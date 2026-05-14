Miljunska prodaja kraj Splita: Hotel uz autocestu s bazenom i konferencijskim dvoranama traži novog vlasnika

Dok se novi hoteli grade i otvaraju, neki završavaju u stečaju i odlaze na dražbu. Jedan od njih je i hotel Katarina u Dugopolju, za koji je Trgovački sud u Splitu objavio prodaju u sklopu stečajnog postupka. Riječ je o hotelu s četiri zvjezdice smještenom uz samu autocestu Zagreb - Split, u poslovnoj zoni Dugopolja, koji će biti prodan putem elektroničke javne dražbe na sustavu FINA-e. Početna cijena nadmetanja iznosi više od 3,4 milijuna eura.

Hotel s 74 smještajne jedinice i wellness centrom

Predmet prodaje obuhvaća hotel s pripadajućim sadržajima, garažom, restoranom, konferencijskim dvoranama, caffe barom, wellnessom te kompletnom opremom i inventarom. Nekretnina se nalazi u Ulici Matice hrvatske 4 u Dugopolju, na katastarskoj čestici 5861/299, ZU 2250, k.o. Dugopolje.

Ukupna površina zemljišta iznosi 3.446 četvornih metara, od čega se 1.216 četvornih metara odnosi na dvorište, a 2.230 četvornih metara na hotelsku građevinu. Prodaja uključuje više etažnih dijelova poslovne građevine. Među njima su velika garaža u podrumu neto površine 1.173,60 četvornih metara, mala sala na prvom katu površine 211,30 četvornih metara, restoran i kuhinja ukupne površine 607,25 četvornih metara te caffe bar s terasama ukupne površine 519,95 četvornih metara.

Najveći dio kompleksa odnosi se na hotelski smještajni dio neto površine 2.979,60 četvornih metara. Hotel raspolaže s ukupno 74 smještajne jedinice, a obuhvaća ulazni hol, hotelski bar, praonicu, uredske prostore, više apartmana, sobe raspoređene od drugog do šestog kata te dvorane za sastanke. U prodaju je uključen i wellness centar ukupne površine 350,50 četvornih metara sa saunama, whirlpoolima, bazenom, prostorijama za masažu i fitnessom. hotel Katarina, Dugopolje | Foto: Booking

Procijenjena vrijednost veća od 4,5 milijuna eura

Uz nekretnine prodaje se i kompletna oprema i inventar. Ukupna procijenjena vrijednost kompleksa iznosi 4.584.375 eura. Od toga se 4.210.000 eura odnosi na nekretnine, dok je vrijednost pokretnina procijenjena na 374.375 eura. Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet ne može prodati, ujedno i početna cijena nadmetanja, iznosi 3.438.281,25 eura.

Hotel trenutačno ostvaruje manje prihode od svojih realnih mogućnosti zbog vrlo male popunjenosti kapaciteta. Vrijednost nekretnine procijenjena je prihodovnom metodom, s obzirom na to da je riječ o poslovnom objektu čija vrijednost ovisi o mogućnosti ostvarivanja prihoda kroz hotelsko poslovanje. Objekt je izgrađen 2009. godine te ima izvedene sve ključne instalacije i infrastrukturu, no u potkrovlju vidljiva procurivanja krovišta i oštećenja uzrokovana vlagom. hotel Katarina, Dugopolje | Foto: FINA, Canva, Google Earth, Booking

Dražba počinje u srpnju

Prodaja će se provesti putem sudske e-dražbe pod ID-em nadmetanja 60132 na sustavu FINA-e. Dražba počinje 21. srpnja 2026. u 11 sati, a završava 4. kolovoza 2026. u 10:59 sati. Ako tijekom posljednjih minuta nadmetanja pristignu valjane ponude, dražba će se automatski produljiti za dodatnih deset minuta.

Jamčevina za sudjelovanje iznosi 458.437,50 eura i mora biti uplaćena najkasnije do 10. srpnja 2026. godine. Kupac je dužan uplatiti cjelokupnu kupovninu u roku od 30 dana od dostave rješenja o dosudi.

Na kupnju će se obračunati i pripadajući porezi, ovisno o poreznom statusu kupca, dok je za dio pokretnina PDV već uključen u postignutu cijenu. Nekretnina je trenutačno dana u zakup, a ugovor traje do prodaje u stečajnom postupku. Razgledavanje objekta moguće je prema dogovoru sa stečajnim upraviteljem Davorinom Kapustićem.

Stečaj otvoren zbog dugovanja vjerovnicima

Stečaj nad tvrtkom HOTEL KATARINA 2009 otvoren je u srpnju 2025. godine zbog dugovanja prema više razlučnih vjerovnika, među kojima su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), HAMAG-BICRO, NLP Great Time i Euroherc osiguranje.

Zbog osiguranih tražbina vjerovnika Trgovački sud u Splitu odobrio je prodaju hotela, pripadajućih poslovnih prostora i kompletne opreme putem elektroničke javne dražbe. Skupština vjerovnika odlučila je da se nekretnine i pokretnine prodaju zajedno kao jedinstvena cjelina kako bi se pokušao namiriti što veći dio dugova stečajnog dužnika.