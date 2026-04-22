Nekad ‘kraljica papira’, danas na bubnju: Za 5 milijuna eura prodaje se 26.000 kvadrata tvornice

U 20. stoljeću bila je jedno od najvećih i najvažnijih postrojenja za proizvodnju papira i kartona u regiji.

Legendarna PAN - Tvornica papira Zagreb vuče korijene još iz 1893. godine, kada je osnovana Zagrebačka dionička tvornica papira. Već u ranim godinama razvila je značajnu proizvodnju te svoje proizvode plasirala diljem Austro-Ugarske i okolnih zemalja. Tijekom 20. stoljeća tvornica je prošla kroz niz promjena, od modernizacije i širenja proizvodnje, preko nacionalizacije nakon Drugog svjetskog rata, pa sve do preseljenja pogona na Žitnjak. U tom razdoblju bila je jedno od najvećih i najvažnijih postrojenja za proizvodnju papira i kartona u regiji.

Nakon 1990-ih tvornica je privatizirana i nastavila poslovati pod spomenutim imenom. Iako je jedno vrijeme uspješno poslovala i zapošljavala velik broj radnika, od 2013. godine ulazi u razdoblje financijskih poteškoća. Gubici su rasli, broj zaposlenih se značajno smanjio, a unatoč pokušajima restrukturiranja i oporavka, situacija se nije stabilizirala. Konačno, 2018. godine nad društvom je otvoren stečaj, čime je započeo proces rasprodaje imovine radi podmirenja dugova.

Što se točno prodaje?

U sklopu tog procesa na prodaju je stavljena vrijedna nekretnina u Zagrebu, na Radničkoj cesti. Riječ je o zemljištu ukupne površine 26.059 četvornih metara, koje uključuje pašnjak od 26.002 kvadrata i manju zgradu tlocrtne površine 57 kvadrata. Nekretnina je upisana u zemljišne knjige kao jedinstvena cjelina i nalazi se u gospodarski značajnoj gradskoj zoni.

Važno je naglasiti da je riječ o imovini opterećenoj dugogodišnjim financijskim problemima. Na njoj su upisane brojne ovrhe, založna prava i druge zabilježbe, što jasno pokazuje da se radi o imovini koja je već dulje vrijeme predmet različitih potraživanja vjerovnika. Upravo zato prodaja nije klasična tržišna prodaja, već dio sudskog postupka u kojem se nastoji namiriti dug iz ostvarene kupoprodajne cijene.

Kako se provodi prodaja i pod kojim uvjetima

Prodaju provodi Trgovački sud u Zagrebu u okviru ovršnog postupka, putem elektroničke javne dražbe koju provodi Financijska agencija (FINA). Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 7.035.900 eura, dok početna cijena na prvoj dražbi iznosi 5.276.925 eura, što je zakonski minimum od tri četvrtine procijenjene vrijednosti. Dražbeni korak, odnosno minimalno povećanje ponude, iznosi 2.500 eura.

Nadmetanje traje od 30. lipnja do 14. srpnja 2026. godine, uz pravilo da se dražba automatski produžuje ako pristignu ponude u posljednjim minutama. Svi zainteresirani kupci moraju prethodno uplatiti jamčevinu u iznosu od 703.590 eura, čime potvrđuju ozbiljnost svoje ponude. Kupac koji pobijedi na dražbi dužan je uplatiti cjelokupni iznos kupovine u roku od 15 dana od pravomoćnosti sudske odluke, a pritom snosi i sve poreze i troškove povezane s kupnjom.

Cijeli postupak zapravo predstavlja završnu fazu dugotrajnog procesa naplate potraživanja koji traje još od ranih 2000-ih, kada su nastali dugovi prema vjerovnicima. Prodajom ove nekretnine nastoji se barem djelomično zatvoriti to poglavlje i namiriti obveze koje su godinama opterećivale poslovanje nekadašnjeg industrijskog simbola Zagreba.