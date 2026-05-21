Propala tvornica koja je hranila Bedekovčinu: Ostaci Zagorke prodaju se za više od tri milijuna eura

Tijekom 1980-ih, Zagorka je zapošljavala oko 850 radnika i proizvodila milijune komada opeke i crijepa godišnje

Nekadašnja Zagorka iz Bedekovčine, jedna od najpoznatijih hrvatskih tvornica opeke, crijepa i keramičkih proizvoda, danas je tek sjena industrijskog giganta koji je desetljećima 'hranio' Hrvatsko zagorje. Dio njezina nekadašnjeg kompleksa sada ide na prodaju putem elektroničke dražbe, čime se nastavlja rasprodaja imovine tvrtke koja je završila u stečaju. Riječ je o industrijskom prostoru u samom središtu Bedekovčine, procijenjenom na više od četiri milijuna eura.

Industrijski kompleks od 10.500 kvadrata ide na prodaju

Trgovački sud u Zagrebu objavio je prodaju nekretnina Zagorke u sklopu stečajnog postupka pod poslovnim brojem ST-33/2025. Dražbu provodi Fina putem sustava e-Dražba, a početna cijena na prvoj dražbi iznosi 3,037 milijuna eura.

Predmet prodaje čine dvije katastarske čestice ukupne površine 10.530 četvornih metara. Glavna parcela površine gotovo 10 tisuća kvadrata vodi se kao 'zgrada i neplodno industrijsko dvorište', a na njoj se nalaze tri objekta i veliko industrijsko dvorište. Uz nju se prodaje i susjedna parcela od 532 četvorna metra.

Zainteresirani ponuditelji moraju prethodno uplatiti jamčevinu od 405 tisuća eura, dok će se elektroničko nadmetanje održati od 29. srpnja do 13. kolovoza 2026. godine.

tvornica Zagorka | Foto: HTE, Hrvatska tehnička enciklopedija

Tvornica koja je hranila Bedekovčinu

Zagorka je osnovana još 1889. godine kao Tvornica šamota i cigala braće Stejskal. Upravo su kvalitetna nalazišta gline i blizina željezničke pruge omogućili razvoj jedne od najvažnijih industrija u Hrvatskom zagorju.

Tijekom desetljeća tvornica je proizvodila crijep, opeku, šamotne materijale, kanalizacijske cijevi i ukrasnu keramiku, a njezini proizvodi ugrađivani su u brojne poznate građevine diljem Hrvatske. U vrijeme najveće proizvodnje, tijekom 1980-ih, Zagorka je zapošljavala oko 850 radnika i proizvodila milijune komada opeke i crijepa godišnje. Nakon Drugog svjetskog rata djelovala je kao veliko društveno poduzeće, a kasnije je bila povezana i s Jugokeramikom iz Zaprešića.

Privatizacija i gašenje proizvodnje

Preokret dolazi početkom 1990-ih, kada je tvrtka privatizirana i podijeljena na više dijelova. Austrijski Tondach preuzeo je proizvodnju crijepa i neko vrijeme nastavio ulaganja, no proizvodnja je postupno padala.

Konačni kraj proizvodnje crijepa u Bedekovčini dogodio se 2013. godine. Dio pogona kasnije je nastavila koristiti tvrtka Zagorka PGM, dok su ostali dijelovi kompleksa zatvarani, prodavani ili ostavljeni propadanju.

Hipoteke, tereti i zaštićena ciglana

Na zemljištu koje se sada prodaje upisana su brojna založna prava i hipoteke. Među najvećim vjerovnicima nalaze se Privredna banka Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, koje imaju višemilijunska potraživanja povezana s kreditima iz 2019. godine. Na dijelu zemljišta upisana je i služnost kanalizacijskog voda u korist Zagorskog vodovoda.

Posebno je zanimljivo da je dio stare ciglane danas zaštićen kao kulturno dobro Republike Hrvatske, pa nekadašnja tvornica više nema samo industrijsku, nego i povijesnu vrijednost.