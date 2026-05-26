'Poslovnjak' od tri etaže u Ilici na licitaciji, za 661 kvadrat početna ponuda skoro 10 tisuća eura

Poslovni prostor nalazi se u najstrožem centru Zagrebu, a sastoji se od podruma, prizemlja i galerije. Vlasnik je država.

Državne nekretnine objavile su novi javni poziv za zakup 25 poslovnih prostora u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Karlovcu, Varaždinu, Bjelovaru, Poreču, Daruvaru i Čazmi. Rok za predaju ponuda je do 19. lipnja 2026. do 12 sati, a pregledi prostora organizirani su između 8. i 12. lipnja 2026. godine.

Tri nekretnine u Ilici

Petim ovogodišnjim natječajem u Zagrebu je ponuđeno 11 poslovnih prostora od nulte do treće zone zakupa. Od tri poslovna prostora u Ilici, u nultoj zoni se daje u zakup prostor Ilice 5 površine 661 četvorni metar. Pozicioniran je na uglu Oktogona i obuhvaća prostorije u prizemlju, podrumu i na galeriji, a početna mjesečna zakupnina na natječaju iznosi 9.240,76 eura.

Dodatno, duž Ilice, na kućnim brojevima 58 i 297, u zakup se daju prostori od 50-ak kvadrata. I to s početnom zakupninom od 945,65 eura za prvu zonu odnosno 446,54 eura za treću zonu.

Još puno ponuda u Zagrebu

U prvoj zagrebačkoj zoni u zakup se još daju prostori od 30-ak kvadrata u Vlaškoj 6 i Draškovićevoj 4 te 70-ak kvadrata u Mesničkoj 6. U drugoj zoni je drugi po veličini prostor na natječaju površine 234 kvadrata i daje se u zakup u dvorišnom dijelu na Novoj Vesi 2 s početnom zakupninom od 1.220,71 eura.

Na istoj lokaciji u zakup je ponuđen i ulični prostor od 137 četvornih metara početne zakupnine 1.500,60 eura. Preostale lokacije druge zone za zakup u Zagrebu su: Jurkovićeva 3, Kralja Zvonimira 6 i Đure Crnatka 22A.

Rijeka, Karlovac, Osijek…

Zakupnika u Rijeci traže tri poslovna prostora na lokacijama: Brajda 4A, uz istoimenu riječku tržnicu, Školjić 7B, uz parkiralište na Školjiću, te ugao ulica Podmurvice i Zvonimirova, gdje se u zakup daje 90-ak kvadrata s početnom zakupninom od 889,06 eura.

Dva poslovna prostora od 30-ak kvadrata daju se u zakup u Karlovcu, u prvoj zoni prostor na Trgu Petra Zrinskog 11 s početnom zakupninom od 129 eura te prostor u blizini obale Kupe na lokaciji Banija 1. Dok se također dva manja poslovna prostora daju u zakup i u Daruvaru na I. katu ulične zgrade.

Po jedan prostor ponuđen je u Osijeku - Županijska 11, Splitu - Matoševa 9, Puli - Banovčeva 8. U Varaždinu i Bjelovaru nove zakupnike traže poslovni prostori na lokacijama Trg Slobode 9A i Ivana Gundulića 10, a prethodni su zakupnici u ovim prostorima obavljali uredsku i trgovačku djelatnost. Garaže se u sklopu ovog natječaja mogu zakupiti u Čazmi u Ulici hrvatskih branitelja 5 te u Poreču na adresi Kvajera 18.

Tko može konkurirati

Poslovni prostori i garaže u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine. Ponude se podnose osobno ili poštom na adresu: Državne nekretnine, Frana Vrbanića 50, Zagreb, do 19. lipnja 2026. u 12 sati.

Za poslovne prostore mogu konkurirati pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost. Dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe.