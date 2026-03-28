U Velikoj Gorici niče još novih kvadrata: Točno se znaju cijena i lokacija, bit će idealno za obitelji

Nadomak Zagreba niče novi stambenjak poznatih arhitekata. Znaju se se lokacija, cijena kvadrata, ali i broj stanova i garažnih mjesta.

Projektantski i arhitektonski ured 4uHa pokriva različita područja, a kod svojih projekata obraćaju pažnju na potrebe tržišta. Tako osmišljavaju obiteljske kuće, luksuzne stanove, male apartmane, vile s bazenima, ali i stambene i obrazovne zgrade, lokale, hotele, a rade i na interijerima.

Nedavno je nadomak Zagreba krenula realizacija jednog od njihovih novijih projekata stambene namjene, u zoni u kojoj se sve više traži novih kvadrata. Gradilište je u Velikoj Gorici, prema kojoj gravitiraju i Zagrepčani, a od projektanata smo dobili točnu lokaciju i cijenu kvadrata.

Od 30 do 110 kvadrata

Početkom ožujka, na svojoj Facebook stranici arhitekti iz 4uHa objavili su prve informacije o izgradnji svog projekta. Prema objavi gradi se zgrada sa 24 stana, dakle, manjih gabarita, što je u skladu s dosadašnjim projektima ovog ureda. Kvadrature su idealne, a parcela okružena drugim manjim stambenim zgradama koje očito dominiraju u zoni.

Možemo očekivati da izgradnja u Velikoj Gorici garantira prodaju, a točna lokacija, kažu nam iz 4uHa je - križanje Gajeve i Kolareve ulice. Na karti se vidi da je raskrižje nešto južnije od centra grada, bliže trasi autocesti A11 nego Zagrebačkoj koja prolazi kroz gradsko središte, ali i dalje u naseljenom području.

Osim broja stanova, u Facebook objavi ureda navedeno je i da će zgrada imati zajedničku krovnu terasu, podzemnu garažu s 40 parkirnih mjesta, spremišta u garaži i prizemlju, kao i dodatna vanjska parkirališna mjesta. Iako su završili na tajnovitoj noti sa 'Stay tuned, uskoro dijelimo više detalja o projektu', sada znamo više pa tako i kojih će točno kvadratura i za koji profil kupca biti stanovi.

- Zgrada se sastoji od 24 stambene jedinice različitih veličina, u rasponu od okvirno 30 do 110 četvorna metra, čime su obuhvaćeni stanovi pogodni za različite tipove korisnika, od samaca i parova do obitelji, rekli su nam iz projektantskog ureda, napominjući da je lokacija značajno utjecala na oblikovanje projekta - prvenstveno na organizaciju volumena i orijentaciju stanova.

Gradi se projekt ureda 4uHa, ali se ne zna gdje | foto: 4uHa (Facebook)

Prioritetni osunčanje i privatnost

Istaknuli su da je poseban naglasak stavljen na optimalno osunčanje, privatnost stanova te kvalitetu vanjskih prostora. Dodali su da se projektom nastojalo postići skladno uklapanje u postojeći urbani kontekst.

- Kod projektiranja tlocrta vodili smo se principima funkcionalnosti, fleksibilnosti i maksimalnog iskorištenja prostora. Cilj je bio osigurati kvalitetan raspored prostorija, dobru osvijetljenost te logičan odnos privatnih i zajedničkih zona unutar stana, istaknuli su.

Inače, iz 4uHa navode da je riječ o urbanoj mikrolokaciji s vrlo dobrom povezanošću i razvijenom infrastrukturom. Opisuju da se parcela nalazi u zoni pretežno stambene izgradnje, a opet u blizini svih ključnih sadržaja potrebnih za svakodnevni život, kao što su škole vrtići i trgovine.

- Okruženje je mirno, ali istovremeno dobro integrirano u širi gradski kontekst, što ga čini vrlo poželjnim za stanovanje, napominju.

Cijena kvadrata ovisno o stanu

Kako je izgradnja krenula, već postoji i interes, a koliko su iz 4uHa primijetili, najviše privlači obitelji s djecom koje, kako kažu, traže mirne lokacije i dobar raspored stanova. Otkrivaju i da će se za taj 'luksuz' plaćati oko 4.000 eura, no cijene će ipak varirati ovisno o veličini stana i o poziciji unutar zgrade. Kao zanimljivost, za kraj navode i da su projekt pomno pratili od samog početka.

- Projekt smo vodili cjelovito kroz sve faze - od idejnog rješenja, preko glavnog i izvedbenog projekta, do izrade troškovnika radova. Trenutno smo uključeni i u fazu projektantskog nadzora, čime osiguravamo dosljednu realizaciju projekta u skladu s projektiranom kvalitetom i predviđenim rješenjima, poručuju projektanti. Gradi se projekt ureda 4uHa, detalji ostaju tajna | foto: 4uHa

Jedan vrlo sličan projekt

Što se rješenja tiče, iz opisa ga je lako prepoznati na stranicama ureda, a riječ je o ideji iz 2022., odnosno 2023. godine koja je naravno s vremenom prošla određene preinake. Prema informacijama na stranicama 4uHa, tako je na primjer planirana zgrada s 20 stanova, što je četiri stana manje u odnosu na najavljeni projekt novogradnje. No, volumen, orijentacija pa i podatak o stanovima koji će imati najviše tri do četiri spavaće sobe odgovaraju.

- Stanovi će biti jednoetažni i dvoetažni, a svaki od njih će imati minimalno jedan balkon. Dva penthouse stana bit će opremljena izlazom na krovnu terasu s bazenoom na krovu, što će pružati nevjerojatan pogled na grad - U sklopu zgrade bit će 40 garažnih parkirnih mjesta, s dva mjesta po stanu te poslovni prostor koji će biti dodatna vrijednost za cijeli kvart, stoji u opisu projekta iz 2022./2023. godine. Projekt iz 2022./2023. po opisu je vrlo sličan | foto: 4uHa (vizualizacija)

Ideja dočekala realizaciju

Još tada se znalo da se projektira za parcelu u Velikoj Gorici. A zna se da je Gorica zbog manjka kvadrata u Zagrebu i nešto mirnijeg tempa sve poželjnija za sve koje uz glavni grad vežu poslovne obaveze.

Kako bilo, u projektu ostaje važna pristupačnost obiteljima s djecom, biciklistima i osobama s invaliditetom, na što se posebno pazilo u planu otprije nekoliko godina na koji se osvrćemo. Tada su planirali i prostrani ulazni 'hall', osvijetljen i dizajniran da se već kod samog ulaska u zgradu stvori dojam ugode, piše na stranici 4uHa.