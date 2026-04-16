Propao natječaj za pregled 127 mostova na državnim cestama, žalba tri građevinske tvrtke osnovana

Lani u studenom HC je poništio natječaj za glavni pregled mostova na državnim cestama, a na takvu odluku DKOM-u je uložena žalba. Imamo detalje.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) donijela je odluku u predmetu nabave za glavni pregled mostova na državnim cestama Republike Hrvatske kojim se poništava odluka naručitelja Hrvatske ceste o poništavanju natječaja za glavni pregled mostova na državnim cestama RH. Na postupak se žalila zajednica ponuditelja Contech iz Zagreba, Captura Venti iz Zagreba i Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane.

Podsjetimo, Hrvatske ceste su 16. prosinca 2024. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavile natječaj za sporni pregled mostova. Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se određuje na temelju kriterija specifičnog iskustva stručnjaka u omjeru 70% te cijene ponude u omjeru 30%.

Pristigle su dvije ponude koje je HC 26. studenog 2025. ocijenio kao nevaljane, te je natječaj poništen. No, na poništenje se žalila već spomenuta zajednica ponuditelja 5. prosinca 2025. godine. Osporavala je razlog zbog kojega je naručitelj ponudu odbio.

Poništavanje natječaja

Kao razlog odbijanja zajednice ponuditelja na natječaju bio je zaključak Hrvatskih cesta da žalitelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost, odnosno traženo iskustvo u pružanju usluge glavnog pregleda mosta u minimalnoj vrijednosti od 100.000 eura. Žalitelj je osporio takvo tumačenje uvjeta i način na koji su njegove reference ocijenjene, tvrdeći da je naručitelj pogrešno razdvojio jedinstvene ugovore na pojedinačne objekte i zanemario njihovu ukupnu vrijednost.

- U tijeku postupka pred ovim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dokaznog materijala koji se sastoji od dokumentacije o nabavi, zapisnika o otvaranju te pregledu i ocjeni ponuda, odluke o odabiru, ponude žalitelja te ostalih dokaza. Žalba je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Žalba je osnovana, zaključak je DKOM-a.

Naručitelj: Uvjet je jasan i odnosi se na jedan most

U odgovoru na žalbu naručitelj ističe da je uvjet iz dokumentacije jasno propisan te da se odnosi na 'jednu uslugu glavnog pregleda mosta', naglašavajući da je uvjet formuliran u jednini. Navodi da 'nije propisao uvjet da se sposobnost dokazuje ugovorom koji obuhvaća više objekata, već isključivo jednom uslugom na jednom objektu'.

Prema njegovu tumačenju, nije dopušteno dokazivati iskustvo zbrajanjem više objekata unutar jednog ugovora. Analizom dostavljene dokumentacije utvrdio je da je žalitelj dokazao samo dvije usluge pregleda mostova u vrijednostima od 1.050 i 15.500 eura, što ukupno iznosi 16.550 eura, pa zaključuje da nije dokazao minimalno izvršenu uslugu glavnog pregleda jednog mosta u vrijednosti od najmanje 100.000 eura.

Također ističe da za dio objekata koje žalitelj navodi nisu dostavljeni dokazi, zbog čega ih nije mogao priznati. U odnosu na jednu od referenci navodi i da 'provedena usluga nije u cijelosti jednakovrijedna usluzi glavnog pregleda objekta'.

Žalitelj: Relevantna je ukupna vrijednost ugovora

Žalitelj u postupku ističe da je naručitelj priznao pojedine reference, čime je 'priznao prirodu i kvalitetu usluge', ali je istovremeno odbio uzeti u obzir njihove ukupne vrijednosti. Navodi da je kroz dostavljene ugovore dokazano izvršenje istovrsnih usluga u znatno većim iznosima, uključujući više od 200.000 eura po jednom ugovoru i više od 500.000 eura po drugom.

