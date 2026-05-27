U hrvatskom 'Monte Carlu' novi sadržaji: Odobren kredit, ali još treba pronaći izvođača

Opatijski bazen bio bi važan iskorak u povećanju sadržaja u gradu, a sada je odobreno kreditiranje izgradnje. No, javnu nabavu tek treba pokrenuti.

Opatija, nekada dobro poznata kao hrvatski 'Monte Carlo' više se ne može pohvaliti bezbrojnim sadržajima i ludom zabavom, ali uskoro će moći novim gradskim bazenom. Skoro dvije godine nakon najave i predstavljanja rendera koji pokazuju kako će bazen izgledati, ugovorena su sredstva, ali ne i izvedba. Štoviše, javnu nabavu za projekt tek treba pokrenuti.

Korak bliže, i dalje bez izvođača

Skoro dvije godine nakon najave novog gradskog bazena u Opatiji i ugovaranja izrade projektne dokumentacije s ponuditeljem mst-arh, konačno se nazire i izgradnja. Kako je poručio gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin, naručitelj izgradnje, Trgovačko društvo Opatija 21 u njegovom je uredu sklopilo ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) za novi projekt koji predstavlja jedno od ključnih ulaganja u grad Opatiju.

Trgovačkom društvu odobrena je vrijednost kredita od 10 milijuna eura, pri čemu su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i HBOR-a, kroz program Urbani razvojni fond. Kako se moglo čuti na potpisivanju ugovora, zahvaljujući ispunjenim kriterijima Grad Opatija za izgradnju bazena dobio je 4,5 milijuna eura bespovratnih sredstava. Sama izgradnja bazena prema procjenama bi mogla koštati oko 12 milijuna.

Odobrenim kreditom, izgradnja je nakorak bliže stvarnosti, a realizacija bi mogla početi već krajem ove godine. No, treba reći da je to samo projekcija jer tek treba otvoriti nabavu za izvođača radova, piše Aleksandra Kućel Ilić za novilist.hr.

Novi bazen na više od 5.000 kvadrata

Podsjećamo, tlocrt za bazen prostire se na 1.967 četvornih metara, a ukupna bruto površina trebala bi biti 5.205 kvadrata. Zgrada visoka 13,4 metra podijelit će se u dva volumena kako ne bi 'dominirala' u prostoru, opisano je projektnoj dokumentaciji.

U unutrašnjosti će se izgraditi bazen dimenzija 34x25 metara uz koji će biti tribine od 400 mjesta, klupske prostorije, teretana i lobi. Predviđen je i energetski krov s fotonaponskom elektranom.

Projekt uključuje i izmještanje bujice Lipovica, rušenje pomoćnih objekata kao i uređenje okolnog prostora. Predviđeno je da će bazen koristiti sportaši, škole i građani svih dobnih skupina, a prema dosadašnjem razvoju situacije završetak izgradnje može se očekivati krajem 2027. ili početkom 2028. godine.