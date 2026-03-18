Prodaju se ostaci tvrtke koja je izgradila 'pola Zagreba': Na dražbi tisuće kvadrata za 2,5 milijuna eura

U pola stoljeća postojanja, legendarna kompanije je izgradila ‘pola Zagreba’. Uzlet i zarada bili su enormni, no na kraju je sve ‘propalo’.

Diljem Hrvatske trenutačno se na dražbama nude različite vrijedne nekretnine - od sportskih i industrijskih kompleksa do velikih zemljišta i voćnjaka koji se prostiru na tisuće kvadrata. Među njima se ističe i naizgled obična 'oranica' u Donjoj Lomnici, procijenjena na 3,4 milijuna eura. No iza tog oglasa krije se vrlo zanimljiva priča, riječ je o rasprodaji ostataka nekadašnjeg građevinskog giganta Industrogradnje, tvrtke koja je izgradila najpoznatije zagrebačke kvartove.

Predmet prodaje zapravo je skup više nekretnina u potpunom vlasništvu ovršenika, upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je pretežno o poljoprivrednom zemljištu, oranicama na području Harmičarke, različitih površina i oblika, koje se prodaju kao jedinstvena cjelina.

Uvjeti dražbe i financijski okvir

Ukupna procijenjena vrijednost svih nekretnina iznosi 3.456.936 eura, dok je minimalna zakonska, ujedno i početna cijena za nadmetanje određena na 2.592.702 eura. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, a trenutačna cijena jednaka je početnoj.

Prodaja se provodi putem sustava e-Dražba Financijske agencije (FINA), i to u okviru prve elektroničke javne dražbe. Odluka o prodaji donesena je 10. veljače 2026., dok je nadmetanje zakazano od 21. svibnja 2026. u 15 sati do 5. lipnja 2026. u 14:59:59. Sustav omogućuje automatsko produljenje za dodatnih deset minuta u slučaju zaprimanja valjanih ponuda u završnici.

Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu u iznosu od 345.693,60 eura, najkasnije do 12. svibnja 2026. godine. Samo ponuditelji s pravodobno evidentiranom uplatom mogu sudjelovati u nadmetanju. Oranice i objekti u Donjoj Lomnici, ostaci Industrogradnje | Foto: Google maps

Obveze kupca i tijek postupka

Najpovoljniji ponuditelj dužan je uplatiti kupovninu u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi, uz podmirenje svih pripadajućih poreza i pristojbi. U slučaju neispunjenja obveza, sud može poništiti prodaju i raspisati novu dražbu, pri čemu se jamčevina koristi za pokriće troškova i eventualne razlike u cijeni.

Nekretnine su slobodne od osoba i stvari, što kupcu omogućuje brzo preuzimanje posjeda. Razgledavanje je moguće uz prethodnu najavu stečajnoj upravi, a sva relevantna dokumentacija dostupna je putem javne objave Financijske agencije.

Cijeli postupak provodi se elektronički, uz obveznu registraciju i korištenje digitalnih certifikata, čime se osiguravaju transparentnost, sigurnost i jednak pristup svim zainteresiranim sudionicima. Ova prodaja ujedno je i primjer načina na koji se kroz stečajne i ovršne postupke nastoji postići tržišno najpovoljnija cijena i namirenje vjerovnika.

Tvrtka koja je izgradila 'pola Zagreba'

Inače, Industrogradnja je bila građevinski gigant na ovim prostorima. Radili su na ‘domaćem’ terenu, ali i vani te su imali sve, a u godinama poslije smjene uprave na prijelazu stoljeća, sve su i izgubili. Priča o tvrtki koja je u razdoblju od 1946. do 1996. izgradila ‘pola Zagreba’ prava je vožnja rollercoasterom koja počinje velikim uzletom, a završava strmim, vrlo brzim padom.

Industrogradnja je krenula s radom 1946. godine sa svega nekoliko desetaka radnika i pod drugim imenom. Ovo drugo, slavno ime dobiva godinu kasnije, a vrlo brzo si privređuje status važne firme u svom polju. Kako smo već pisali, tvrtka se vrlo brzo nametnula na tržištu, a jedno od prvih značajnijih djela bio im je neboder na današnjem uglu Držićeve i Vukovarske (tada Ulice Proleterskih brigada). Dan danas ovaj neboder ponosno stoji na uglu dviju važnih gradskih ulica, i podsjeća na drugo graditeljsko doba.

Industrogradnja je zaslužna i za širenje Novog Zagreba. Gradili su ‘Zagreb 1’, kasnije Trnsko. Prvo izvedeno naselje brojilo im je 1.500 stanova, izvedenih za četiri godine.

Smatra se kako je za uzlet tvrtke bio presudan preokret 1962. kada je za vrijeme gradnje tvornice celuloze u Plaškom Industrogradnja proširila svoj rad te su se u poduzeću počeli okupljati stručni kadrovi koji su imali nove ideje o organizaciji i tehnologiji rada. U skladu s unaprjeđenjem poslovanja, pisali smo, izvedena im je i prva centralna betonara, iz koje su beton prevozili na više mjesta.