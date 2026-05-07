Stadion na kojem su se igrale utakmice Europskog prvenstva ide na dražbu: Cijena je 38 milijuna eura

Cjelokupna imovina kluba našla se na bubnju, dok je stečajni postupak nad Boavistom pokrenut još 2025. godine.

Nekadašnji portugalski prvak i jedan od simbola Porta, Boavista FC, nalazi se pred možda najtežim trenutkom u svojoj povijesti. Zbog financijskog sloma i stečajnog postupka klub bi mogao ostati bez legendarnog stadiona Estádio do Bessa, na kojem su se igrale i utakmice EURO-a 2004., a koji je sada stavljen na dražbu vrijednu gotovo 38 milijuna eura. Dok se približava početak aukcije, unutar kluba vodi se pravi rat - na sudovima, među navijačima i u samom vrhu Boaviste.

Tri strane, tri različite bitke

Prodaja stadiona i sportskog kompleksa zakazana je od 27. travnja do 20. svibnja, a minimalna cijena određena je na 32,9 milijuna eura, dok početna ponuda iznosi 37,9 milijuna eura. Stečaj Boaviste proglašen je još u srpnju 2025. godine, što je pokrenulo proces prisilne prodaje klupske imovine.

No, umjesto zajedničke borbe za spas kluba, Boavista je danas duboko podijeljena. Uprava kluba, navijačka skupina Panteras Negras i dio članova kluba vode odvojene pravne i političke bitke, svaka sa svojim ciljevima.

Najglasniji su zasad pripadnici navijačke skupine Panteras Negras, koji tvrde da je cijeli stečajni postupak nezakonit. Njihov predstavnik Pedro Cortez poručio je kako pripremaju dvije tužbe kojima žele osporiti i samu dražbu stadiona i legalnost kompletnog stečajnog procesa. Prema njihovim tvrdnjama, aktualna uprava nije poštovala klupske statute kada je pokrenula stečajni postupak, piše Miguel Rocha za Theportugalpost.com.

Uprava pokušava zaustaviti prodaju stadiona

Paralelno s navijačima, i klupska uprava pokušava blokirati aukciju, ali iz drugačijih razloga. Predsjednik Rui Garrido Pereira podnio je hitan zahtjev trgovačkom sudu u Vila Nova de Gaii tvrdeći kako vrijednost stadiona i pratećih objekata nije pravilno procijenjena te da postupak prodaje nije dovoljno transparentan.

Ipak, Panteras Negras smatraju kako su argumenti uprave preslabi te otvoreno optužuju aktualno vodstvo za urušavanje kluba. Cortez je poručio da njihov cilj nije samo zaustaviti dražbu, već i utvrditi odgovornost ljudi koji su, kako tvrdi, 'u samo 14 mjeseci uništili klub iznutra'.

Situaciju dodatno komplicira i pobuna dijela članova kluba okupljenih u inicijativi Unidos pelo Boavista. Oni su prikupili 270 potpisa za sazivanje izvanredne skupštine na kojoj žele smijeniti sadašnje vodstvo i postaviti privremenu upravu do novih izbora.

Sljedećih nekoliko tjedana odlučuje sudbinu kluba

Estádio do Bessa Século XXI i pripadajući sportski kompleks bit će ponuđeni putem platforme Leilosoc, a aukcija traje do 20. svibnja. To znači da sve strane imaju vrlo malo vremena za pravnu intervenciju koja bi mogla zaustaviti prodaju.

Iako iz Panteras Negras tvrde da imaju 'veliko povjerenje' u uspjeh svojih tužbi, pravni rokovi izrazito su kratki. Portugalski trgovački sudovi mogu brzo reagirati u hitnim slučajevima, no više paralelnih postupaka i sukobljenih interesa mogli bi dodatno zakomplicirati cijelu situaciju.

Za navijače Boaviste i stanovnike Porta predstoje tjedni neizvjesnosti koji bi mogli odlučiti budućnost jednog od najpoznatijih portugalskih klubova. Gubitak stadiona za mnoge bi predstavljao ne samo financijski udarac, nego i simboličan kraj jedne velike nogometne priče.