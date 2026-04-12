Zamjena krova u 3 koraka: Puno je nevidljivih poteza prije novog crijepa

Bilo da je krov uništila elementarna nepogoda ili je riječ o rekonstrukciju građevine njegova zamjena nije lak posao, ali nije ni bauk.

Zamjena krova jedan je od najzahtjevnijih, ali i najvažnijih zahvata na kući. Bez obzira radi li se o staroj kući koja godinama nije održavana ili jednostavno želite sigurniji i moderniji krov, ovaj proces traži dobru organizaciju i strpljenje.

U praksi, radovi često donose nepredviđene izazove, od vremenskih uvjeta do tehničkih prepreka poput instalacija. Ipak, uz jasan plan sve je izvedivo. Donosimo cijeli postupak podijeljen je u 3 glavna koraka, od uklanjanja starog krova do postavljanja novog.

1. Skidanje starog krova i priprema gradilišta

Zamjena krova započinje postavljanjem skele uz kuću kako bi se osigurao siguran pristup krovištu. Uz to se često postavlja i tunel za šutu kojim se otpad s krova direktno transportira u kontejner ili kamion.

Nakon pripreme kreće skidanje starog crijepa i letvi, najčešće ručno, komad po komad. U pravilu se radi o materijalu koji više nije za ponovnu uporabu pa završava kao građevinski otpad.

Kada se ukloni pokrov, prelazi se na uklanjanje poprečnih letvi koje su često oslabljene zbog starosti. Taj dio posla može biti zahtjevan, ali olakšava ga činjenica da je konstrukcija već dotrajala.

U ovoj fazi objekt ostaje potpuno ogoljen pa je jako osjetljiv na vremenske uvjete. Ako dođe kiša, radovi se prekidaju, a konstrukcija se mora zaštititi vodonepropusnim pokrovima. Stoga valja pripremiti spomenuti pokrov za svaki slučaj.

2. Obnova i ojačanje drvene konstrukcije

Iako mnogi misle da je najvažniji dio zamjene krova novi crijep, ključna faza zapravo je rad na drvenoj podkonstrukciji. Ovdje se provjerava stanje greda i rogova te se po potrebi mijenjaju ili dodatno učvršćuju. U nekim slučajevima osnovna konstrukcija može ostati očuvana, ali zahtijeva manja ojačanja i korekcije.

Radovi počinju jednostavnim alatom – špagom kojom se 'ravna' prednji i zadnji rog. Zatim se radi patovanje daskom, a potom postavljaju OSB ploče i paropropusna folija, te kontraletva i letva.

Ova faza zahtijeva preciznost i koordinaciju više radnika. Osim tehničke zahtjevnosti, često postoje i dodatni rizici poput rada u blizini električnih instalacija. Upravo zbog toga sigurnost mora biti prioritet.

3. Postavljanje novog krova i dodataka

Nakon što je konstrukcija spremna, započinju završni radovi koji uključuju limariju i postavljanje novog crijepa. Limari najprije uzimaju mjere i izrađuju limene opšave po mjeri, koji se potom ugrađuju na krov. Tek nakon toga slijedi postavljanje crijepa, što je ujedno i najvidljiviji dio cijelog procesa.

Novi crijep postavlja se relativno brzo, ali zahtijeva preciznost kako bi se osigurala dugotrajnost i otpornost krova. Tijekom ovog koraka ugrađuju se i dodatni elementi poput snjegobrana i ozračnika koji poboljšavaju funkcionalnost krova.