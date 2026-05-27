Država traži naplatu starog duga: Na bubnju nekretnina u jednom od najskupljih dijelova Zagreba

Donje Prekrižje zagrebačka je ulica na obroncima Medvednice. Nalazi se nasuprot Pantovčaku i smatra se jednim od atraktivnijih i elitnijih dijelova glavnog grada. Upravo se u toj ulici nalazi zanimljiva nekretnina koja je završila na elektroničkoj javnoj dražbi. Prodaja se provodi u ovršnom postupku koji protiv Krešimira Filipovića vodi Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo financija.

Riječ je o postupku koji se vodi godinama, a temelji se na starijim poreznim, carinskim i prekršajnim dugovanjima. Nakon sudske procjene i odluke Općinskog građanskog suda u Zagrebu, prodaju sada provodi Fina putem elektroničke javne dražbe.

Nekretnina je ukupne površine 3.545 četvornih metara. Prema dokumentaciji, na zemljištu se nalaze dvorišta, stambena zgrada površine 390 četvornih metara te dvije pomoćne zgrade. Vrijednost nekretnine procijenjena je na 1,235 milijuna eura, dok početna cijena na prvoj dražbi iznosi 988.000 eura.

Dugovi stari više od dva desetljeća

Ovrhovoditelj je Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo financija, koje u postupku zastupa Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu. Ovršenik, odnosno dužnik, je Krešimir Filipović iz Zagreba.

Iz prijedloga za ovrhu proizlazi da se dugovanja temelje na više rješenja i prekršajnih naloga Ministarstva financija, Carinske uprave i Porezne uprave. Najstarije obveze datiraju još iz 2004. godine, a kasnije su im pridodani i iznosi iz akata donesenih 2008., 2009. i 2010. godine.

U dokumentaciji se navodi da ukupna tražbina iz tih isprava iznosi 552.350,74 kune. Budući da obveze nisu dobrovoljno podmirene, država je još 2017. pokrenula ovrhu na nekretnini. Time je zatraženo da se dug naplati prodajom nekretnine i namirenjem iz postignute kupoprodajne cijene. Prodaja nekretnine, Donje Prekrižje | Foto: Google Earth

Sud odredio prodaju, Fina provodi dražbu

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je 11. svibnja 2026. zaključak kojim se određuje prodaja nekretnine elektroničkom javnom dražbom. Vrijednost nekretnine utvrđena je na temelju nalaza i mišljenja sudskog vještaka, a iznosi 1.235.000 eura.

Na prvoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod 988.000 eura, odnosno četiri petine procijenjene vrijednosti. Ako prva dražba ne uspije, na drugoj bi najniža cijena bila 741.000 eura. Kupac snosi poreze i pristojbe povezane s prodajom, a nakon prodaje brišu se tereti na nekretnini. U dokumentima se navodi i da nekretninu trenutačno koristi ovršenik. Prodaja nekretnine, Donje Prekrižje | Foto: Google Earth

Kako i kada se može sudjelovati

Fina je poziv za prvu elektroničku javnu dražbu objavila 25. svibnja 2026. Dražba formalno traje do 19. kolovoza 2026. u 12.59 sati, dok se ponude prikupljaju elektronički od 4. kolovoza u 13 sati do završetka dražbe.

Početna cijena iznosi 988.000 eura, a dražbeni korak je 2500 eura. To znači da se svaka sljedeća ponuda mora povećavati najmanje za taj iznos.

Za sudjelovanje je potrebno uplatiti jamčevinu od 123.500 eura, i to najkasnije do 24. srpnja 2026. Ponuditelji moraju imati i digitalni certifikat za pristup Fininu servisu e-Dražba te ispuniti prijavu za sudjelovanje. Razgledavanje nekretnine predviđeno je 24. lipnja 2026. u 13.30 sati na adresi Donje Prekrižje 52, uz sudskog ovršitelja.

Što slijedi nakon dražbe

Kupac koji ponudi najvišu valjanu cijenu mora u roku od 30 dana od dosude platiti razliku između uplaćene jamčevine i konačne kupoprodajne cijene. Nakon što rješenje o dosudi postane pravomoćno i kupovnina bude plaćena, kupac se upisuje kao vlasnik u zemljišnim knjigama.

Time završava ključni dio postupka: država se namiruje iz kupoprodajne cijene, a nekretnina prelazi u vlasništvo kupca. Konačna cijena znat će se nakon završetka elektroničkog nadmetanja u kolovozu.