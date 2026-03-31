Proizvodili su legendarni jeger, a sada sve ide na bubanj: Zagorski industrijski gigant prodaje se za milijune

Nekadašnji industrijski gigant koji je obilježio gospodarski život Ivanca danas se prodaje na dražbi.

Diljem Hrvatske trenutačno se na dražbama može pronaći niz zanimljivih nekretnina - od sportskih i industrijskih kompleksa do velikih poljoprivrednih površina i voćnjaka. Među njima se posebno izdvaja industrijski kompleks u Ivancu, nekadašnje sjedište Ivanečke mesne industrije (IMI), koja je u posljednjih deset godina doživjela značajan pad.

Početna cijena od 2,8 milijuna eura

Općinski sud u Varaždinu oglasio je prodaju nekretnina u vlasništvu tvrtke Mini Major iz Zagreba putem sudske e-dražbe koju provodi Financijska agencija (FINA). Riječ je o kompleksu u Varaždinskoj ulici 35 u Ivancu, koji obuhvaća više industrijskih i pratećih objekata s pripadajućim dvorištem.

Ukupna procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 3,59 milijuna eura, dok je početna cijena na dražbi određena na 2,872 milijuna eura. Nadmetanje započinje 26. svibnja 2026. u 10 sati, a završava 10. lipnja 2026. u 9:59 sati. Zainteresirani ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 359 tisuća eura najkasnije do 15. svibnja.

Predmet prodaje čini skup više nekretnina, među kojima se ističu industrijska zgrada, poslovni objekt, kotlovnica, trafostanica te niz pomoćnih objekata, uz prostrano industrijsko dvorište. Ukupna površina kompleksa prelazi 15 tisuća četvornih metara, što ovoj lokaciji daje značajan razvojni potencijal.

Važno je napomenuti kako nekretnina nije slobodna od osoba i stvari, što može utjecati na interes potencijalnih kupaca. Ipak, prema dostupnim podacima, ne postoje založna prava koja bi ostala nakon prodaje, što olakšava pravni status budućem vlasniku. Razgledavanje nekretnine organizirano je krajem ožujka, a kupac je dužan u roku od 30 dana od završetka dražbe podmiriti kupovninu.

Ovrha zbog neotplaćenog kredita

Prodaja nekretnina rezultat je ovršnog postupka koji je pokrenula Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR). Općinski sud u Varaždinu donio je rješenje o ovrsi zbog neurednog podmirivanja obveza iz ugovora o kreditu sklopljenog 2012. godine, kojim je korisniku odobreno 31,9 milijuna kuna.

Kako dug nije podmiren ni nakon opomene i raskida ugovora, HBOR je aktivirao instrumente osiguranja, uključujući založno pravo na nekretninama. Ukupno dugovanje na dan 30. kolovoza 2016. godine iznosilo je više od 35,8 milijuna kuna, uključujući glavnicu, kamate i troškove.

Ovrha obuhvaća više nekretnina upisanih u zemljišne knjige, uključujući industrijski kompleks u Ivancu, dodatne zemljišne čestice te suvlasnički dio nekretnine u Trakošćanu. Sud je naložio upis zabilježbe ovrhe, čime se osigurava provedba postupka i zaštita tražbine vjerovnika, a ovrhovoditelju su priznati i troškovi postupka.

Kraj IMI-ja, ali ne i njegove ostavštine

Industrija mesa Ivanec (IMI), čiji se kompleks sada prodaje, i službeno je prestala postojati nakon zaključenja stečajnog postupka 2021. godine. Stečaj je otvoren još u travnju 2014., a njegovim zaključenjem zatvoreno je jedno od važnijih poglavlja gospodarske povijesti ivanečkog kraja.

IMI je desetljećima bio jedan od ključnih poslodavaca i nositelja industrijskog razvoja u regiji. Posebno je ostao zapamćen po svojim proizvodima, među kojima se isticao 'ivanečki jeger' - proizvod koji je s vremenom postao simbol grada i nezaobilazan dio lokalnih manifestacija.

Iako tvrtka više ne postoji, njezini brendovi i dalje su prisutni na tržištu, kao podsjetnik na nekadašnju snagu i prepoznatljivost ovog prehrambenog giganta. Prodaja kompleksa tako predstavlja i potencijalnu priliku za novi početak ove lokacije.