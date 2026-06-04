INA ide dalje s podravskim naftno-plinskim poljem: U planu su dvije nove bušotine i pristupni putevi

INA planira otvoriti novo poglavlje na postojećem naftno-plinskom polju Pepelana u Virovitičko-podravskoj županiji. Točnije, na području Općine Suhopolje predviđena je izrada dviju novih razradnih bušotina, Pepelana-12 i Pepelana-13, zbog čega je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije pokrenulo postupak u kojem će se odlučiti treba li za taj zahvat provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Valja spomenuti da je eksploatacijsko polje ugljikovodika Pepelana' odobreno rješenjem Ministarstva gospodarstva iz svibnja 2015. godine. Eksploatacija ugljikovodika i izvođenje naftno-rudarskih radova na tom polju provode se temeljem ugovora o koncesiji sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i INA-e u rujnu 2015. godine.

Grade se pristupni putovi i bušotinski radni prostori

Na lokacijama novih razradnih bušotina Pepelana-12 i Pepelana-13 planirano je više naftno-rudarskih zahvata. Prije svega, predviđena je priprema pristupnih putova unutar površine zahvata. Za pristup bušotinskom radnom prostoru bušotine Pepelana-12 planira se izgradnja puta duljine oko 106 metara, dok je za bušotinu Pepelana-13 predviđen pristupni put duljine oko 395 metara. Ukupna širina pristupnih putova iznosila bi oko pet metara.

Osim toga, planira se uređenje bušotinskih radnih prostora, odnosno izgradnja platoa dimenzija 100 x 95 metara. Na tim će se platoima odvijati aktivnosti vezane uz izradu, ispitivanje i opremanje bušotina.

naftno - plinska bušotina Pepelana, Suhopolje | Foto: Pixabay

Što će se nalaziti na bušotinskom prostoru?

Na bušotinskom radnom prostoru predviđena je izgradnja objekata potrebnih za izradu bušotina. Među njima su ušće bušotine dimenzija 3,5 x 3 x 2 metra, temelji bušaćeg tornja i postrojenja dimenzija 9 x 21 metar te temelj spremnika za gorivo dimenzija 6 x 8 metara.

Planiran je i takozvani sand-trap, odnosno betonski bazen za izdvajanje krutih čestica iz isplake, dimenzija 3,5 x 9,5 x 2,5 metara. Predviđeni su i prostor za smještaj skladišnih kontejnera i kontejnera za radnike, isplačna jama volumena 300 kubičnih metara, jama za ispitivanje bušotine te dva piezometra.

Ministarstvo će odlučiti treba li procjena utjecaja na okoliš

Postupak koji je sada pokrenut ne znači da je procjena utjecaja na okoliš već određena, nego da Ministarstvo provodi ocjenu treba li takvu procjenu provesti. Nositelj zahvata dostavio je Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u veljači 2026. godine, a dopunjen je u svibnju iste godine.

Na temelju elaborata tražit će se mišljenja nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Nakon što razmotri zaprimljena mišljenja te očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će utvrditi je li za zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. naftno - plinska bušotina Pepelana, Suhopolje | Foto: Pixabay

Javnost ima 30 dana za očitovanje

U postupku sudjeluju, među ostalima, uprave Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije nadležne za zaštitu prirode, vode i klimatsku tranziciju, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Virovitičko-podravska županija te Općina Suhopolje.

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu u pisanom obliku Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, na adresu Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave informacije. Ministarstvo će nakon završetka postupka rješenje objaviti na svojim internetskim stranicama.