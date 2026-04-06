Na 100.000 kvadrata niče najveći pravosudni projekt u Hrvatskoj, a sada slijedi obnova ključne infrastrukture

Uz novogradnju i obnovu parovodnog ogranka, projekt obuhvaća i revitalizaciju povijesnih objekata, među kojima se ističe i zgrada stare jašionice.

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Zagrebu, na prostoru bivše vojarne površine 112.500 četvornih metara između Ilice, prilaza baruna Filipovića, Selske i Cankareve, gradi se Trg pravde - kompleks koji će objediniti sudove, Pravosudnu akademiju i važan administrativni centar. Projekt, koji se planira dovršiti u trećem kvartalu 2026. godine, označava jedan od najvećih i najambicioznijih infrastrukturnih pothvata u povijesti Hrvatske, a ovog tjedna imali smo priliku izbliza vidjeti napredak radova na gradilištu.

Sanacija parovoda kao važan prateći zahvat

Uz glavne građevinske radove, stižu i zanimljive novosti. Naime, na Trgu pravde planirana je sanacija dotrajalog parovodnog ogranka i priključka, za što je raspisan javni natječaj u vrijednosti od 165.000 eura. Iako se radi o manjem zahvatu u odnosu na ukupni projekt, riječ je o važnoj intervenciji koja osigurava pouzdano funkcioniranje sustava opskrbe toplinskom energijom.

Projekt se odnosi na zamjenu postojećeg parovoda na katastarskoj čestici u Zagrebu kako bi se osigurala sigurna i stabilna opskrba toplinskom energijom postojećih objekata. Radovi obuhvaćaju dionicu između šahtova Š.108 i Š.110, uključujući priključke, u ukupnoj duljini od oko 150 metara. Planirana je demontaža postojećih instalacija te ugradnja novih cijevi, armature i pratećih elemenata, kao i izgradnja dodatnih šahtova za ugradnju ventila. Trg pravde | Foto: Baustela.hr

Tehnička izvedba i sigurnosne mjere

Cjevovod će se polagati u armirano-betonskom kanalu, pri čemu će biti omogućeno aksijalno pomicanje cijevi te osigurane čvrste točke za preuzimanje toplinskih dilatacija. Predviđene su i klizne točke te kompenzacijske lire koje omogućuju sigurno preuzimanje toplinskih pomaka tijekom rada sustava.

- Cijevi su čelične, toplinski izolirane kamenom vunom i dodatno zaštićene aluminijskim limom, uz primjenu odgovarajuće antikorozivne zaštite. Nakon završetka zavarivačkih radova provest će se tlačna proba vodom pod tlakom od 25 bar kako bi se provjerila nepropusnost i sigurnost sustava. Na kraju radova osigurava se uzemljenje cjevovoda te sanacija terena i vraćanje površina u prvobitno stanje. Ovim zahvatom značajno se smanjuje rizik od kvarova i povećava dugoročna pouzdanost toplinskog sustava, čime se osigurava stabilno funkcioniranje cijelog kompleksa, piše u tehničkoj dokumentaciji. Trg pravde | Foto: Baustela.hr

Izgradnja u nekoliko faza

A što se tiče samog projekta izgradnje Trga pravde, riječ je o velikom i dugoročnom investicijskom ciklusu kojim se modernizira pravosudna infrastruktura u Zagrebu. Ugovor za prvu fazu potpisan je u ožujku 2024. godine s tvrtkama Ing-grad i Kamgrad, u vrijednosti od 119,8 milijuna eura. Radovi se odvijaju fazno na prostoru većem od 110.000 četvornih metara kako bi se osigurala funkcionalnost i kvalitetna koordinacija svih sadržaja.

U drugoj fazi gradi se Južna zgrada s podzemnim etažama, uz uređenje trga i okolnih zelenih površina, dok su u nastavku planirane zapadna, sjeverna i istočna zgrada koje će zaokružiti cijeli kompleks. Arhitektonsko rješenje se temelji na reinterpretaciji tipičnog donjogradskog bloka - zgrade su postavljene uz rub parcele, dok se u središtu formira prohodna zelena površina dostupna javnosti.

Južna zgrada obuhvatit će ključne pravosudne institucije, uključujući Visoki trgovački i Visoki upravni sud, Trgovački i Upravni sud, Pravosudnu akademiju te Centar za mirenje. Objekt će imati podzemne etaže s garažama i arhivom, prizemlje i pet katova, ukupne bruto površine veće od 71.000 četvornih metara, uz suvremenu staklenu fasadu.

Uz novogradnju i obnovu parovoda, projekt uključuje i obnovu povijesnih objekata. Među njima je i stara jašionica koja će biti prenamijenjena za zemljišno-knjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Također, planirana je obnova sklopa Vozarske vojarne, vrijedna oko 2,5 milijuna eura, čiji se završetak očekuje na proljeće iduće godine.