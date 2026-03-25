Galerija: Vjesnik više nije Vjesnik, stari natpisi s krova zauvijek su otišli, odašiljač i dalje na vrhu

Pogled na vrh Vjesnikovog nebodera od 24. ožujka potpuno je drugačiji. Taj dan, s krova zgrade uklonjena su dva natpisa, ali odašiljač zasad ostaje.

Dok se ruši zapadni aneks Vjesnikovog nebodera, jučer se na zgradi dogodila još jedna velika promjena. S njenog krova uklonjena su dva prepoznatljiva natpisa tako da neboder sada, barem po kriteriju natpisa, više nije Vjesnik.

No, po tom nazivu neboder će se pamtiti i nakon što rušenje bude privedeno kraju. Obišli smo lokaciju i snimili kadrove neposredno nakon uklanjanja natpisa, a evo kako to sada izgleda.

Drugačiji pogled na vrh nebodera

I danas je oko Vjesnikovog nebodera vrlo dinamično. A pogled prema krovu drugačiji je od onoga na koji smo navikli proteklih desetljeća. Osim što je neboder izgorio te više nema 'fasadu, i njegova je unutrašnjost vidljiva svim prolaznicima, na krovu više nema poznatog 'znaka' - Vjesnik. Taj i drugi natpis uklonjeni su 24. ožujka.

Danas je na krovu još samo odašiljač koji se tamo nalazi niz godina, dok uz niže etaže nebodera bageri nastavljaju rušiti aneks. Svemu tome svjedočili smo jutros na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste, na kojemu je bilo uobičajeno prometno.

Uklanja se aneks sa zapadne strane | foto: Bauštela.hr

Kako izgleda vrh Vjesnika bez prepoznatljivih natpisa | foto: Bauštela.hr

Hoće li metoda na kraju biti miniranje ili 'grickanje'?

Prisjetimo se da je za projekt uklanjanja pa i samo rušenje kultnog nebodera koji je u noći sa 17. na 18. studenog progutala vatra, odabrana tvrtka Eurco. Imaju prethodno iskustvo u uklanjanju građevine većih gabarita - hotela Marjan, koji su rušili 'strojno', iliti 'grickanjem', a koja metoda će biti odabrana za Vjesnik javnosti je još uvijek nepoznato. Iako se iznova šuška upravo o strojnoj metodi.

Znamo da tvrtka nije mogla ući u posao odmah po odabiru, jer su ubrzo nakon objave Ministarstva o njihovoj odluci za taj posao pristigle dvije žalbe, tvrtki V.D.M. Promet i Joninga, no u rekordnom roku, od 20 siječnja, do 13. veljače Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odlučila je da se obje žalbe odbijaju kao neosnovane.