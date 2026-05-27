Zagreb traži novog ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje, iskustvo presudno, a uvjeti strogi

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba raspisao je javni natječaj za imenovanje novog ravnatelja ustanove, a mandat budućeg čelnika trajat će četiri godine. Natječaj je raspisan temeljem odluke Upravnog vijeća Zavoda te važećih zakonskih i statutarnih odredbi koje uređuju rad javnih ustanova i sustav prostornog planiranja.

Riječ je o jednoj od ključnih institucija u području urbanističkog razvoja glavnog grada, zaduženoj za izradu, koordinaciju i provedbu prostornih planova Zagreba. Budući ravnatelj imat će važnu ulogu u vođenju strateških projekata prostornog razvoja, kao i u koordinaciji stručnih i administrativnih procesa unutar Zavoda.

Svakako treba reći kako natječaj dolazi u trenutku kada su teme urbanog razvoja, održive gradnje i planiranja prostora među prioritetima lokalne uprave. Kao i da je stoga u natječajnoj dokumentaciji poseban naglasak stavljen na stručnost kandidata, iskustvo u prostornom uređenju te sposobnost upravljanja kompleksnim projektima i interdisciplinarnim timovima.

Iskustvo u prostornom planiranju

Prema objavljenim uvjetima, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij iz područja tehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti, odnosno interdisciplinarnog područja znanosti. Uz odgovarajuću stručnu spremu, kandidati moraju imati najmanje osam godina radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja te protiv njih ne smije biti pokrenut kazneni postupak.

Natječaj posebno naglašava potrebu za detaljnim prikazom dosadašnjeg profesionalnog rada, uključujući projekte, suradnje, stručna postignuća i poznavanje digitalnih alata koji se koriste u urbanističkom planiranju. Kandidati su obvezni dostaviti i četverogodišnji program rada Zavoda, što pokazuje da će Upravno vijeće značajnu pozornost posvetiti viziji razvoja institucije i budućim prioritetima rada.

Uz standardnu dokumentaciju poput diplome, domovnice i potvrde o radnom stažu, potrebno je priložiti i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te potvrde poslodavaca o poslovima koje je kandidat obavljao. Time se želi osigurati transparentnost i potvrditi relevantno iskustvo prijavljenih kandidata. U fokusu natječaja očito su stručnost, upravljačke kompetencije i iskustvo u vođenju složenih prostornih procesa.

Prijave u papirnatom i digitalnom obliku

Prijave na natječaj dostavljaju se u papirnatom i digitalnom obliku, putem USB medija, na adresu Zavoda u Martićevoj ulici u Zagrebu. Rok za prijavu iznosi 15 dana od dana objave natječaja, odnosno 28. svibnja 2026. godine.

Kandidati koji ispune formalne uvjete bit će pozvani na razgovor pred Upravnim vijećem, gdje će predstaviti svoj program rada i viziju razvoja Zavoda tijekom četverogodišnjeg mandata. Takav model odabira pokazuje da se od budućeg ravnatelja očekuju ne samo stručna znanja nego i jasne upravljačke i komunikacijske sposobnosti.

Posebni uvjeti

Natječaj također predviđa primjenu zakonskih odredbi o pravu prednosti pri zapošljavanju za hrvatske branitelje, civilne stradalnike Domovinskog rata i osobe s invaliditetom. Kandidati koji ostvaruju ta prava dužni su dostaviti propisanu dokumentaciju kojom potvrđuju svoj status.

O rezultatima natječaja svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za prijavu. U slučaju da nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će biti ponovljen sukladno zakonskim propisima.