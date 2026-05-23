Novi kompleks sudova ne može bez ovih radova: Ispod gradilišta Trga pravde mijenjaju cijeli parovod

Dok se iznad zemlje gradi jedno od najvećih državnih gradilišta u Hrvatskoj, ispod budućeg Trga pravde sanirat će se važan problem.
Na jednoj od najvrjednijih lokacija u Zagrebu, na prostoru bivše vojarne između Ilice, prilaza baruna Filipovića, Selske ceste i Cankareve ulice, ubrzano napreduje izgradnja Trga pravde. Kompleks površine više od 112 tisuća četvornih metara okupit će sudove, Pravosudnu akademiju i administrativne državne službe, a završetak projekta očekuje se tijekom trećeg kvartala 2026. godine.
Dok se privode kraju radovi koje vrši Kamgrad, paralelno kreće i novi infrastrukturni zahvat ispod samog kompleksa. Riječ je o sanaciji dotrajalog parovodnog ogranka i priključka koji postojeće objekte opskrbljuje toplinskom energijom. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 165 tisuća eura, a trenutačno je u tijeku potraga za izvođačem radova.
Na katastarskoj čestici 3149/1 k.o. Črnomerec nalazi se postojeći parovodni ogranak dimenzija DN65, DN50 i DN40, za koji je utvrđeno da postoji povećan rizik od puknuća cijevi zbog njihove starosti i istrošenosti. Kako bi se spriječili kvarovi i osigurala stabilna opskrba toplinskom energijom, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije odlučilo je provesti kompletnu zamjenu dijela sustava prije završnog uređenja okoliša novog kompleksa.
Radovi će se izvoditi na dionici između šahtova Š.108 i Š.110, uključujući priključke PS050 i PS040. Predviđeni zahvati uključuju uklanjanje postojećih instalacija, vađenje starih cijevi, izvedbu novih komora i toplinskih točaka, ugradnju novih cjevovoda te završnu sanaciju terena. Ukupna duljina trase iznosit će približno 150 metara. Po završetku radova površine će biti vraćene u prvobitno stanje, a završnu sanaciju okoliša provest će samo Ministarstvo.
Novi parovod bit će položen unutar armiranobetonskog kanala, što predstavlja standardno i dugotrajno rješenje za ovakvu vrstu infrastrukture. Sustav će se sastojati od čeličnih cijevi izrađenih od materijala P235GH prema europskim normama, uz ugradnju svih potrebnih elemenata poput koljena, odvojaka, kliznih i čvrstih točaka te kompenzacijskih lira koje omogućuju sigurno širenje cjevovoda tijekom rada.
Posebna pažnja posvećena je toplinskoj izolaciji. Radne cijevi izolirat će se kamenom vunom otpornom na temperature do 250 °C, dok će završni sloj činiti aluminijski lim debljine jednog milimetra. Takvo rješenje smanjuje toplinske gubitke i povećava energetsku učinkovitost sustava.
Projekt uključuje i sustav uzemljenja te antikorozivnu zaštitu svih čeličnih elemenata u šahtovima. Time se dodatno povećava sigurnost i produžuje vijek trajanja infrastrukture.
Izvođači zavarivačkih radova morat će zadovoljiti stroge tehničke i sigurnosne kriterije propisane europskim normama. Svi zavari bit će evidentirani i kontrolirani, a kvaliteta spojeva provjeravat će se radiografskim i ultrazvučnim metodama.
Nakon završetka radova provest će se tlačna proba sustava pod tlakom od 25 bara u trajanju od šest sati. Ispitivanje će se moći provesti isključivo uz prisutnost nadzornog inženjera i prema propisanim procedurama, a o svim rezultatima vodit će se službeni zapisnik.
Iako se radi o infrastrukturnom zahvatu koji će većinom ostati skriven ispod zemlje, njegova važnost za budući kompleks Trga pravde je velika. Pouzdan i siguran toplinski sustav jedan je od ključnih preduvjeta za funkcioniranje budućeg 'sudskog centra'.
