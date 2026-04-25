Ovo su četiri staklene zgrade koje mijenjaju Zagreb: Sve bi trebale biti završene već ove godine

Uz četiri važne prometnice već više od godinu dana rastu i četiri poslovno - stambene zgrade kojima dominira jedan materijal - staklo.

Grad Zagreb u 2026. godini jedno je veliko gradilište. Uz glavne prometnice niču brojne poslovne i stambene zgrade, a neke od njih posebno privlače pažnju svojim izgledom i dimenzijama. Riječ je o projektima u kojima dominira staklo kao materijal, pa smo izdvojili četiri velika 'staklena' gradilišta koja već sada oblikuju vizuru grada.

Pemo Business Arena

Na zagrebačkom Laništu ubrzano se privodi kraju izgradnja poslovnog centra Pemo Business Arena, koji će se svojim upečatljivim arhitektonskim rješenjem isticati uz Jadransku aveniju, u blizini Arena centra. Projekt su osmislili arhitekti Hrvoje Marinović i Ana Tomšić, u suradnji s Anom Marijom Unković i Karlom Radun, dok radove vodi tvrtka Prizida gradnja. Investitor je Pemo Centar, u vlasništvu dubrovačkog poduzetnika Lovorka Miloševića.

Zgrada se prostire na oko 13.000 četvornih metara i ima šest katova. U podrumu su garaže, prizemlje donosi ulazni hol, recepciju i fitness, dok su katovi namijenjeni fleksibilnim uredima. Ukupno je predviđeno 165 unutarnjih i 35 vanjskih parkirnih mjesta.

Radovi su u završnoj fazi, privodi se kraju ostakljenje fasade, a paralelno se dovršava konstrukcija mosta koji povezuje dva volumena zgrade. Nakon toga slijedi njegovo ostakljenje, čime će vanjski dio biti dovršen kroz otprilike mjesec dana. U interijeru su u tijeku završni radovi, a useljenje se očekuje početkom lipnja.

Posebnost zgrade je otvor u sredini koji omogućuje protok zraka i prirodno osvjetljenje, dok je na krovu predviđeno ozelenjivanje. Pročelje u različitim tonovima stakla stvara efekt jin-janga te tako daje zgradi 'ekstra' vizualnu dinamiku.

Avenue V na Vukovarskoj

Na križanju Vukovarske i Strojarske ulice gradi se Avenue V, veliki stambeno-poslovni projekt investitora ViD Park. Gradnja je započela u rujnu prošle godine, a danas je jasno vidljivo da će ova zgrada značajno promijeniti vizuru ovog dijela grada.

Objekt se već uzdiže iznad okolnih krošnji, a s druge strane Vukovarske može se bolje sagledati njegova veličina. Gradilište je u punom pogonu, a završetak radova planiran je za ovu godinu.

Projekt obuhvaća 74 stana i poslovne prostore na ukupno oko 17.500 četvornih metara. Trenutačno je zgrada u fazi betonske konstrukcije, no po završetku će dobiti ostakljeno pročelje i prepoznatljiv dizajn s otvorima koji omogućuju prodor svjetla kroz objekt. Riječ je o prvoj stambenoj zgradi izgrađenoj na ovom potezu Vukovarske u posljednjih pedesetak godina, što dodatno naglašava važnost projekta za razvoj ovog dijela Zagreba.

Trg pravde

Na prostoru bivše vojarne između Ilice, prilaza baruna Filipovića, Selske i Cankareve ulice gradi se Trg pravde - jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u hrvatskom pravosuđu. Završetak se očekuje u trećem kvartalu 2026. godine, a kao što se vidi iz priloženog, gradilište 'nema mira', a dio fasade objekata već je ostakljen.

Prva faza projekta, vrijedna 119,8 milijuna eura, povjerena je tvrtkama Ing-grad i Kamgrad. Radovi se izvode fazno na prostoru većem od 110.000 četvornih metara, a trenutačno je fokus na izgradnji Južne zgrade.

Ta zgrada obuhvatit će ključne pravosudne institucije te će imati više od 71.000 četvornih metara, s pet nadzemnih katova i suvremenom staklenom fasadom. Projekt uključuje i uređenje javnih površina, s naglaskom na zelene i prohodne zone unutar kompleksa. Paralelno se obnavlja i povijesna zgrada stare jašionice, koja će dobiti novu funkciju u sklopu pravosudnog sustava.

Matrix D na Slavonskoj aveniji

Uz Slavonsku aveniju gotovo je nemoguće ne primijetiti staklene zgrade kompleksa Office Park Matrix, koje se ističu svjetlećim pročeljima. Tri zgrade su već gotovo dovršene, dok se završava i četvrta - Matrix D.

Projekt je još 2017. pokrenuo poljski investitor GTC Grupa, a s vremenom je proširen na četiri objekta. Najnoviju zgradu projektirao je Interkonzalting, dok radove izvodi Kamgrad.

Kako se može vidjeti, gradilište je uznapredovalo, fasada je ostakljena, a zgrada je svojim gabaritima jednaka susjednim 'blizankama'. A to znači samo jedno, da nas ove godine očekuje i završetak radova te useljenje. Arhitektonski, kompleks čine dva para zgrada, Matrix A i B te gotovo identične Matrix C i D. Iako su slične, razlikovat će se u svjetlosnoj obradi pročelja.