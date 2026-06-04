Novi most preko jednog od najopterećenijih čvorišta u Dalmaciji čeka izvođača, a ovako će se graditi

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11:14 208 d 08.11.2025
04. lipanj 2026.
Ovaj most predstavlja jedan od najznačajnijih objekata na trasi velike rekonstrukcije križanja Širina, a posao ostavljen na pola čeka novog izvođača.
Hrvatske ceste upravo su zatvorile licitaciju za veliki posao koja se dugo čekao. Tražio se izvođač preostalih radova nad rekonstrukcijom križanja Širina u Solinu nakon što je dio posla već obavila DIV Grupa prije nego li je u ožujku 2026. s ovom tvrtkom raskinut ugovor. Tada je utvrđeno da izvođač značajno odstupa od planirane dinamike radova i da nema dovoljno angažiranih resursa za završetak projekta.
Početna cijena posla iznosi čak 19,5 milijuna eura. Natječaj je bio otvoren do 1. lipnja 2026., a dok se čeka Odluka o odabiru, a potom i ugovaranje posla, te aktivacija gradilišta, analizirali smo što čeka Most Jadro u sklopu ovog velikog projekta. Naime, planirano je da se sam projekt realizira u fazama izgradnje, a upravo prva faza obuhvaća njegovu izgradnju.
Most Jadro kao investicija Hrvatskih cesta jedan je od najznačajnijih objekata na trasi. Smješten je na brzoj cesti DC8 te premošćuje niz prometnih i prirodnih prepreka, uključujući više gradskih ulica i rijeku Jadro, pri čemu su sva križanja izvedena pod kosim kutovima. Trasa mosta položena je u horizontalnim i vertikalnim krivinama, što dodatno povećava složenost projektiranja i izvedbe.
Sama brza cesta sastoji se od dva kolnika širine po 8 metara, razdvojena središnjim pojasom širine 3 metra, uz servisne staze, zaštitne ograde i zvučne barijere. Na objektu je predviđena i suvremena cestovna rasvjeta te zatvoreni sustav odvodnje.
Ukupna širina mosta iznosi 22,9 metara, uz postupno suženje na jednom dijelu zbog ograničenog razmaka postojećih konstrukcija. Ukupna duljina mosta s pripadajućim elementima doseže približno 506 metara, uključujući potporne zidove, spregnute rasponske konstrukcije i integralni armiranobetonski okvir.
Rasponski sklop čine dvije spregnute konstrukcije s čeličnim nosačima i AB pločom te jedna integralna konstrukcija s dva raspona. Donji ustroj obuhvaća 17 armiranobetonskih stupišta, uključujući upornjake i stupove različitih visina i raspona. Most je projektiran s konstantnim poprečnim padom od 5,5%, a ukupna korisna širina prometne plohe iznosi 22,2 metra. Konstrukcija uključuje seizmičke izolatore i protupotresne uređaje, dok je temeljena na pilotima različitih duljina, ovisno o geološkim uvjetima tla i prisutnosti stijene.
Bauštelci ronioci: Graditelji koji na rubu daha dižu zahtjevne konstrukcije pod vodom
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Novi izvođač na gradilištu zateći će dio već izvedenih radova DIV Grupe na donjem ustroju, iako pojedini ključni elementi, poput ležajnih klupa, još nisu realizirani. Na početnim pozicijama izvedeni su piloti, naglavnice pilota, ležajne grede s pripadajućim krilima te stupovi i naglavnice stupišta, ali bez završnih elemenata oslonaca.
Sličan stupanj dovršenosti prisutan je i na većini stupišta od S4 do S9, gdje su u pravilu izvedeni piloti, naglavnice pilota i pripadajući stupovi lijevo i desno. Na srednjim pozicijama gradilišta radovi su djelomično izvedeni, pa su tako na S10 i S11 realizirani piloti te dijelovi zaštite i iskopa građevnih jama, dok su na S11 i S12 dodatno izvedene betonske podloge naglavnica.
Na poziciji S13 radovi su u tijeku, s približno 60% dovršenog iskopa građevne jame. Napredniji stupanj izvedbe vidljiv je na S14, gdje su završeni iskopi, izvedena betonska podloga i ugrađena armatura temelja.
Radovi na stupištu S15 još nisu započeti. Na upornjaku U16 izvedeni su temelj te armatura zida i krila, čime je ta cjelina u poodmakloj fazi. Također, potporni zid Z1 izveden je do razine donjeg ruba vijenca i revizijske staze, uključujući temelj i osnovnu konstrukciju zida.
Projekt predviđa potpuno zatvoren sustav odvodnje kako bi se oborinske vode s prometnice kontrolirano prikupile, pročistile i ispustile bez negativnog utjecaja na okolne vode i močvarno područje uz ušće. Kišnica se prikuplja putem slivnika, rigola i podzemnih cijevi te se vodi do separatora gdje se uklanjaju ulja, masti i ostala onečišćenja.
