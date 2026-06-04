Na bubnju 146 hektara voćnjaka: Iza milijunske dražbe stoje dugovi propale tvrtke i sin ministra

Prodaje se voćnjak s modernim sustavom navodnjavanja i zaštite na 146 hektara, no priča je puno složenija i počela je prije deset godina.

Na Trgovačkom sudu u Zagrebu ponovno je raspisana sudska e-dražba za prodaju većeg poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ovršenika, tvrtke Impulscommerce, zagrebačkog poduzeća koje se našlo u stečaju. Riječ je o voćnjaku Dolci, smještenom u katastarskim općinama Trnjani i Zadubravlje, upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, koji se prostire na čak 146 hektara.

Početna cijena veća od 2,6 milijuna eura

Na zemljištu se nalaze nasadi jabuka i krušaka, opremljeni modernim sustavom navodnjavanja i zaštite, a ukupna vrijednost nekretnine procijenjena je na više od 5,3 milijuna eura.

Riječ je o drugoj dražbi, za koju je odluka o prodaji donesena 13. veljače 2026. godine. Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati iznosi 2.661.142,74 eura, što je ujedno i početna cijena za nadmetanje. Iznos dražbenog koraka određen je na 2.500 eura, a trenutačna cijena predmeta prodaje također iznosi 2.661.142,74 eura.

Dražba je započela 28. svibnja 2026. u 15 sati, dok nadmetanje započinje 6. kolovoza 2026. u 12 sati. Završetak nadmetanja predviđen je za 20. kolovoza 2026. u 11:59:59. Nadmetanje može biti produljeno za dodatnih 10 minuta ako u posljednjih 10 minuta budu zaprimljene valjane ponude. Voćnjak Dolci pokraj Slavonskog Broda ide na prodaju | Foto: Google Maps

Financijski problemi i stečaj

Priča o prodaji voćnjaka i drugih nekretnina tvrtke Impulscommerce povezana je s dugogodišnjim financijskim poteškoćama društva. Problemi su počeli još prije desetak godina. Već 2015. godine sklopljena je predstečajna nagodba, kojom su vjerovnici i dužnik utvrdili raspored plaćanja obveza.

Nagodba je postala pravomoćna 4. travnja 2015. godine, no dužnik je podmirio samo prve četiri rate. Zbog neispunjavanja obveza blokirani su računi tvrtke, a dodatni dugovi, prvenstveno po kreditima prema HBOR-u, učinili su poslovanje neodrživim.

Kao rezultat toga, društvo je postalo nesposobno za plaćanje, što je dovelo do otvaranja stečajnog postupka početkom 2020. godine, na temelju zahtjeva Financijske agencije.

Tijekom predstečajne i kasnije stečajne procedure dio potraživanja prešao je na tvrtku Novo Voće, kojom upravlja Rikard Fuchs, sin aktualnog ministra obrazovanja u Vladi Andreja Plenkovića. Trenutačno potraživanje iznosi približno 670 tisuća eura, dok su prvotna potraživanja iznosila oko 20 milijuna kuna. Voćnjak Dolci pokraj Slavonskog Broda ide na prodaju | Foto: Google Maps

Zakup nekretnina i voćnjaka

Stečajni dužnik je 27. veljače 2015. godine sklopio ugovor o zakupu nekretnina i opreme s tvrtkom Hiripitiya iz Čepina, odnosno današnjom tvrtkom Novo Voće. U zakup su ušli poslovna zgrada, hladnjača s pripadajućim dvorištem ukupne površine veće od 12.000 četvornih metara te voćnjak s nasadima jabuka i krušaka, upisan u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

U 2017. godini ugovor je produljen aneksom kojim su potvrđeni uvjeti zakupa i upravljanja imovinom. Po otvaranju stečajnog postupka stečajni upravitelj odmah je preuzeo poslovnu zgradu, hladnjaču i voćnjak, uključujući kompletnu poslovnu dokumentaciju.

Tijekom postupka provedene su sve nužne mjere: zatvoreni su stari računi i otvoreni novi, prestao je radni odnos prethodnog zaposlenika, sklopljeni su ugovori o knjigovodstvenim uslugama, izrađeni su popisi predmeta i vjerovnika te pripremljena početna stečajna bilanca.

Na dan 8. siječnja 2020. godine, prema Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, stečajni dužnik imao je neizvršene obveze u neprekinutom razdoblju od 777 dana, u ukupnom iznosu od 2.747.662,25 kuna. Uz već postojeće dugoročne obveze po kreditima HBOR-a i neispunjene obveze prema predstečajnoj nagodbi, prezaduženost je postala nepremostiva. Stoga je utvrđeno da nakon otvaranja stečajnog postupka ne postoje izgledi za nastavak poslovanja društva.