U Velikoj Gorici niče još novih kvadrata: Točno se znaju cijena i lokacija, bit će idealno za obitelji

'Zlato' pored Zagreba: Kupci bi mogli poludjeti za ovim novim naseljem izvan okvira
11:33 100 d 18.12.2025
28. ožujak 2026.
Nadomak Zagreba niče novi stambenjak poznatih arhitekata. Znaju se se lokacija, cijena kvadrata, ali i broj stanova i garažnih mjesta.
Projektantski i arhitektonski ured 4uHa pokriva različita područja, a kod svojih projekata obraćaju pažnju na potrebe tržišta. Tako osmišljavaju obiteljske kuće, luksuzne stanove, male apartmane, vile s bazenima, ali i stambene i obrazovne zgrade, lokale, hotele, a rade i na interijerima.
Nedavno je nadomak Zagreba krenula realizacija jednog od njihovih novijih projekata stambene namjene, u zoni u kojoj se sve više traži novih kvadrata. Gradilište je u Velikoj Gorici, prema kojoj gravitiraju i Zagrepčani, a od projektanata smo dobili točnu lokaciju i cijenu kvadrata.
Početkom ožujka, na svojoj Facebook stranici arhitekti iz 4uHa objavili su prve informacije o izgradnji svog projekta. Prema objavi gradi se zgrada sa 24 stana, dakle, manjih gabarita, što je u skladu s dosadašnjim projektima ovog ureda. Kvadrature su idealne, a parcela okružena drugim manjim stambenim zgradama koje očito dominiraju u zoni.
Možemo očekivati da izgradnja u Velikoj Gorici garantira prodaju, a točna lokacija, kažu nam iz 4uHa je - križanje Gajeve i Kolareve ulice. Na karti se vidi da je raskrižje nešto južnije od centra grada, bliže trasi autocesti A11 nego Zagrebačkoj koja prolazi kroz gradsko središte, ali i dalje u naseljenom području.
Osim broja stanova, u Facebook objavi ureda navedeno je i da će zgrada imati zajedničku krovnu terasu, podzemnu garažu s 40 parkirnih mjesta, spremišta u garaži i prizemlju, kao i dodatna vanjska parkirališna mjesta. Iako su završili na tajnovitoj noti sa 'Stay tuned, uskoro dijelimo više detalja o projektu', sada znamo više pa tako i kojih će točno kvadratura i za koji profil kupca biti stanovi.
- Zgrada se sastoji od 24 stambene jedinice različitih veličina, u rasponu od okvirno 30 do 110 četvorna metra, čime su obuhvaćeni stanovi pogodni za različite tipove korisnika, od samaca i parova do obitelji, rekli su nam iz projektantskog ureda, napominjući da je lokacija značajno utjecala na oblikovanje projekta - prvenstveno na organizaciju volumena i orijentaciju stanova.
Istaknuli su da je poseban naglasak stavljen na optimalno osunčanje, privatnost stanova te kvalitetu vanjskih prostora. Dodali su da se projektom nastojalo postići skladno uklapanje u postojeći urbani kontekst.
- Kod projektiranja tlocrta vodili smo se principima funkcionalnosti, fleksibilnosti i maksimalnog iskorištenja prostora. Cilj je bio osigurati kvalitetan raspored prostorija, dobru osvijetljenost te logičan odnos privatnih i zajedničkih zona unutar stana, istaknuli su.
Inače, iz 4uHa navode da je riječ o urbanoj mikrolokaciji s vrlo dobrom povezanošću i razvijenom infrastrukturom. Opisuju da se parcela nalazi u zoni pretežno stambene izgradnje, a opet u blizini svih ključnih sadržaja potrebnih za svakodnevni život, kao što su škole vrtići i trgovine.
- Okruženje je mirno, ali istovremeno dobro integrirano u širi gradski kontekst, što ga čini vrlo poželjnim za stanovanje, napominju.
Kako je izgradnja krenula, već postoji i interes, a koliko su iz 4uHa primijetili, najviše privlači obitelji s djecom koje, kako kažu, traže mirne lokacije i dobar raspored stanova. Otkrivaju i da će se za taj 'luksuz' plaćati oko 4.000 eura, no cijene će ipak varirati ovisno o veličini stana i o poziciji unutar zgrade. Kao zanimljivost, za kraj navode i da su projekt pomno pratili od samog početka.
