Nekretnine Na bubnju 146 hektara voćnjaka: Iza milijunske dražbe stoje dugovi propale tvrtke i sin ministra

Na bubnju 146 hektara voćnjaka: Iza milijunske dražbe stoje dugovi propale tvrtke i sin ministra

Luka Bumbak
Luka Bumbak

04. lipanj 2026.

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Na bubnju 146 hektara voćnjaka: Iza milijunske dražbe stoje dugovi propale tvrtke i sin ministra

Voćnjak Dolci pokraj Slavonskog Broda ide na prodaju | Foto: Google Maps

Prodaje se voćnjak s modernim sustavom navodnjavanja i zaštite na 146 hektara, no priča je puno složenija i počela je prije deset godina.

Na Trgovačkom sudu u Zagrebu ponovno je raspisana sudska e-dražba za prodaju većeg poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ovršenika, tvrtke Impulscommerce, zagrebačkog poduzeća koje se našlo u stečaju. Riječ je o voćnjaku Dolci, smještenom u katastarskim općinama Trnjani i Zadubravlje, upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, koji se prostire na čak 146 hektara.

Početna cijena veća od 2,6 milijuna eura

Na zemljištu se nalaze nasadi jabuka i krušaka, opremljeni modernim sustavom navodnjavanja i zaštite, a ukupna vrijednost nekretnine procijenjena je na više od 5,3 milijuna eura.

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Riječ je o drugoj dražbi, za koju je odluka o prodaji donesena 13. veljače 2026. godine. Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati iznosi 2.661.142,74 eura, što je ujedno i početna cijena za nadmetanje. Iznos dražbenog koraka određen je na 2.500 eura, a trenutačna cijena predmeta prodaje također iznosi 2.661.142,74 eura.

Dražba je započela 28. svibnja 2026. u 15 sati, dok nadmetanje započinje 6. kolovoza 2026. u 12 sati. Završetak nadmetanja predviđen je za 20. kolovoza 2026. u 11:59:59. Nadmetanje može biti produljeno za dodatnih 10 minuta ako u posljednjih 10 minuta budu zaprimljene valjane ponude.

Voćnjak Dolci pokraj Slavonskog Broda ide na prodaju | Foto: Google Maps

Financijski problemi i stečaj

Priča o prodaji voćnjaka i drugih nekretnina tvrtke Impulscommerce povezana je s dugogodišnjim financijskim poteškoćama društva. Problemi su počeli još prije desetak godina. Već 2015. godine sklopljena je predstečajna nagodba, kojom su vjerovnici i dužnik utvrdili raspored plaćanja obveza.

Nagodba je postala pravomoćna 4. travnja 2015. godine, no dužnik je podmirio samo prve četiri rate. Zbog neispunjavanja obveza blokirani su računi tvrtke, a dodatni dugovi, prvenstveno po kreditima prema HBOR-u, učinili su poslovanje neodrživim.

Kao rezultat toga, društvo je postalo nesposobno za plaćanje, što je dovelo do otvaranja stečajnog postupka početkom 2020. godine, na temelju zahtjeva Financijske agencije.

Tijekom predstečajne i kasnije stečajne procedure dio potraživanja prešao je na tvrtku Novo Voće, kojom upravlja Rikard Fuchs, sin aktualnog ministra obrazovanja u Vladi Andreja Plenkovića. Trenutačno potraživanje iznosi približno 670 tisuća eura, dok su prvotna potraživanja iznosila oko 20 milijuna kuna.

Voćnjak Dolci pokraj Slavonskog Broda ide na prodaju | Foto: Google Maps

Zakup nekretnina i voćnjaka

Stečajni dužnik je 27. veljače 2015. godine sklopio ugovor o zakupu nekretnina i opreme s tvrtkom Hiripitiya iz Čepina, odnosno današnjom tvrtkom Novo Voće. U zakup su ušli poslovna zgrada, hladnjača s pripadajućim dvorištem ukupne površine veće od 12.000 četvornih metara te voćnjak s nasadima jabuka i krušaka, upisan u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

U 2017. godini ugovor je produljen aneksom kojim su potvrđeni uvjeti zakupa i upravljanja imovinom. Po otvaranju stečajnog postupka stečajni upravitelj odmah je preuzeo poslovnu zgradu, hladnjaču i voćnjak, uključujući kompletnu poslovnu dokumentaciju.

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Tijekom postupka provedene su sve nužne mjere: zatvoreni su stari računi i otvoreni novi, prestao je radni odnos prethodnog zaposlenika, sklopljeni su ugovori o knjigovodstvenim uslugama, izrađeni su popisi predmeta i vjerovnika te pripremljena početna stečajna bilanca.

Na dan 8. siječnja 2020. godine, prema Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, stečajni dužnik imao je neizvršene obveze u neprekinutom razdoblju od 777 dana, u ukupnom iznosu od 2.747.662,25 kuna. Uz već postojeće dugoročne obveze po kreditima HBOR-a i neispunjene obveze prema predstečajnoj nagodbi, prezaduženost je postala nepremostiva. Stoga je utvrđeno da nakon otvaranja stečajnog postupka ne postoje izgledi za nastavak poslovanja društva.

HBOR fina Rikard Fuchs voćnjak Dolci Impulscommerce Novo Voće