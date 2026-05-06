Druga šansa za zatvoreno gradilište: Hrvatske ceste traže izvođača za milijunski propali posao

HC je u ožujku raskinuo ugovor s velikom tvrtkom koja nije imala resursa za obaviti posao do kraja. Betonski skeleti sada čekaju novu priliku.

Hrvatske ceste raspisale su veliki natječaj koji se dugu čekao. Traži se izvođač preostalih radova nad rekonstrukcijom križanja Širina u Solinu. Početna cijena posla iznosi čak 19,5 milijuna eura. Natječaj je otvoren do 1. lipnja 2026., a očekuje se da će interes biti velik.

Riječ je o građevinskim radovima na temelju i površinskom sloju kolnika. Tvrtka čija ponuda na natječaju bude najviše rangirana preuzeti će gradilište na kojemu je dio posla već obavila DIV Grupa prije nego li su Hrvatske ceste u ožujku 2026. s ovom tvrtkom raskinule ugovor. Tada je utvrđeno da izvođač značajno odstupa od planirane dinamike radova i da nema dovoljno angažiranih resursa za završetak projekta.

Specifičnost raskrižja je veliki broj vozila koji njime prolazi, više od 40.000 vozila dnevno, što ga svrstava na drugo mjesto u cijeloj Hrvatskoj. Planirano je da se sam projekt realizira u fazama izgradnje. Prva faza je izgradnja mosta Jadro nako čega se most pušta u promet. Nakon toga slijedi druga faza radova, a to je sanacija križanja Širina i sanacija postojećih mostova Stari i Novi Jadro.

Što je napravljeno

Kada je riječ o mostu Jadro, novi izvođač na gradilištu zateći će dio već izvedenih radova na donjem ustroju, iako pojedini ključni elementi, poput ležajnih klupa, još nisu realizirani. Na početnim pozicijama izvedeni su piloti, naglavnice pilota, ležajne grede s pripadajućim krilima te stupovi i naglavnice stupišta, ali bez završnih elemenata oslonaca.

Sličan stupanj dovršenosti prisutan je i na većini stupišta od S4 do S9, gdje su u pravilu izvedeni piloti, naglavnice pilota i pripadajući stupovi lijevo i desno. Na srednjim pozicijama gradilišta radovi su djelomično izvedeni, pa su tako na S10 i S11 realizirani piloti te dijelovi zaštite i iskopa građevnih jama, dok su na S11 i S12 dodatno izvedene betonske podloge naglavnica.

Na poziciji S13 radovi su u tijeku, s približno 60% dovršenog iskopa građevne jame. Napredniji stupanj izvedbe vidljiv je na S14, gdje su završeni iskopi, izvedena betonska podloga i ugrađena armatura temelja.

Radovi na stupištu S15 još nisu započeti. Na upornjaku U16 izvedeni su temelj te armatura zida i krila, čime je ta cjelina u poodmakloj fazi. Također, potporni zid Z1 izveden je do razine donjeg ruba vijenca i revizijske staze, uključujući temelj i osnovnu konstrukciju zida.

Rekonstrukcija

Rekonstrukcija državne ceste DC 8 počinje od ulaza u grad Solin sa strane Kaštela (otprilike na poziciji gdje se kraj ceste nalazi teatar iz doba Salone) i rekonstruira se dio sve do približno 50 metara prije deniveliranog križanja DC 8 s ulicom Antuna Gustava Matoša.

Rekonstrukcija se sastoji od dodavanja nove prometnice između postojećih razmaknutih kolnika te njezin denivelirani prijelaz preko postojećeg raskrižja Širina i rijeke Jadro mostom duljine približno 471 metar. Projekt je napravljen tako da se uskladi s nedavno završenim projektom rekonstrukcije postojeće D8, odnosno denivelacijom križanja D8 (obilaznica Splita) i županijske ceste Ž6270 (Mravinačka ulica) na samom kraju trase.

Ovdje treba reći da su postojeći kolnici državne ceste DC 8 na mjestima uklopa denivelirani te se cesta nije mogla voditi pomoću jedne središnje osi, te stoga svaki kolnik ima svoju os. Osi su vođene na udaljenosti 11 metara, odnosno u sredini svakog kolnika. Za glavnu os odabrana je os lijevog kolnika MC10 po kojoj su dani poprečni profili, računale količine i svi ostali podaci su vezani na tu os.

Most Jadro

Most Jadro jedna je od najznačajnijih objekata na trasi. Smješten je na brzoj cesti DC8 te premošćuje niz prometnih i prirodnih prepreka, uključujući više gradskih ulica i rijeku Jadro, pri čemu su sva križanja izvedena pod kosim kutovima. Trasa mosta položena je u horizontalnim i vertikalnim krivinama, što dodatno povećava složenost projektiranja i izvedbe.

Sama brza cesta sastoji se od dva kolnika širine po 8 metara, razdvojena središnjim pojasom širine 3 metra, uz servisne staze, zaštitne ograde i zvučne barijere. Na objektu je predviđena i suvremena cestovna rasvjeta te zatvoreni sustav odvodnje. Ukupna širina mosta iznosi 22,9 metara, uz postupno suženje na jednom dijelu zbog ograničenog razmaka postojećih konstrukcija.

Ukupna duljina mosta s pripadajućim elementima doseže približno 506 metara, uključujući potporne zidove, spregnute rasponske konstrukcije i integralni armiranobetonski okvir.

Rasponski sklop čine dvije spregnute konstrukcije s čeličnim nosačima i AB pločom te jedna integralna konstrukcija s dva raspona. Donji ustroj obuhvaća 17 armiranobetonskih stupišta, uključujući upornjake i stupove različitih visina i raspona. Most je projektiran s konstantnim poprečnim padom od 5,5%, a ukupna korisna širina prometne plohe iznosi 22,2 metra. Konstrukcija uključuje seizmičke izolatore i protupotresne uređaje, dok je temeljena na pilotima različitih duljina, ovisno o geološkim uvjetima tla i prisutnosti stijene.