Kako funkcionira ugradnja prozora na velikim objektima? 'Najveći problem je pristup s velikim stijenkama'

Veliki projekti traže preciznu organizaciju, zahtjevnu montažu i rad s golemim staklenim stijenama, otkrili su nam Ante i Marko iz Skelin Monta.

Stolarija danas više nije samo završni detalj na građevinskim projektima. Kvalitetno izrađena i ugrađena stolarija izravno utječe na energetsku učinkovitost, troškove održavanja, ali i udobnost prostora. O tome kako izgleda proces izrade stolarije, ali i njene ugradnje, raspitali smo se u Skelin Montu.

Riječ je o tvrtki sa sjedištem u Šibeniku koja se bavi proizvodnjom i ugradnjom PVC i ALU stolarije. Osim stolarije, proizvode i staklarske proizvode. Posluju već 21 godinu i zapošljavaju više od 200 radnika, a njihov voditelj proizvodnog pogona, Ante Spahija, objasnio nam je kako izgleda njihov proces proizvodnje.

- On najviše ovisi o zahtjevu samog objekta. Veći objekti, znače i veći proces proizvodnje, ali i veće probleme, dok je kod manjih objekata to zanemarivo, istaknuo je. Skelin Mont | Foto: bauštela.hr

Sam proces počinje razradom projekta, rekao je Marko Erceg, voditelj proizvodnje. Izrađuje se nalog, pregledava se, dogovara se montaža.

- Prije same proizvodnje najbitnija je razrada samog projekta, dogovor s komercijalistom, inženjerom, sa stvarima koje on prenese s terena, gdje se treba paziti. To su najbitnije stvari, sažeo je Marko.

Veliki projekti imaju svoje izazove

Iz Skelin Monta su dosad radili na desetinama velikih projekata, uključujući niz poslovnih i stambenih objekata te KBC Firule u Splitu. Veliki projekti često ne uključuju samo veći broj ugradnji, nego i velike dimenzije proizvoda. Ante nam je objasnio što to znači za Skelin Mont kao izvođače.

- Kod velikih objekata najveći problem je pristup s velikim stijenkama do samog objekta. Nekad se moraju na terenu sastavljati. To je najveći problem: dizalica, organizacija i to, rekao je Ante.

Bolnicu Firule izdvojili su kao najveći projekt na kojem su dosad radili. Na njemu su, istaknuo je Marko, puno naučili.

- Bilo je dosta otvora, bilo je nekih zahtjevnih stvari, dosta organizacije. Bili smo još mladi pa smo učili kako i što. Naučili smo i stekli iskustvo, a i sad ide bolje i lakše, poručio je Marko.

Skelin Mont danas ima čak sedam moderno opremljenih proizvodnih hala. Osim u opremu, ulažu u edukaciju i usavršavanje svojih zaposlenika, pa danas mogu odgovoriti i na najzahtjevnije projekte.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke Skelin Mont