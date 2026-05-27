Vlasnik garaže zbog koje je zatvoren trg u Rijeci odgovorio na prozivke: 'Opasna je gradska površina'

Trg kojim su Riječani donedavno mogli prošetati zatvoren je zaštitnim ogradama. Grad koji nije vlasnik upozorava na ozbiljan rizik, a privatnik čeka.

Što će biti sa zatvorenim trgom u Rijeci? | foto: Grad Rijeka/GoogleKarte

Početkom tjedna iz Rijeke je stigla sablazna vijest o zatvaranju poznatog trga u blizini centra grada i morske obale. Klobučarićev trg, najavila je gradonačelnica Iva Rinčić, do daljnjeg je ograđen zbog sigurnosnih razloga.

Nakon duge, burne povijesti ove lokacije na kojoj se trebalo graditi pa odustajalo, da bi se onda opet gradilo, odluku o zatvaranju potaknuo je noviji Elaborat Građevinskog fakulteta o stanju podzemne garaže 'Stari grad' koja je ispod trga od svibnja 2009. godine. Elaborat je izradio profesor Davor Grandić, a Grad je sada objavio najvažnije zaključke iz tog dokumenta. Nakon službene objave Grada, dobili smo i reakciju vlasnika podzemne garaže zbog koje je zatvoren trg, tvrtke Best in Parking.

Sigurnosni rizik za građane

Iz Grada Rijeke objavljeno je da je na temelju stručnog elaborata, konstrukcija podzemne garaže 'Stari grad' iznad koje se nalazi ranije spomenuti trg ozbiljno oštećena i da pokazuje znakove degradacije. Prema stručnoj prosudbi, trenutno stanje ove konstrukcije predstavlja ozbiljan i kontinuirano rastući sigurnosni rizik za život i zdravlje građana, a zbog čega je donesena i odluka o zatvaranju trga - do daljnjeg.

- U iščekivanju daljnjih koraka i radnji nadležne inspekcije, Grad Rijeka ne može ostati pasivan i mora poduzeti sigurnosne i prevencijske mjere kako bi zaštitio prije svega interes i sigurnost građana. Kada postoji i najmanja sumnja da bi sigurnost građana, a prije svega sigurnost djece mogla biti ugrožena, mora se djelovati i tu za mene nema kalkulacija, materijalnih interesa, nema daljnjeg čekanja i nema skrivanja iza procedura. I zato zatvaramo trg i ograničavamo pristup prostoru iznad garaže sve dok se ne stvore uvjeti za njegovo sigurno korištenje, poručila je gradonačelnica Iva Rinčić na izvanrednoj konferenciji za novinare u ponedjeljak, 25. svibnja.

Jedina moguća odgovorna odluka

Navela je i da ovu odluku smatra jedinom mogućom odgovornom, naglasivši da nije jednostavna. Istaknula je i da problem konstrukcije podzemne garaže 'Stari grad' nije ništa novo.

Dokumentacijski trag problema na toj lokaciji proteže se više od dva desetljeća i dobro je poznat Riječanima. S njime su se susretale prethodne gradske uprave i razna nadležna državna tijela, ali nikad ranije se - kako je navela Rinčić - nije odlučilo o konkretnim mjerama kojima bi se ovaj prostor konačno učinio sigurnim. Ograničen pristup trgu | foto: Grad Rijeka

Oglasio se vlasnik

Nakon službene odluke grada, o cijeloj situaciji upitali smo vlasnika garaže zbog koje je zatvoren trg. Garažu, kažu, neće zatvarati.

- Stručni elaborat broj 049/2024 Građevinskog fakulteta u Rijeci, izrađen po nalogu Grada Rijeke i na koji se Grad poziva izrijekom potvrđuje da međukatna armiranobetonska ploča između prvog i drugog podzemnog kata garaže ima dovoljnu nosivost za vlastitu težinu, sloj asfalta i opterećenje parkiranim vozilima, da stupovi imaju dovoljnu nosivost za opterećenja od garaže i za izvorno predviđene slojeve na ploči trga, te da temeljna ploča ima dovoljnu nosivost za sva aktualna opterećenja od podzemne garaže, izvjestili su nas iz Best in parkinga.

Stoga, kažu u zaključku, garažu ne namjeravaju zatvarati pa dodaju da nalaze elaborata prihvaćaju u potpunosti i postupit će u skladu s nalazima - u suradnji s Gradom Rijekom. Obnova je, navode na kraju priopćenja, planirana, ali uz institucionalni dijalog.

Čekanje postalo neprihvatljivo

Prisjetimo se, dana 30. travnja 2026. godine održan je sastanak vodstva Grada Rijeke na kojem su sudjelovali nadležni upravni odjeli, profesor Grandić kao autor Elaborata Građevinskog fakulteta pa i pravni sudionici. Na tom je sastanku donesena odluka da Grad mora pokrenuti mjere osiguranja sigurnosti građana budući da je bilo koje daljnje izlaganje riziku građana u čekanju eventualne sanacije ploče neprihvatljivo.

