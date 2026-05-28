Kako izgleda bodovanje u javnoj nabavi? Evo zašto su Indijci dobili najveći željeznički projekt u Hrvatskoj

Analizirali smo zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji pruge u srcu Hrvatske.

Ekonomski najpovoljnija ponuda ne znači nužno da je odabrana ponuda bila najjeftinija, iako se to u praksi često dogodi. Kod takvog modela odabira ključnu ulogu ima unaprijed definirano bodovanje, u kojem se uz cijenu mogu vrednovati i kvalitativni elementi ponude, poput tehničke kvalitete, rokova, jamstava, organizacije rada, stručnosti osoblja, održivosti ili drugih kriterija povezanih s predmetom nabave.

Kako nam je ranije objasnio odvjetnik Jure Radalj, o tome koja će ponuda biti proglašena ekonomski najpovoljnijom ne odlučuje subjektivna procjena naručitelja, nego unaprijed utvrđen sustav bodovanja. Cijena najčešće nosi najveći pojedinačni udio u ukupnoj ocjeni, ali ne mora biti jedini presudan element.

Kako bi se taj model bio jasniji, analizirali smo zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji postojeće i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska. Riječ je o jednom od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, čija je procijenjena vrijednost iznosila 620 milijuna eura bez PDV-a.

U tom je postupku HŽ Infrastruktura kao naručitelj predložila odabir indijske kompanije AFCONS Infrastructure Limited. Njihova ponuda odabrana je zato što je, nakon svih provjera, računskih ispravaka i bodovanja, ostvarila najbolji rezultat među svim valjanim ponudama.

Četiri ponude i veliki raspon cijena

Na natječaj su pristigle četiri ponude. Osim AFCONS-a, ponude su dostavili zajednica ponuditelja koju predvodi Ashoka Buildcon Limited, zatim turske kompanije Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. i Doğuş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi.

Iako je procijenjena vrijednost nabave iznosila 620 milijuna eura bez PDV-a, sve zaprimljene ponude bile su veće od tog iznosa. Najnižu cijenu ponudio je upravo AFCONS. Nakon računske kontrole njegova je ponuda utvrđena na 677.055.750,67 eura bez PDV-a, odnosno 846.319.688,34 eura s PDV-om.

Sljedeća je bila ponuda zajednice ponuditelja s Ashoka Buildconom, u iznosu od 779.870.136,48 eura bez PDV-a. Cengiz je ponudio 873.083.334,03 eura, dok je najskuplja bila ponuda Doğuşa, od 989.920.570,44 eura bez PDV-a.

Kako se bodovalo?

Kriterij za odabir bila je ekonomski najpovoljnija ponuda. U ovom postupku ukupno se moglo ostvariti 100 bodova, a bodovanje je bilo podijeljeno na dva dijela: cijenu i kvalitetu. Cijena je nosila najveći udio, odnosno 85 bodova, dok je kvalitativni dio nosio ukupno 15 bodova.

Kvaliteta se u ovom slučaju nije ocjenjivala širokim skupom kriterija, nego kroz ponuđene jamstvene rokove za tri ključna dijela željezničkog sustava. Bodovali su se jamstveni rok za skretnice, jamstveni rok za elektroenergetski podsustav te jamstveni rok za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav. Svaki od ta tri elementa mogao je donijeti najviše pet bodova, što zajedno čini maksimalnih 15 bodova za kvalitetu.

Drugim riječima, ponuditelj koji bi za jedan od tih elemenata ponudio najpovoljniji, odnosno traženi ili maksimalno vrednovani jamstveni rok, mogao je ostvariti svih pet bodova za taj dio. Ako bi ponudio kraći ili slabije vrednovan jamstveni rok, ostvario bi manje bodova, ovisno o pravilima koja su unaprijed definirana u dokumentaciji o nabavi.

Jamstveni rok za tri elementa

U konkretnom postupku svi ponuditelji ponudili su jamstveni rok od pet godina za sva tri elementa. AFCONS, Ashoka, Cengiz i Doğuş tako su za skretnice dobili po pet bodova, za elektroenergetski podsustav također po pet bodova, a za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav još po pet bodova. Time su svi u kvalitativnom dijelu ostvarili maksimalnih 15 bodova.

Zato kvalitativni kriteriji u ovom slučaju nisu napravili razliku među ponudama. Svi su ponuditelji u dijelu jamstava bili izjednačeni, pa je konačni poredak praktično odlučen kroz cjenovni dio bodovanja.

Kod cijene je najviše bodova dobila najniža valjana ponuda. Budući da je AFCONS nakon računske kontrole imao najnižu cijenu, 677.055.750,67 eura bez PDV-a, ostvario je maksimalnih 85 bodova za cijenu. Kada se tome doda maksimalnih 15 bodova za jamstva, njegova ukupna ocjena iznosila je 100 bodova.

