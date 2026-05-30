Gradilište na jednom od najvećih raskrižja u Zagrebu: Kreće grickanje hidrauličkim dvoipoltonskim škarama

Dva bagera, težina od 150 i od 77 tona grickat će Vjesnik od 15. etaže naniže. Katove će nagrizati hidrauličkim škarama od 2,5 tone.

Nakon dugih najava i provedenog procesa nabave bez prethodnog savjetovanja, a potom i uklanjanja azbesta s posljednjih etaža, konačno kreće 'grickanje' Vjesnika. Uklanjanje legendarnog nebodera na Cvjetnom naselju u Zagrebu, znamo, izvodi tvrtka Eurco za iznos od 5,2 milijuna eura, a cijeli posao trebao bi završiti početkom srpnja. Hoće li izvođači uspješno izvršiti zadatak? Istražili smo kako zasad napreduju radovi.

Neboder za oko 700 tona lakši

Službeno, uklanjanje Vjesnikovog nebodera na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste u Zagrebu započelo je 9. travnja 2026. godine. Brzo nakon otvaranja gradilišta pisali smo da su za održavanje stabilnosti u građevini na svim etažama postavljeni podupirači - njih 1.000 - te da je u pripremnoj fazi iz nebodera izneseno oko 700 tona opožarenog materijala.

Tada je već s Vjesnika demontirana i cjelokupna strojarska oprema, kotlovnica, a konstrukcija je preliminarnim zahvatima rasterećena za oko 30 posto, kako su poručili iz Ministarstva. Do kraja travnja, uklonjen i sav azbest, pri čemu je kod uklanjanja kontaminacija spriječena usisnim cijevima velike jačine i špricanjem opasnog otpada koji je prenesen u Viroviticu i ondje je zbrinut - kako su prenosili mediji.

Na djelu 'dijamantne pile' i 'plameni mačevi'

U međuvremenu se specijalnim strojevima krenulo uklanjati bočne balkone konstrukcije, a za postupak uklanjanja spominjane su takozvane 'dijamantne pile' i 'vatreni mačevi'. S Ministarstvom graditeljstva smo provjerili kako napreduju radovi.

- Trenutno se izvodi rezanje AB konstrukcije 15. kata dijamantnim pilama. Uklonjena je tehnička etaža, čelična konstrukcija 16. kata i veći dio stropne ploče 15. kata. Za potrebe rezanja i skidanja konstrukcije 16. i 15. etaže koristi se autodizalica nosivosti 500 tona s nastavkom na vrhu grane kako bi se osigurala potrebna visina, naveli su iz ministarstva, dodajući da su potporni stupovi i dalje u zgradi.

Kako su napomenuli, demontirat će ih se po završetku uklanjanja 15. etaže, odnosno prije početka metode grickanja. Zatim će do srpnja zgradu grickati bager dohvata ruke 52 metra, težak 150 tona, ali i bager dohvata ruke od 29 metara, težine 77 tona, od 14. etaže naniže - poručuju iz ministarstva. Dodaju da će ovi bageri 'operirati' hidrauličnim škarama težine 2,5 tona.

Više o specijaliziranim strojevima

Doznajemo da čelična i AB konstrukcija odlazi kombiniranom metodom. Do sada se koristila Termitnog koplja za čeličnu i AB konstrukciju tehničke etaže (temperatura plamena viša je od tališta betona i čelične armature). Tako se beton ne reže klasičnim mehaničkim piljenjem, već se doslovno topi i ispire u obliku užarene troske, kako su to opisali iz Ministarstva.

Koristila se i metoda otvorenog plamena za čeličnu konstrukciju 16. kata te AB konstrukcije 16. i 15. kata dijamantnim pilama. To su rotacijske pile opremljene dijamantnim noževima, pojasnili su nam.

Nazire se demontaža 500-tonke

Kako je spomenuto, radovi izvode se uz pomoć goleme autodizalice nosivosti 500 tona. Budući da je stroj predviđen za spuštanje izrezane čelične te armiranobetonske konstrukcije zgrade do stropne ploče 14. etaže na razinu okolnog terena, ista će biti demontirana kad se 'izreže' i posljednji dio 15. etaže, otkrivamo. Iz Ministarstva dodaju da sve radove budno prati inspekcija Državnog inspektorata, koja vrši kontinuiran inspekcijski nadzor, a u zapisnicima zasad nisu utvrđene nepravilnosti i propusti, navode.

- Prema proračunskim analizama dodatno su ojačani stupovi za preuzimanje vertikalnog opterećenja i sprječavanja izvijanja koji su najviše bili oštećeni, za kraj napominju iz Ministarstva graditeljstva o tijeku radova na ovom važnom gradilištu u Zagrebu.