Smatra da je naručitelj 'pogrešno utvrdio činjenično stanje i nezakonito odbio valjanu ponudu', jer je promatrao samo dijelove usluga, a ne cjelinu ugovora. Posebno naglašava da je naručitelj tek u kasnijoj fazi postupka izrijekom počeo inzistirati na tumačenju 'jedan most = 100.000 eura', što dodatno dovodi u pitanje jasnoću uvjeta.

DKOM: Gramatičko tumačenje nije dovoljno

Državna komisija utvrdila je da je među strankama sporno upravo tumačenje uvjeta, odnosno odnosi li se tražena vrijednost na jedan fizički objekt ili na uslugu kao cjelinu. U obrazloženju navodi da 'samo gramatičko tumačenje pojedine odredbe ne može biti jedini i odlučujući kriterij', već se uvjet mora promatrati u kontekstu dokumentacije i predmeta nabave. Naglašava i da se nedovoljno jasna dokumentacija ne smije tumačiti na štetu ponuditelja.

Komisija pritom uzima u obzir činjenicu da se predmet nabave odnosi na pregled velikog broja mostova, uz ukupnu procijenjenu vrijednost od 400.000 eura, što znači da je prosječna vrijednost pregleda po objektu višestruko manja od iznosa koji naručitelj zahtijeva kao dokaz iskustva.

Nerazmjernost uvjeta i pogrešno tumačenje

DKOM zaključuje da tumačenje naručitelja dovodi do 'očitog i značajnog nesrazmjera između predmeta nabave i zahtijevanog iskustva', jer se traži iskustvo na poslovima višestruko veće vrijednosti od samog predmeta nabave. Takav pristup ocjenjuje kao neosnovan i suprotan načelu razmjernosti.

Stoga DKOM prihvaća tumačenje žalitelja prema kojem se pojam usluge odnosi na vrstu usluge ili ugovorni posao u cjelini, a ne na pojedinačni most. Zaključno utvrđuje da je naručitelj 'pogrešno tumačio odredbu dokumentacije o nabavi' te da je na temelju takvog tumačenja nezakonito odbio ponudu. Odluka naručitelja je poništena, a postupak vraćen na ponovno odlučivanje.

Lokacije mostova

Mostovi su trebali biti obuhvaćeni ovim pregledom su: Bistrina, IV Žnjan, Tučepi, Raba Maljkovo, Glina I, Glina II Roviška, Maja, Petrinjčica, Zrinski, GP Hrvatska Dubica, Kozjača, Tribunjska Draga, NV Zvečaj Duga resa, Most Mahično, Most Plaški I, Plaški II, Lička Jasenica, Ričica, Čačinci I, Čačinci III, NV Vukovar, Šarengrad, Nijemci, Belišće II, Belišće, Kupa Karlovačka, Našička Rijeka, Rastović, Ričina, NV Biograd, NV Pakoštane, Jankolovica, Kakma Donji, Kakma Gornji, NV Islam Latinski, most Kazalište u Rijeci, NV Urinj II, Delnički potok, NV Vršić-Čavle, NV Cementara.

U nastavku tu su: NV Veli Lazi-Brgud, Banjol, Smrečje, VI Nezerine, Mali Lošinj, Rječina, Dol Mirne3-Mali Mlun, Luka Raša, Antenal , Stancija Špinj, nadvožnjak Medaki, Vrh Lima istarska, Porte de Grando, Radonjić Dračevac I, Dračevac II, Vrila, HŽ Vrbovec Zagreb, Glogovnica, Babić, Bračak Krapinska, Mraclin ZG, Skender Brdo, Crevarska strana, Kuplensko, Vojnić I, Maljevac, Lepoglava, Plitvica, Dravski most, NV Višnjevac I i II, Macelj III, Krapinska, Đurmanec, Krapina I, Kutina II, Gregurovec, Severin, Veliki Grđevac 2, Garešnica, Čađavački Lug, Cabuna, Čađavica, Križac, Lišnica, Krožera, Koče, Ponte Porton 2.