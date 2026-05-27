Najstarija autocesta: Novi asfalt na kritičnoj dionici A3 uskoro spreman za sezonu, ali cijena poskupjela

Autocesta A3, projektirana još u 80-tima najstariji je dio hrvatske mreže autocesta. Ne čude stoga sanacije, a jedna poskupljuje pola milijuna eura.

Radovi na sanaciji dionice A3, lijevog kolnika najstarije autoceste u Hrvatskoj koja spaja Breganu i Lipovac, na trasi između Slavonskog Broda i Lužana, traju već neko vrijeme. Radove izvodi zagrebačko-osječki konzorcij Strabaga i Osijek-Koteksa.

Postupak je otvoren početkom prosinca 2024. godine, a s odabranim izvođačem ugovor je sklopljen u svibnju 2025. godine. Sporazum od 9,62 milijuna eura sada se mijenja i iznos raste za okvirno pola milijuna eura. Rok izvedbe ostaje isti, a završetak je iza ugla - u lipnju ove godine.

Sanacija starog kolnika

U prosincu 2024. godine Hrvatske autoceste (HAC) raspisale su natječaj za sanaciju kolnika na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, od km 190+000 do km 211+200. Traže se radovi na lijevom kolniku autoceste, u smjeru Zagreba. Prema informacijama u tehničkom opisu projekta, ovaj dio obuhvaća područje između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod-istok.

U veljači 2025., naručitelj je objavio svoju Odluku o izvođaču radova izabravši zajednicu tvrtki Strabag i Osijek-Koteks s kojima je ugovor potpisan u lipnju iste godine. Ugovor od 9,62 milijuna eura sklopljen je na rok od godinu dana, a sada je došlo do izmjene ugovorenog iznosa.

Kako se vidi u predmetu u sustavu javne nabave, prvotno ugovoreni iznos porastao je za oko pola milijuna eura - na 10,1 milijuna. Rok izvedbe ostaje nepromijenjen, 365 dana, tako da se može reći da je kraj izvedbe iza ugla.

Promjene vidljive u EOJN-u | foto: screenshot

Trasa projektirana u osamdesetima

Prisjetimo se, sanacijski radovi nastavak su HAC-ovih radova na mreži autocesta, a kolnik A3 obnavlja se kao najstariji dio. Kako smo pisali, radovi uključuju obnovu voznog, pretjecajnog i zaustavnog traka, uklanjanje postojećih asfaltnih slojeva te rekonstrukciju kolničke konstrukcije.

Postupak uključuje cementnu stabilizaciju i ugradnju slojeva drobljenog kamenog materijala. Prema istražnim radovima, autocesta projektirana još 1980-tih godina prolaskom vremena više puta je 'presvučena' novim slojevima asfalta, što je uz povećanje prometnog opterećenja ubrzalo propadanje kolnika.