Inače, trg kojim građani barem neko vrijeme neće moći prošetati na krovnoj je etaži podzemne garaže u privatnom vlasništvu po režimu prava građenja. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Rijeke u okviru pripreme urbanističko-arhitektonskog natječaja uređenja Trga, još je 2024. godine angažirao Građevinski fakultet u Rijeci, odnosno profesora Davora Grandića da bi se provjerilo u kakvom je stanju. Grandić je pak u travnju 2025. dostavio Izvještaj i mišljenje o pregledanoj dokumentaciji s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost postojeće građevine, podsjećaju iz Grada Rijeke.

Iz Elaborata proizlazi da ploča Trga, koja istovremeno čini krovnu ploču podzemne garaže, nema dostatnu mehaničku otpornost i stabilnost za dodatna opterećenja niti za pristup vozila, uključujući i vatrogasna, te da je nužna rekonstrukcija konstrukcije podzemne garaže.

'Javnu površinu treba urediti Grad'

Vlasnik pak negira da je sanacija njihova odgovornost. Kako navode, predmet zahvata je 'gornja ploča trga - javna površina u nadležnosti Grada Rijeke.

- Elaborat se u svojim nalazima o potrebi rekonstrukcije primarno odnosi na gornju ploču Trga Ivana Klobučarića, koja je javna površina, a ne na operativnu konstrukciju parkirnih etaža garaže. Uzroci stanja koje elaborat opisuje su, prema samom elaboratu, nedostatak hidroizolacije i opločenja, dugogodišnja nedovršenost trga kao javnog prostora uslijed izostanka Grada Rijeke. Uređenje i održavanje gornje ploče trga, kao javne površine, u nadležnosti je i ugovornoj obvezi Grada Rijeke, a sam projektni zadatak Grada od 21. studenoga 2025. godine izrijekom definira Grad kao naručitelja projekta rekonstrukcije, poručuju. Ostatak priopćenja možete pročitati u dokumentu ispod.

Rekonstrukcija neizbježna!

Iz danog mišljenja proizlazi da ploča trga - koja ujedno čini stropnu ploču podzemne garaže nema dostatnu mehaničku otpornost i stabilnost za dodatna opterećenja, niti za pristup vozila, uključujući vatrogasna vozila. Zbog takvog stanja u Elaboratu se naglašava nužnost rekonstrukcije konstrukcije podzemne garaže.

Iz Grada Rijeke ističu da je po zaprimanju izvještaja o stanju konstrukcije, 28. travnja 2025. godine, organiziran sastanak s nadležnim odjelima, službama pa i s vlasnikom Best in Parking, nakon čega su održani i koordinacijski sastanci s drugim tijelima. U okviru svojih ovlasti, Grad je ograničio pristup interventnim i dostavnim vozilima te se u vezi svega obratio građevinskoj inspekciji. Nakon ograničenja pristupa trgu svim vozilima, Rijeka se obratila Državnom inspektoratu, Službi građevinske inspekcije, u tri navrata - posljednji puta 8. listopada prošle godine. Konstrukcija nije sigurna | foto: Grad Rijeka

Vlasnik nije za

Prema informacijama iz Grada, u veljači 2026. vlasnik garaže prigovorio je da je vršno opterećenje iz Projektnog zadatka previsoko i da znatno povećava troškove rekonstrukcije.

Od tada Grad Rijeka nije zaprimio očitovanje, plan rekonstrukcije ni potvrdu o angažmanu projektanta. Zbog izostanka konkretnih koraka pitanje sanacije i sigurnosti garaže ostalo je neriješeno, a Grad ističe kako nisu dostavljeni dokumenti koji bi pokazali spremnost za provedbu potrebnih mjera.

Dana 22. svibnja 2026. u Gradu Rijeci održan je sastanak s građevinskom inspekcijom o aktualnom stanju i mogućem privremenom zatvaranju Trga. Očekuje se postupanje prema nalazima Elaborata Građevinskog fakulteta i provedba detaljne procedure. Gradonačelnica je upozorila da dugotrajna pasivnost vlasnika, uz procjene stručnjaka o mogućem gubitku mehaničke otpornosti konstrukcije, zahtijeva hitno djelovanje, zbog čega je Grad angažirao odvjetnička društva radi zaštite ljudi i imovine, kako kažu.

- Pristupit ćemo rekonstrukciji gornje ploče u skladu s nalazima stručnog elaborata, koordinirano s otvaranjem projekta Žabica i osiguranjem dostatnog broja parkirnih mjesta u centru grada, te nakon zajedničkog usuglašavanja uloga, tehničkog opsega i vremenskog okvira, sa svoje strane sada poručuje Best in Parking. U međuvremenu, pristup trgu bit će onemogućen okolnim ogradama koje su postavljene nakon što je nova odluka grada postala službena.

Sva odgovornost ipak na vlasniku

Sa svoje strane, Grad ostaje pri tom da je prema Zakonu o gradnji, vlasnik garaže odgovoran je za sigurnost i održavanje građevine te za hitne mjere u slučaju opasnosti.

Budući da vlasnik nije izradio projekt sanacije, kako kažu, Grad poduzima privremene mjere do rekonstrukcije i završetka inspekcijskog postupka te razmatra odgovornost za nastalu situaciju na Klobučarićevom trgu, zaključuju u objavi za medije.