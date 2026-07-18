Šalovanje: Koliko košta kubik svježeg betona u Hrvatskoj i kako ga naručiti

Što je šalovanje u bauštelskom žargonu? Evo kako ste se snašli s odgovorima
16:10 521 d 11.02.2025
18. srpanj 2026.
Istražili smo koliko košta kubik svježeg betona u Hrvatskoj i zašto cijene od Osijeka do Dubrovnika znatno variraju.
Svježi beton jedan je od osnovnih materijala na baušteli. Bilo da se radi o izgradnji temelja za obiteljsku kuću, betoniranju prilaza, dvorišta, vrtnih staza ili manjih pomoćnih objekata poput garaža i šupa.
Na gradilište beton dolazi u specijaliziranim kamionima mikserima, odnosno betonskim miješalicama na kotačima koje tijekom transporta stalno miješaju smjesu kako se ne bi stvrdnula. U slučajevima kada beton nije moguće istovariti direktno iz kamiona, koristi se dodatna oprema, najčešće pumpa za beton koja ga crijevima ili cijevima doprema na željeno mjesto.
Istražili smo koliko košta kubik svježeg betona u Hrvatskoj i došli do zaključka da se cijene značajno razlikuju od regije do regije, ali i ovisno o logistici isporuke. U osnovi, beton u betonari može koštati oko 80 do 95 eura po kubiku, dok se s prijevozom i ugradnjom cijena najčešće kreće između 120 i 160 eura, a u složenijim uvjetima i više.
U kontinentalnom dijelu Hrvatske cijene betona uglavnom se kreću između 85 i 110 eura po kubičnom metru za osnovni konstrukcijski beton poput C25/30 bez dodatnih usluga. Kada se uključi transport na gradilište te osnovna organizacija istovara, ukupna cijena najčešće raste na 120 do 150 eura po kubiku. Ovi podaci temelje se na usporednim ponudama izvođača i betonara u Zagrebu i Osijeku.
U Zagrebu su cijene obično na gornjoj granici raspona zbog veće potražnje i gušćeg građevinskog prometa, dok je u Slavoniji beton nešto povoljniji, ali se ponekad više plaća udaljenost do gradilišta. Betonare u ovom dijelu zemlje često nude nižu osnovnu cijenu, ali naplaćuju transport po kilometru ili zoni isporuke. Zbog toga krajnja cijena može značajno varirati čak i unutar iste županije.
Što je šalovanje u bauštelskom žargonu? Evo kako ste se snašli s odgovorima
16:10 521 d 11.02.2025
Na Jadranu su cijene betona nešto više i kreću se u rasponu od 90 do 120 eura po kubičnom metru, dok se s uključenom dostavom i pumpom penju na 130 do 170 eura. Razlog viših cijena uglavnom je logističke prirode, jer su betonare rjeđe raspoređene nego u kontinentalnom dijelu, a pristup gradilištima često je otežan uskim ulicama, nagibima i otocima.
Cjenici pojedinih dalmatinskih proizvođača pokazuju da osnovni beton C25/30 u prosjeku iznosi oko 88 do 92 eura bez PDV-a, ali se s prijevozom i dodatnim uslugama brzo prelazi granica od 100 eura po kubiku. U praksi, na otocima ili udaljenim lokacijama cijena može biti i do 30 posto viša zbog dodatnog trajektnog ili produženog transporta. Jadranska regija je tako najskuplja u Hrvatskoj kada se promatra konačna isporučena cijena betona na gradilištu.
Kada se naručuje svježi beton, najčešća pogreška kod manjih investitora je računanje samo osnovne cijene kubika betona, bez uključenih dodatnih troškova poput transporta, pumpe ili minimalne narudžbe. Mnogi ne uzimaju u obzir da betonare često imaju minimalnu količinu isporuke, najčešće između 3 i 5 kubika, što automatski povećava ukupni trošak manjih radova.
Također se često zaboravlja da cijena ovisi i o klasi betona, pa konstrukcijski betoni za temelje mogu biti skuplji od običnih betona za jednostavne radove. Kao što smo već spomenuli dodatni problem nastaje kada gradilište nije lako dostupno, pa se mora angažirati pumpa ili dodatna logistika. Sve to dovodi do situacije u kojoj početna procjena troška može biti i 20 do 40 posto niža od stvarne cijene radova.
Naručivanje betona u praksi je relativno jednostavan proces koji započinje kontaktom s lokalnom betonarom, najčešće telefonom ili e-mailom. Investitor ili izvođač mora odabrati odgovarajuću klasu betona, primjerice C20/25 ili C25/30, ovisno o vrsti konstrukcije. Nakon toga dogovara se količina, datum i točno vrijeme isporuke, jer beton dolazi u strogo kontroliranim vremenskim intervalima.
Na gradilište beton stiže u kamionu miješalici, a ako se ne može istovariti direktno, koristi se pumpa za beton koja ga dovodi na udaljena ili nepristupačna mjesta. Uobičajeno je da se minimalna količina kreće od 3 do 5 kubika, a vrijeme istovara je ograničeno kako bi se zadržala kvaliteta smjese.
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Cijena kubika betona najčešće uključuje samu proizvodnju betona, osnovni transport do gradilišta unutar određene udaljenosti te istovar iz miksera. Međutim, sve što nadilazi standardni pristup gradilištu dodatno se naplaćuje. Ako kamion ne može ući u dvorište, beton se ne prebacuje preko krova u osnovnoj cijeni, nego se mora koristiti pumpa za beton ili druga specijalizirana oprema koja se dodatno plaća.
Pumpa može dopremati beton crijevima ili cijevima na udaljenosti od nekoliko desetaka metara, ali se njezin dolazak naplaćuje zasebno i obično košta od 100 do 250 eura po intervenciji. U nekim slučajevima, ako pristup nije moguć ni za pumpu, mora se angažirati dodatna logistika poput manjih strojeva ili ručnog prebacivanja, što značajno povećava trošak i trajanje radova. Zbog toga je pristup gradilištu često jednako važan faktor u cijeni kao i sam beton.
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