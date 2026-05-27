Povijesna vožnja kroz austrijski megatunel: Beč i Graz uskoro bliži nego ikad

Jedan od najvećih austrijskih infrastrukturnih projekata, bazni tunel Semmering, ušao je u novu važnu fazu nakon gotovo 15 godina gradnje. Službena delegacija prvi je put minibusom prošla cijelom trasom tunela Gloggnitz, koji povezuje Donju Austriju i Štajersku, čime je obilježena velika prekretnica na putu prema otvaranju tunela krajem 2029. godine.

Riječ je o projektu koji bi trebao bitno promijeniti željeznički promet na jugu Austrije. Tunel će omogućiti bržu i učinkovitiju vezu između Beča i Graza, skratiti vrijeme putovanja na manje od dva sata te rasteretiti postojeću trasu preko Semmeringa. Umjesto zahtjevne vožnje preko planinskog područja, putnički i teretni vlakovi u budućnosti će prolaziti kroz planinu, što bi trebalo povećati pouzdanost prometa i kapacitet jedne od najvažnijih austrijskih željezničkih ruta.

Važan korak prema otvaranju tunela

Prva vožnja službene delegacije kroz tunel simbolično je označila završetak jedne od najzahtjevnijih građevinskih faza projekta. Delegaciju su predvodili austrijski ministar mobilnosti Peter Hanke i predsjednik Uprave ÖBB-a Andreas Matthä, a u obilasku su sudjelovali i predsjednica Nacionalnog vijeća Doris Bures te prometni glasnogovornici parlamentarnih stranaka.

Nakon napretka ostvarenog posljednjih godina, sada je potvrđeno da bi prvi vlakovi kroz Semmerinški bazni tunel trebali prometovati krajem 2029. godine. Time će se otvoriti novo poglavlje za željeznički promet između Donje Austrije i Štajerske, ali i za širu južnu prometnu os koja ima veliku važnost za austrijsko gospodarstvo.

Austrijski ministar mobilnosti poručio je da će tunel donijeti brže veze na južnoj ruti, što će posebno koristiti dnevnim putnicima, regijama i gospodarstvu. Andreas Matthä istaknuo je da je riječ o povijesnoj prekretnici u jačanju željeznice u Austriji te naglasio da će više željezničkog prometa značiti koristi za okoliš, gospodarstvo i putnike.

Tehničko opremanje kao nova faza radova

Nakon završnog proboja krajem 2024. godine, kada su dovršeni svi radovi iskopa, projekt je ušao u fazu tehničkog opremanja. To znači da se tunelske cijevi sada pripremaju za stvarni željeznički promet. Radovi uključuju postavljanje kolosiječne infrastrukture, kabela, sigurnosnih sustava i ostale opreme potrebne za redovito prometovanje vlakova.

U tijeku su i završni radovi na betonskoj oblozi u području Gloggnitza te u oknima kod sigurnosnog stajališta Fröschnitzgraben. Od ljeta 2025. godine glavni fokus radova prebačen je upravo na opremanje dviju tunelskih cijevi. Budući da je riječ o iznimno velikom i tehnički složenom sustavu, ova faza trajat će više od tri godine.

Brže putovanje između Beča i Graza

Semmerinški bazni tunel povezivat će Gloggnitz u Donjoj Austriji i Mürzzuschlag u Štajerskoj. Glavna tunelska dionica duga je 27,3 kilometra, dok ukupna duljina svih tunelskih cijevi i povezanih tunelskih dijelova iznosi 62 kilometra.

Nakon puštanja u promet, putovanje između Beča i Graza trebalo bi trajati oko sat i 50 minuta. Osim kraćeg putovanja za putnike, projekt će imati veliku važnost i za teretni promet jer će omogućiti učinkovitiji prijevoz robe željeznicom. Time se očekuje i dodatni poticaj ekološki prihvatljivijem prometu, budući da bi veći dio prijevoza mogao prijeći s cesta na željeznicu.