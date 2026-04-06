Velika dražba u Šibeniku: Za više od milijun eura prodaje se kompleks s halama, skladištem i kućom

Diljem Hrvatske trenutačno se na javnim dražbama prodaju brojne vrijedne nekretnine - od sportskih i industrijskih kompleksa do velikih zemljišta i poljoprivrednih površina. Riječ je o imovini tvrtki i pojedinaca koji zbog dugova završavaju u ovršnim ili stečajnim postupcima, pa se njihova imovina prodaje kako bi se namirili vjerovnici.

Među njima je i Dalmostan iz Šibenika, tvrtka koja se bavi trgovinom na malo namještajem, rasvjetom, stolnim posuđem i drugim proizvodima za kućanstvo, a čija se imovina sada prodaje zbog dugovanja.

U ovom postupku tvrtka Mid Invest nastupa kao ovrhovoditelj, odnosno vjerovnik, dok je Dalmostan ovršenik čija se imovina prodaje radi naplate duga. Riječ je o nekretninama koje imaju veliku tržišnu vrijednost, ali i složenu pravnu i financijsku pozadinu.

Što se prodaje i pod kojim uvjetima

Predmet prodaje su nekretnine u Šibeniku, u predjelima Šubićevac i Ražine, koje čine funkcionalnu poslovnu cjelinu. Kompleks uključuje kuću, industrijsku zgradu, skladište, parkiralište i pripadajuće dvorište. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1.376.000 eura, dok početna cijena na prvoj dražbi iznosi 1.100.800 eura.

Dražbu provodi Financijska agencija (FINA) putem sustava e-Dražba. Nadmetanje traje od 18. veljače do 14. svibnja 2026., dok se ponude zaprimaju od 29. travnja do završetka dražbe. Sudjelovati mogu pravne i fizičke osobe uz uplatu jamčevine od 137.600 eura i registraciju u sustavu.

Nekretnine su slobodne od osoba, ali nisu slobodne od stvari jer su dane u najam ili zakup, što znači da kupac preuzima postojeće ugovorne odnose. Razgledavanje je moguće uz prethodni dogovor, a kupac je dužan podmiriti sve poreze i troškove te platiti kupovninu u roku od 30 dana. U suprotnom, prodaja se poništava, a jamčevina može biti zadržana. tvrtka Dalmostan prodaje kompleks u Šibeniku | Foto: Google Maps, Canva

Zašto se nekretnine prodaju

Prodaja proizlazi iz ovršnog postupka pokrenutog radi naplate dugova iz kreditnih obveza. Prvotni vjerovnik bila je tvrtka SPV za sanaciju, no potraživanje je kasnije preneseno na Mid Invest, koji je preuzeo postupak. Ukupan dug uključuje glavnicu, kamate i troškove te doseže višemilijunske iznose.

Sud je donio rješenje o ovrsi kojim se dopušta prodaja nekretnina, a u zemljišnim knjigama upisane su i zabilježbe ovrhe. Troškovi postupka dodatno povećavaju ukupno potraživanje, a žalba protiv rješenja ne odgađa provedbu ovrhe.

Kakvo je stvarno stanje nekretnina

Iako je Dalmostan upisan kao vlasnik nekretnina u cijelosti, njihovo pravno stanje puno je složenije. Nekretnine obuhvaćaju više od 5.000 četvornih metara, ali su opterećene brojnim pravima i teretima.

Na njima su upisana prava služnosti prolaza i pristupa, kao i velik broj hipoteka u korist različitih vjerovnika. Među najznačajnijima su hipoteka od 1,5 milijuna eura u korist inozemne financijske institucije te više kredita Jadranske banke u visokim iznosima. Dio tih potraživanja kasnije je prenesen na druga društva.

Osim toga, evidentirana su i založna prava države, odnosno Porezne uprave, kao i niz sudskih postupaka, mjera osiguranja i ovršnih zabilježbi. Sve to ukazuje na složenu financijsku situaciju vlasnika.

U konačnici, riječ je o nekretninama koje nude značajan investicijski potencijal, ali uz povećani rizik. Potencijalni kupci stoga moraju pažljivo analizirati pravno stanje i sve postojeće obveze prije donošenja odluke o sudjelovanju na dražbi.