Španjolska dobiva novi mega stadion: Nikad završena konstrukcija stara je 20 godina

Novi mega stadion koji dobiva klub Valencia u stvari i nije toliko nov. Izgradnja konstrukcije kreće 2007., ali je ponestalo sredstava za završetak.

Gradnja novog stadiona nogometnog kluba Valencia krenula je u siječnju 2025. godine, a najave su stizale od 2024. nakon što je predstavljen finalni projekt. Zanimljivo, stadion se krenuo graditi prije skoro 20 godina, no posao je zaustavio nedostatak sredstava. Klub objavljuje kako napreduje izgradnja koja bi mogla završiti dogodine.

Nastavak nikad završenog

O obnovi stadiona Nou Mestalla u Valenciji pisali smo još u listopadu 2024. godine, kada je španjolski klub Valencia predstavio projekt i najavio nastavak radova za siječanj 2025. godine. Osnovna betonska konstrukcija stadiona izgrađena je još 2009., no radovi su ubrzo zaustavljeni zbog financijskih problema kluba, zbog čega je stadion godinama bio poznat kao 'mjesto duhova'.

Projekt 'Nou Mestalle' | Foto: Valencia CF

Projektom je predviđen nastavak izgradnje stadiona kapaciteta 70.000 sjedećih mjesta, koji će imati krov iznad cijelih tribina, kao i balkone uređene u mediteranskom stilu. Izvršni projekt obuhvaća betonske i metalne konstrukcije, krovište, fasade, instalacije te unutarnje uređenje, uključujući zidove, podove, stropove i unutarnju stolariju. Dokumentacija obuhvaća i područja evakuacije, pristup stadionu te mjere sigurnosti od požara.

Radovi su najavljeni za siječanj 2025. godine, a Valencia je ukupnu vrijednost ulaganja u stadion procijenila na 340 milijuna eura. Od tog iznosa 172 milijuna eura već je bilo izdvojeno za betonski kostur. Zbog rasta troškova materijala budžet je povećan za dodatnih 20 milijuna eura.

Gradi se 'krov'

Valencia CF sada je objavila da radovi napreduju prema planu, a otvorenje stadiona predviđeno je za ljeto 2027. godine. U tijeku je montaža glavne krovne konstrukcije, uključujući kompresijske i zatezne prstenove. Postavljeno je 30 stupova i 21 kompresijski prsten.