- Projekt smo vodili cjelovito kroz sve faze - od idejnog rješenja, preko glavnog i izvedbenog projekta, do izrade troškovnika radova. Trenutno smo uključeni i u fazu projektantskog nadzora, čime osiguravamo dosljednu realizaciju projekta u skladu s projektiranom kvalitetom i predviđenim rješenjima, poručuju projektanti.
Što se rješenja tiče, iz opisa ga je lako prepoznati na stranicama ureda, a riječ je o ideji iz 2022., odnosno 2023. godine koja je naravno s vremenom prošla određene preinake. Prema informacijama na stranicama 4uHa, tako je na primjer planirana zgrada s 20 stanova, što je četiri stana manje u odnosu na najavljeni projekt novogradnje. No, volumen, orijentacija pa i podatak o stanovima koji će imati najviše tri do četiri spavaće sobe odgovaraju.
- Stanovi će biti jednoetažni i dvoetažni, a svaki od njih će imati minimalno jedan balkon. Dva penthouse stana bit će opremljena izlazom na krovnu terasu s bazenoom na krovu, što će pružati nevjerojatan pogled na grad - U sklopu zgrade bit će 40 garažnih parkirnih mjesta, s dva mjesta po stanu te poslovni prostor koji će biti dodatna vrijednost za cijeli kvart, stoji u opisu projekta iz 2022./2023. godine.
Još tada se znalo da se projektira za parcelu u Velikoj Gorici. A zna se da je Gorica zbog manjka kvadrata u Zagrebu i nešto mirnijeg tempa sve poželjnija za sve koje uz glavni grad vežu poslovne obaveze.
Kako bilo, u projektu ostaje važna pristupačnost obiteljima s djecom, biciklistima i osobama s invaliditetom, na što se posebno pazilo u planu otprije nekoliko godina na koji se osvrćemo. Tada su planirali i prostrani ulazni 'hall', osvijetljen i dizajniran da se već kod samog ulaska u zgradu stvori dojam ugode, piše na stranici 4uHa.
Velike novosti: bauštela.hr ima novi dizajn, a uvodimo i pretplatu
Portal bauštela.hr ima novo ruho i još jednu važnu novost - uvodimo pretplatu. Naši pretplatnici čitaju sve članke nesmetano i bez oglasa.
12:00 4 d 24.03.2026
Na Njuškalu netko prodaje Industrogradnjine prozore: Oglas je neobičan zbog nekoliko razloga
Svima poznato ime Industrogradnja sve može prodati, no u ovom slučaju bitno je samo da zainteresira kupca. Umjesto prodaje ovi prozori se poklanjaju.
07:21 7 h 28.03.2026
Kraj jedne ere: Fortenova prodala sjedište Mercatora u Ljubljani, kupac veliki regionalni igrač
Neboder na top lokaciji koji je nekad bio simbol gospodarskog rasta, ali već dugo je samo uteg.
16:29 1 d 26.03.2026
Koliko biste vi dali za ove nekretnine? Suteren kod Britanca i potkrovlje na Trešnjevki, kvadrat 3.500 eura
Isti oglašivač na Njuškalu prodaje dvije vrlo slične nekretnine. Cijena kvadrata u oba slučaja je 3.500 eura, no za potencijalnog kupca postoji kvaka.
12:53 2 d 26.03.2026
Pionirov projekt u Harambašićevoj: 'Kuha' se godinama, a gradilište je sad ponovno aktivno
Nakon izlaska bagera na teren, stanovnici Peščenice iznova se pitaju hoće li ili neće Pionir podići novi stambenjak u Harambašićevoj ulici 41.
16:20 2 d 25.03.2026
Struka o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada: Sve o obaveznim i izvanrednim pregledima
Zakon o upravljanju i održavanju zgrada stupio je na snagu 1. siječnja 2025. godine, a suvlasnicima je donio nove obaveze.
16:15 2 d 25.03.2026
Kakva 'runda' najma državnih poslovnjaka! Sređeni, od 11 do 90 kvadrata, na top lokacijama
Sve nekretnine u zakup se daju u viđenom stanju, a većina ih je u odličnom stanju, spremna za useljenje, što nije baš uvijek slučaj.
17:00 3 d 24.03.2026
Kultni neboder Hrvatskih željeznica godinama propada: Obnovit će se i pretvoriti u 120 stanova za mlade
Zapušteni neboder u Rijeci uskoro bi trebao zasjati u novom ruhu i postati dom mladim obiteljima.
16:59 3 d 24.03.2026