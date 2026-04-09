U tišini krenulo 'grickanje' Vjesnika?! Na terenu veliki stroj uklanja sjeverne konzole, znamo što se radi

Prema onome što se može vidjeti na terenu, Vjesnik se uklanja 'grickanjem'. Javnost i dalje ništa ne zna, pa ni koliko će točno trajati rušenje.

Još jučer, kod Vjesnikovog nebodera nije bilo jasnih znakova uklanjanja. Na gradilištu su bili neaktivni bageri koji su prije oprilike dva tjedna 'radili' na zapadnom aneksu. Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potvrdili su nam da je uklonjen i istočni aneks, te da je zapadni srušen do 'zadnjeg polja' koje će se uklanjati prije početka rušenja nebodera.

Nakon što smo o svemu ovome netom izvijestili, danas nas je terenu zateklo iznenađenje. Prilično se jasno vidi da s nebodera 'odlazi' sjeverni bočni dio nebodera koji, po svemu sudeći, uklanja za to prikladan stroj 'grickajući' manje dijelove. Bočni dijelovi konstrukcije nestali su na više nadzemnih etaža, a evo i što na sve kažu iz nadležnog ministarstva.

Grickaju se konzole na Vjesniku | foto: bauštela.hr

Strojevi krenuli s uklanjanjem konstrukcije | foto: bauštela.hr

Odjednom velika promjena

Jučer je Vjesnik izgledao gotovo jednako kao krajem ožujka kad su s krova spušteni poznati natpisi. U unutrašnjosti jesmo uočili podupirače koji su postavljeni na najviše etaže iz kojih se još treba izvući azbest. No, nije bilo drugih (vidljivih) znakova uklanjanja.

Danas je priča drugačija. Sve je iznenadilo što je, prije sužbene najave o početku rušenja, na terenu sada stroj koji malo-pomalo 'gricka' sjeverni bočni dio konstrukcije. Je li moguće da je to-to i da je posao krenuo?

Podsjetimo kako su su prije nekoliko dana iz Ministarstva su naveli da se projekt izvodi u fazama u skladu s projektnom dokumentacijom koja prati dinamiku izvođenja radova. Do ovog trenutka, kako su naveli, izrađene su i revidirane tri faze projekta uklanjanja. A danas?

Sve u skladu s projektom

Iz Ministarstva objašnjavaju da je još uvijek riječ o uklanjanju kako bi se mehanizacija mogla približiti neboderu nakon završetka projekta. Uistinu se uklanjaju sjeverne konzole, zna se i do koje visine.

- Na gradilištu Vjesnika danas se izvode radovi uklanjanja sjevernih konzola do 7. etaže a u svrhu rasterećenja konstrukcije i pristupa mehanizacije za početak uklanjanja samog nebodera. Podsjećamo kako je gradilište kontinuirano aktivno te da se na njemu svakodnevno izvode radovi u skladu s projektnom dokumentacijom. Samo uklanjanje nebodera Vjesnik izvodi se u fazama u skladu s projektom dokumentacijom koja prati dinamiku izvođenja radova. Do ovog trenutka izrađene su i revidirane tri faze projekta uklanjanja. U trećoj fazi projektne dokumentacije između ostaloga obrađeni su i preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj, poručuju.