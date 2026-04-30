Novi kvadrati u mirnoj zoni blizu Zagreba: Na pragu županija, sa 'zajedničkom' autobusnom linijom

U Velikoj Gorici grade se novi stanovi od 30 sve do 110 kvadrata. Za 4.000 eura dobit ćete blizinu grada, ali i puno veći mir i sve potrebne sadržaje.

Od otvaranja radova na podzemnoj garaži na početku 2026., nova stambena zgrada u Velikoj Gorici s 24 stana raznih kvadratura već dobrano poprima oblik. Nedavno smo od arhitekata iz 4uHa doznali detalje o ovom projektu za koji, ne sumnjamo, pročulo i puno dalje od grada nadomak Zagreba.

Kvadrature 'za svakoga'

Na raskrižju Gajeve i Kolareve ulice u Velikoj Gorici napreduje izgradnja manje stambene zgrade s 24 stambene jedinice. Prema viziji arhitektonskog studija 4uHa, grade se stanovi različitih površina - od 30 pa sve do 110 kvadrata. Izgradnja je krenula početkom godine, a iz objave arhitekata na društvenim mrežama vidi se da se nakon završetka podzemne garaže već ozbiljno podižu katovi.

Prema projektu, objekt će imati pet nadzemnih etaža, a u sredini će se nalaziti zajednička terasa, što je i specifičnost vizije. U podzemnoj garaži predviđeno je 40 parkirnih mjesta, a vani će biti dodatna parkirališta i spremišta. Poseban naglasak arhitekti su stavili na osunčanost i kvalitetu stanova, te na funkcionalan i fleksibilan raspored.

Cijena kao u Zagrebu

Cijena kvadrata kreće se oko 4.000 eura, kako su nam otkrili iz 4uHa, a lokacija je odlično povezana s ostatkom Gorice. Uz to je i blizu Zagrebu, pri čemu arhitekti ističu mirnije okruženje. Smatraju da je to poseban 'plus' mladim obiteljima.

Lokacija nudi i blizinu ključnih sadržaja poput škola, vrtića i trgovina, a okružena je drugim nižim stambenim objektima. Cijeli projekt naglašava pristupačnost i kvalitetu stanovanja, s fokusom na obitelji, ali i na dobru integraciju u postojeći urbani kontekst, a radi se po projektu arhitektonskog ureda iz 2022. i 2023. godine. Radovi zasad teku po planu.