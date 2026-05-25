Država poklonila više od pola milijuna kvadrata, formira se ogromna gospodarska zona nadomak Zagreba

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske u travnju donijela odluku o darovanju nekretnine Gradu Velikoj Gorici radi osnivanja Poduzetničke zone Kušanec-Istok, potpredsjednik Vlade i ministar, Branko Bačić potpisao je ugovor o darovanju s gradonačelnikom Velike Gorice, Krešimirom Ačkarom. Riječ je o državnom zemljištu površine 51,62 hektara, procijenjene vrijednosti 31,64 milijuna eura, koje će doprinijeti jačanju gospodarskih aktivnosti, povećanju investicijskih kapaciteta i otvaranju novih radnih mjesta.

Jedna od najvećih

Prilikom potpisivanja ugovora o darovanju državne nekretnine Gradu Velikoj Gorici u svrhu osnivanja Poduzetničke zone Kušanec-Istok, Bačić istaknuo je da je riječ o jednoj od najvećih gospodarskih zona koje je država darovala nekoj jedinici lokalne samouprave.

- Više od pola milijuna kvadrata, odnosno 51,62 hektara, danas ugovorom prelazi u vlasništvo Grada Velike Gorice. Siguran sam da će ova velika površina vrijedna 31,64 milijuna eura doprinijeti daljnjem razvoju grada, rekao je ministar.

Razvoj za veći proračun

Gradonačelnik Krešimir Ačkar istaknuo je kako je potpisivanjem ugovora stvoren važan preduvjet za nastavak gospodarskog razvoja grada.

- S obzirom na visoku popunjenost dviju poslovne-gospodarskih zona u Rakitovcu i Vukovinskom polju, bilo je neophodno pronaći novi prostor na kojem bismo razvijali gospodarstvo, investicije i sve ono što u konačnici rezultira povećanjem gradskoga proračuna te podizanjem kvalitete i standarda života naših sugrađana, ustvrdio je gradonačelnik. Dodao je i kako vjeruje da će već sljedeće godine u ovo vrijeme na području nove zone djelovati gospodarstvenici koji će dati snažan poticaj daljnjem razvoju grada.

ugovaranje| foto: Ministrastvo graditeljstva

Gospodarski zamah

Grad Velika Gorica ranije je donio odluku o osnivanju ove gospodarske zone zbog visoke popunjenosti postojećih kapaciteta te su stvoreni uvjeti za daljnji razvoj gospodarske infrastrukture, privlačenje novih investicija i jačanje poduzetničkog okruženja. Darovanjem zemljišta Gradu će se omogućiti formiranje i komunalno opremanje nove zone, uz obvezu da nekretnine budu privedene namjeni u roku od pet godina.

- Posljednjih nekoliko godina često dolazim u Veliku Goricu i primjećujem snažan gospodarski zamah. U gradu se ulaže, gradi i projekti se realiziraju, dodao je ministar.

Nova zona za priuštivo stanovanje

Treba reći i da je uoči potpisivanja ugovora ministar Bačić održao je radni sastanak s gradonačelnikom Ačkarom i njegovim suradnicima, na kojem se razgovaralo o projektu priuštivog stanovanja.

- Grad će se u potpunosti uskladiti s novim Zakonom o prostornom uređenju, koji je stupio na snagu 1. siječnja. U tom kontekstu planira se zona u kojoj bi se gradio Trg pravde, dok bi se nasuprot toj lokaciji razvijala nova zona priuštivog stanovanja. Time Grad prati Nacionalni plan stambene politike i Zakon o priuštivom stanovanju, što će pomoći velikom broju građana da riješe svoje stambeno pitanje kroz model priuštivog stanovanja, kazao je ministar. Dodao je da je sada na Gradu da pripremi novi prostorni plan, na temelju kojeg će se donijeti lokalni program stanovanja, nakon čega bi država i Grad zajednički krenuli u izgradnju novih stambenih jedinica.