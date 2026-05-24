Ekstremni vjetrovi, led i more: Ovako se gradio jedan od najzahtjevnijih mostova u Europi

U Helsinkiju je u travnju dovršen i otvoren most Kruunuvuori, jedan od najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata u sjevernoj Europi, koji je ujedno postao i najduži te najviši most u Finskoj. Iako je most dug 1,2 kilometra danas simbol novog održivog prijevoza u finskoj prijestolnici, velik dio pažnje tijekom gradnje privukla je golema toranjska dizalica Liebherr 630 EC-H 40 Litronic, koja je gotovo tri godine sudjelovala u izgradnji njegova najzahtjevnijeg dijela - središnjeg pilona visokog čak 135 metara.

Most je dio velikog projekta Kruunusillat, odnosno Krunski mostovi, kojim Helsinki povezuje gradske četvrti novom tramvajskom linijom te dodatno razvija mrežu za bicikliste i pješake. Zanimljivo je da most nije namijenjen prometu osobnih automobila, nego isključivo javnom prijevozu i održivoj mobilnosti.

Dizalica koja je podizala srce mosta

Najzahtjevniji dio gradnje odnosio se na izgradnju središnjeg armiranobetonskog pilona u obliku dijamanta, koji se uzdiže 135 metara iznad mora. Upravo na tom dijelu projekta ključnu je ulogu imala Liebherrova toranjska dizalica 630 EC-H 40 Litronic, angažirana od zime 2022. pa sve do završetka konstrukcijskih radova.

Dizalica je korištena za podizanje oplata, armature, opreme za betoniranje i velikih konstrukcijskih elemenata na različitim visinama. Maksimalna nosivost iznosi joj 40 tona, dok krak doseže radijus od 80 metara, što je bilo presudno za rad na ovako velikoj i tehnički zahtjevnoj konstrukciji.

Standardna visina dizanja iznosi 80 metara, no sustav je dodatno prilagođen kako bi mogao dosegnuti sam vrh pilona. Izvođač radova TYL Kruunusillat koristio je upravo ovaj model i zato što se već nalazio u njihovoj floti, što dodatno potvrđuje povjerenje koje imaju u Liebherrovu tehnologiju na velikim infrastrukturnim projektima. most Kruunuvuori | Foto: Liebherr

Gradnja usred vjetra, mora i ledenih zima

Gradilište mosta nalazilo se na otvorenom dijelu Baltičkog mora, potpuno izloženo jakim vjetrovima i ekstremnim zimskim uvjetima. Temperature su se tijekom gradnje redovito spuštale ispod ništice, a snažni udari vjetra predstavljali su jedan od najvećih izazova za rad dizalice na velikim visinama.

Zbog toga je u projekt od početka bio uključen i Liebherr Tower Crane Solutions tim, koji je razvijao posebna tehnička rješenja za stabilnost i sigurnost cijelog sustava. Konfiguracija dizalice stalno se prilagođavala kako je most rastao, a posebna pažnja posvećena je sigurnosti konstrukcije i radu u otežanim vremenskim uvjetima. most Kruunuvuori | Foto: Liebherr

Most koji će trajati 200 godina

Kruunuvuori most danas povezuje četvrti Laajasalo, Korkeasaari i Kalasatama s centrom Helsinkija, a projektiran je za životni vijek od čak 200 godina. Osim što je postao novi simbol grada, most predstavlja i jedan od najdužih mostova na svijetu namijenjenih isključivo javnom prijevozu, biciklistima i pješacima.

Iako se danas ističe njegova impresivna arhitektura, tijekom same gradnje u središtu pažnje bila je upravo golema Liebherrova dizalica, bez koje jedan od najzahtjevnijih mostova u Europi teško bi mogao biti dovršen u ovako zahtjevnim uvjetima.