000 kvadrata

Novi bolnički kompleks gradit će se na zemljištu površine 119.217 četvornih metara koje je Republika Hrvatska dodijelila KBC-u Osijek, dok će ukupna površina buduće građevine iznositi oko 215 tisuća četvornih metara.

Od toga će približno 142 tisuće četvornih metara biti namijenjeno medicinskim sadržajima i bolničkim djelatnostima, dok je oko 73 tisuće četvornih metara predviđeno za podzemne garaže te ostalu prateću infrastrukturu.

Za početak provedbe projekta sredstva su već planirana u državnom proračunu za 2026. godinu, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu, u ukupnom iznosu od 23,26 milijuna eura. Ta će se sredstva koristiti u skladu s dinamikom provedbe projekta, dok se ostatak financijske konstrukcije planira osigurati kroz bespovratna sredstva Europske unije te kredite međunarodnih financijskih institucija, uključujući Europsku investicijsku banku (EIB) i Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD). Izgled novog KBC-a Osijek | Foto: Osječko-baranjska županija

Darovana nekretnina

Podsjetimo, Vlada je u rujnu 2025. donijela odluku o darovanju nekretnina u katastarskoj općini Osijek ukupne površine 118.941 kvadrata, procijenjene vrijednosti 12,1 milijuna eura, a radi izgradnje nove bolničke zgrade. Ugovor je službeno potpisan početkom ožujka ove godine.

Sve potrebne dozvole za gradnju najveće zdravstvene ustanove na istoku Hrvatske već su tu, a slijedeći važan korak koji se čeka je raspisivanje natječaja za radove čija se vrijednost prema podatci Osječko-baranjske županije procjenjuje na 850 milijuna eura.

Treba reći i da se već zna kako će bolnica izgledati, a nacrti su stvarno impresivni. Prema objavljenim vizualizacijama zgrada će svakako biti i arhitektonski zanimljiva.

Valovito pročelje i zelene trase

Novi KBC Osijek nalazit će se u Gackoj ulici, na centralnoj poziciji kvarta u brzom razvoju, te u neposrednoj blizini slavonske IT žiže. Na 215 tisuća četvornih metara tu će se smjestit šest nadzemnih i dvije podzemne etaže, 1.400 parkirališnih mjesta. Među zdravstvenom infrastrukturom ističe se 38 kirurških dvorana. Prostor bi trebao bi biti veći čak tri puta od sadašnjeg.

Dodatno, buduća zgrada je i arhitektonski privlačna. Predstavlja valovitu strukturu koja kao takva najviše dolazi do izražaja iz zraka. Pročelja su ostakljena što sugerira prostor s puno prirodne svjetlosti. Uz to, primjećuje se više zelenih komponentni, među kojima su najzanimljivije zelene terase. Izgled novog KBC-a Osijek | Foto: Osječko-baranjska županija

Projekt u 85 knjiga

Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju i opremanje novog osječkog KBC-a je dovršena, a radilo ju je internacionalni tim od 60 inženjera. Ovoj posao plaćen je čak 4,6 milijuna eura. Sve se nalazi na čak 85 knjiga u 14 mapa.

Naime, glavni arhitektonski projekt ima nacrte dužine 250 metara i nalazi se na 3,5 tisuća stranica. Glavni projektant, inženjer Darko Ojvan, koji je radio i na osječkoj Opus Areni, istaknuo je prilikom predstavljanja kako je veličinom novi KBC u Gackoj 7 puta veći od trenutno najmodernijeg stadiona u Hrvatskoj.