Ostali ponuditelji također su dobili svih 15 bodova za jamstva, ali su zbog viših cijena ostvarili manje bodova u cjenovnom dijelu. Zajednica ponuditelja predvođena Ashoka Buildconom za cijenu je dobila 73,79 bodova, pa je s jamstvima ukupno ostvarila 88,79 bodova. Cengiz je za cijenu dobio 65,92 boda, odnosno ukupno 80,92 boda, dok je Doğuş za cjenovni kriterij dobio 58,14 bodova, pa je završio s ukupno 73,14 bodova.

Zašto su jamstva važna kod ovakvog projekta

Jamstveni rokovi kod ovakvih infrastrukturnih projekata nisu puka formalnost. Skretnice, elektroenergetski podsustav te prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav najvažniji su dijelovi željezničke infrastrukture.

Skretnice su važne jer omogućuju prijelaz vlakova s jednog kolosijeka na drugi. Ako nisu kvalitetno izvedene ili ako se često kvare, mogu stvarati ozbiljne prometne i sigurnosne probleme. Elektroenergetski podsustav važan je za napajanje i funkcioniranje željezničke infrastrukture, dok prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav obuhvaća sustave koji omogućuju upravljanje prometom i sigurnu organizaciju kretanja vlakova.

Zato je naručitelj kroz bodovanje jamstvenih rokova želio vrednovati i te stavke. Dulje jamstvo u pravilu znači veću odgovornost izvođača za izvedene radove i ugrađenu opremu, a naručitelju daje dodatnu zaštitu nakon završetka radova.

Što je sve naručitelj provjeravao

Prije konačnog prijedloga odabira HŽ Infrastruktura provjeravala je ispunjavaju li ponuditelji sve tražene uvjete. Provjeravalo se postoje li razlozi za isključenje, primjerice povezani s kaznenim presudama, poreznim obvezama, stečajem, profesionalnim propustima, sukobom interesa ili narušavanjem tržišnog natjecanja. Prema zapisniku, nijedan ponuditelj nije isključen iz postupka.

Provjeravala se i sposobnost ponuditelja za izvršenje ugovora. Gledali su se upis u odgovarajući registar, prosječni godišnji promet, ekonomska i financijska sposobnost, popis izvedenih radova, tehnički stručnjaci, tijela za izvođenje radova te raspoloživi alati, postrojenja i tehnička oprema. Svi ponuditelji, uključujući AFCONS, zadovoljili su propisane kriterije.

AFCONS je tijekom postupka dostavljao i dodatna pojašnjenja dokumentacije. Naručitelj je od njega tražio dopune i razjašnjenja vezana uz ESPD obrazac, punomoći za potpisnike, obrasce i potvrde željezničkih uprava za ključne proizvodne sklopove. Tražena dokumentacija dostavljena je u zadanim rokovima, a dodatno pojašnjenje ponude dostavljeno je i u ožujku 2026. godine.

Računske provjere i podizvoditelji

U postupku su kod svih ponuditelja utvrđene računske pogreške, zbog čega je naručitelj zatražio prihvat ispravaka. AFCONS je prihvatio ispravak, pa je njegova ponuda u konačnici utvrđena na 677.055.750,67 eura bez PDV-a, odnosno 846.319.688,34 eura s PDV-om. Ta je vrijednost korištena u konačnom rangiranju.

Budući da se radi o velikom postupku i ponuditeljima izvan Europske unije, provedene su i radnje povezane s Uredbom o stranim subvencijama kojima se može narušiti unutarnje tržište. Za sve ponude, uključujući AFCONS-ovu, podnesena je prijava, a Europska komisija dala je suglasnost za nastavak postupka.

U odabranoj ponudi navedeni su i podizvoditelji koji će sudjelovati u izvršenju ugovora. Među njima su Končar, Dalekovod, Siemens Mobility Austria GmbH, Siemens i Elektrokem. Prema zapisniku, najveći pojedinačni udio među navedenim podizvoditeljima ima Elektrokem, s vrijednošću posla od 64,66 milijuna eura, zatim Dalekovod s 55,87 milijuna eura i Siemens Mobility Austria s 38,61 milijun eura.

Postupak pregleda i ocjene ponuda započeo je 21. srpnja 2025., a završen je 28. travnja 2026. godine. Nakon provedenih provjera, pojašnjenja, ispravaka računskih pogrešaka i konačnog bodovanja, AFCONS je izabran kao ponuditelj s najboljim omjerom cijene i traženih kvalitativnih elemenata.