Kreće rekonstrukcija raskrižja u strogom centru Metkovića uz granicu, 100 dana bauštele promjenit će sve

Posao je bio atraktivan građevinskim tvrtkama, Hrvatske ceste su zaprimile 4 ponude, a izabrana je ekonomski najisplativija.

Hrvatske ceste zaključile su javnu nabavu za rekonstrukcija postojećeg križanja državnih cesta oznake DC9 i državne ceste oznake DC62 u Metkoviću. Posao je dobila tvrtka Colas Hrvatska koja će ga obaviti unutar 100 dana za 716.839,89 eura bez PDV-a, odnosno 896.049,86 eura s PDV-om.

Procijenjena vrijednost radova iznosila je 740.000 eura bez PDV-a. Na natječaju su konkurirale još tri tvrtke. Tvrtka Dubrovnik ceste ponudila je posao obaviti za 727.009,48 eura bez PDV-a, Strabag za 875.841,82 eura bez PDV-a, te tvrtka Kain građenje za 915.545,73 eura bez PDV-a.

Strogi centar grada

Raskrižje se nalazi u strogom centru grada uz gradski park i most preko Neretve, u blizini cestovnog graničnog prijelaza Metković-Doljani. Geometrija rekonstruiranog križanja s pristupnim prometnicama uvjetovana je prostornim položajem postojećih prometnih površina te cjelovitom izgrađenošću i uređenjem okolnog urbanog prostora.

U sklopu projekta predviđa se uređenje prometnih površina prema projektnom zadatku s tehničkim elementima u skladu sa zahtjevima suvremenog prometa te položajem križanja u uličnoj mreži Grada Metkovića i cestovnoj mreži šire zone zahvata.

Obuhvat radova

Pri izradi projektnog rješenja posebno se vodilo se računa o sigurnosti kolnog i pješačkog prometa na trasi i lokaciji križanja. Ukupna duljina zahvata iznosi približno 0,35 kilometra.

Ovim projektom predviđeno je formiranje kružnog križanja (os R) s trima privozima (os 1, os 2, os 3), uređenje postojećeg javnog parkirališta te pripadajućih pješačkih i zelenih površina sa svim njihovim konstruktivnim dijelovima (nosivi slojevi, potporni zid, infrastrukturne instalacije javne rasvjete, elektroničko-komunikacijske infrastrukture i oborinske odvodnje) te opremanje zahvata prometnom signalizacijom i opremom.

Projektom je definirano tehničko rješenje kružnog križanja – osi R s privozima osi 1, osi 2 i osi 3, kao dio osnovne cestovne mreže Republike Hrvatske. Prometni profil osi 1 i osi 3 čini dvosmjerni kolnički trak koji se sastoji od dva prometna traka osnovne širine 3,5 metara. Projektom je predviđen jednosmjerni desni izljev iz provoznog traka osi 1 osnovne širine 4,5 metara, u svrhu pristupa novoformiranim parkirnim mjestima. Profil osi 2 rekonstruiran je sa osnovnom širinom prometnog traka od 3,25 metara.

Na cijelom potezu zahvata obuhvaćenog ovim projektom predviđeni su obostrani pješački pločnici za kretanje tri reda pješaka minimalne širine 2.50 (2.25) m. Planirani zahvat predviđa formiranje kolne površine s pješačkim pločnicima i zelenim površinama, konstrukcije potpornog zida, infrastrukturnih instalacija te prometne signalizacije i opreme.

Odvodnja i vodoopskrba

Projektom je predviđeno rješavanje odvodnje s kolnih i pješačkih površina. Odvodnja oborinskih voda s površine kolnika i nogostupa omogućena je uzdužnim i poprečnim nagibom kolnih i pješačkih površina.

Za odvodnju vode s projektiranih površina predviđeni su slivnici – os 3 i perforirani rubnjaci s integriranim kanalom – os 1 i os 2. Slivnici i perforirani rubnjaci s integriranim kanalom spajaju se na postojeći mješoviti sustav odvodnje, koji će se nakon završetka radova Aglomeracije Metković i izvedbe fekalnog kolektora, prenamijeniti u sustav oborinske odvodnje.

Unutar obuhvata zahvata zatečene su instalacije vodovoda i fekalne odvodnje te iste nisu predmet razrade ovog projekta. Navedene instalacije je potrebno zaštititi tijekom izvedbe radova.

Potporni zid

Na dijelovima trase osi R na kojem bi izvođenje novoprojektiranog nogostupa uzrokovalo neprimjereno zauzeće zelene površine Gradskog parka Metković, odnosno nepovoljan učinak na okolni korisni prostor, projektom je predviđeno izvođenje armiranobetonskog potpornog zida sa pločom koja će konzolno pridržavati nogostup na predmetnom dijelu.

Ukupna visina projektiranog armiranobetonskog zida mjereno od dna stope do krune zida ni na jednom mjestu ne prelazi 2,25 metra. Na cijeloj dužini parapeta zidova uz park (novih i postojećih), projektom je predviđena ugradnja pješačke zaštitne ograde visine 1.20 m.

Oblikovanjem svih armiranobetonskih građevina, načinom i opsegom računa mehaničke stabilnosti i otpornosti te adekvatnim dimenzioniranjem, osigurana je njihova seizmička otpornost i primjerena trajnost na način zahtjevan primijenjenim propisima.

Zelene površine

Projektnim rješenjem predviđeno je ozelenjavanje dijela prometnih otoka i površina uz kolnik. Oblik i širina zelenih površina definirani su položajem rubova kolnih i pješačkih površina. Zelena površina je u cijelosti odvojena od kolne izvedbom prefabriciranih betonskih rubnjaka s nadvišenjem 12 centimetara od površine kolnika.

Zelene površine izvode se od plodne zemlje debljine 30 - 50 cm prema detalju iz projekta, a njihov prostorni položaj vidljiv je u situacijskim nacrtima i poprečnim presjecima. U postojećoj zelenoj površini, koja odjeljuje javno parkiralište od kolnika državne ceste, formiran je drvored od stabala velikog obujma debla i guste krošnje koja, naročito u ljetnim mjesecima, pruža prijeko potreban hlad.

Kako bi se omogućila adekvatna rekonstrukcija postojećeg križanja državnih cesta neophodno je skraćivanje zaštitnog zelenog pojasa a shodno tome i uklanjanje tri stabla koja su pozicionirana najbliže projektiranom rotoru. Projektnim rješenjem nije predviđeno uklanjanje preostalih stabala, već ih je potrebno zaštititi na način da se lokalno, oko onih debla koja zadiru u površinu planiranog parkinga formira zaštitni prsten od betonskih rubnjaka.