Postojeći sustav odvodnje djelomično se prilagođava novoj prometnici, a na većem dijelu trase izvodi se novi sustav. Budući da je cesta projektirana na višoj razini od postojećeg terena, nisu potrebni posebni objekti za zaštitu od vanjskih voda. Prikupljena voda nakon pročišćavanja prolazi kroz separator te se ispušta u kanal iz kojeg se postupno upija u okolnu močvaru.
Sustav se sastoji od polipropilenskih cijevi, revizijskih okana i betonskih rigola koji omogućuju pregled, održavanje i siguran protok vode. Separator je dimenzioniran za prihvat svih oborinskih voda s predmetnog područja te ima ugrađen sustav za taloženje i izdvajanje ulja. Za njegov redovan rad potrebno je povremeno čišćenje i zbrinjavanje prikupljenih onečišćujućih tvari od strane ovlaštene tvrtke.
Predviđena je ugradnja dva čelična putokazna portala na približnim stacionažama km 0+162 i km 0+920, raspona 21 odnosno 16,5 metara. Portali se sastoje od čeličnih stupova, horizontalnih nosača i vertikalnih elemenata izrađenih od konstrukcijskog čelika S355, a sidre se u armiranobetonske temelje klase C30/37 pomoću temeljnih ploča i sidrenih vijaka.
Konstrukcija je projektirana s montažnim nastavcima radi lakšeg transporta i zaštite od korozije. Na jednom od portala predviđena je i ugradnja rasvjetnog stupa visine 10 m s pripadajućim instalacijskim otvorima za provođenje kabela. Pri proračunu nosivosti uzeta su u obzir djelovanja vjetra, vlastite težine konstrukcije, prometne signalizacije i snijega.
Projektom su također obuhvaćena dva asimetrično konzolna stupa (AKS) za postavljanje prometnih znakova dimenzija 3,0 × 6,0 metara. Stupovi su izrađeni od čelika S355, sidreni u armiranobetonske temelje klase C30/37 te dimenzionirani na djelovanje vjetra, vlastite težine konstrukcije, prometnih znakova i opterećenja snijegom.
Projektom su predviđena četiri zida za zaštitu od buke ukupne duljine približno 911 m, postavljena uz prometnicu i objekt prema rezultatima akustičkog proračuna. Zidovi BL1 i BD2 izvode se na nasipu te se temelje na armiranobetonskim pilotima, dok se zidovi BL2 i BD1 ugrađuju na mostnu konstrukciju i sidre u postojeći betonski objekt.
Za izvedbu se koriste netransparentni paneli na nasipima te kombinacija apsorbirajućih i transparentnih panela na objektu, čime se postiže propisana zaštita od buke. Nosivu konstrukciju čine čelični stupovi od čelika S355, postavljeni u pravilnim razmacima i prilagođeni načinu temeljenja.
Zbog značajnog djelovanja vjetra, zidovi BL1 i BD2 temelje se na bušenim armiranobetonskim pilotima promjera 60 cm, pri čemu je za BL1 predviđeno 54 pilota, a za BD2 ukupno 33 pilota različitih duljina ovisno o geološkim uvjetima. Piloti se izvode od betona klase C37/30, armiraju po cijeloj duljini te se nakon izvedbe ispituje njihova cjelovitost (PIT test). Prije početka bušenja obvezno je utvrditi točan položaj postojećih instalacija kako bi se izbjegla njihova oštećenja tijekom radova.
Krajobrazno uređenje obuhvaća sanaciju i ozelenjavanje područja rekonstrukcije križanja Širina u Solinu, s ciljem stabilizacije terena, zaštite pokosa od erozije te boljeg uklapanja prometne infrastrukture u okoliš. Travnjaci i pokosi zatravnjuju se odgovarajućim travnim smjesama sastavljenima od više autohtonih vrsta prilagođenih lokalnim uvjetima tla i klime. Ozelenjavanje se provodi uz poštivanje sigurnosnih zahtjeva prometnice, pri čemu se zadržavaju potrebna preglednost i vidljivost.
Posebna pažnja posvećena je stvaranju prepoznatljivog prostornog identiteta križanja kroz sadnju biljnih vrsta karakterističnih za područje i otpornih na sušu, vjetar i specifične uvjete tla. Novi most i njegovi stupovi krajobrazno se integriraju u prostor sadnjom penjačica koje formiraju „zelene zidove“ i ublažavaju vizualni utjecaj građevine. Odabrane biljne vrste prilagođene su mediteranskim uvjetima te nakon ukorjenjivanja zahtijevaju minimalno održavanje i mogu podnositi dulja sušna razdoblja.
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