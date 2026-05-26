Šibenski ‘Beverly Hills’ dobiva novu prometnicu i infrastrukturu: Gotovo milijuna eura za pola kilometra

Jedno od atraktivnijih šibenskih naselja uskoro bi trebalo dobiti novu prometnicu i prateću infrastrukturu. Za zahvat je raspisan i javni natječaj.

Naselje Podsolarsko jedno je od atraktivnijih područja u blizini Šibenika, prepoznato po luksuznijoj gradnji, blizini mora i neposrednoj blizini hotelsko-turističkog kompleksa Amadria Park, nekadašnjeg Solarisa.

Upravo bi dio tog naselja uskoro trebao dobiti novu prometnicu i prateću infrastrukturu. Za projekt je raspisan javni natječaj procijenjene vrijednosti 728.228 eura, a riječ je o zahvatu oznake P5, planiranom na katastarskoj čestici 3344/16, nastaloj spajanjem više ranijih čestica.

Prema glavnom projektu, cilj zahvata je izgradnja prometnog koridora koji će omogućiti sigurnije odvijanje motornog, pješačkog i biciklističkog prometa. Nova prometnica nadovezat će se na ranije projektirane prometne obuhvate P3 i P4, čime bi se dodatno zaokružila prometna mreža ovog dijela Šibenika.

Ukupna površina zahvata iznosi oko 4.363 četvorna metra, a uključuje izgradnju kolnika, pješačkih površina, pješačko-biciklističke staze, zelenih površina, prometne opreme i signalizacije te komunalne infrastrukture. Duljina prometnice iznosi oko 446 metara.

- Postojeći teren na trasi prometnice pada prema jugu, a projektom je predviđeno da se nova prometna površina prilagodi konfiguraciji terena. Prije početka radova potrebno je provjeriti položaj postojećih podzemnih instalacija, iskolčiti ih na terenu te njihov točan položaj utvrditi ručnim prekopima. Eventualna zaštita ili usklađivanje instalacija rješavat će se tijekom izvođenja radova u koordinaciji s njihovim vlasnicima, opisano je u tehničkoj dokumentaciji javne nabave.

Kolnik, biciklistička staza i zelenilo

Projektom je predviđena prometnica računske brzine 30 kilometara na sat, s raskrižjima u razini. Ovisno o dijelu trase, planirani su kolnik, pješački hodnici, pješačko-biciklistička staza i pojasevi zelenila.

U dokumentaciji se navodi da širina kolnika iznosi šest metara, dok su pješačke i pješačko-biciklističke površine dimenzionirane u skladu s očekivanim prometnim opterećenjem i strukturom vozila. Na pojedinim profilima predviđeni su pješački hodnici širine od 1,6 do dva metra, pješačko-biciklističke staze širine od dva do tri metra te zeleni pojasevi širine od oko jedan do 1,9 metara.

Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti. Na mjestima pješačkih prijelaza i prilaza predviđeno je upuštanje rubnjaka kako bi se uklonile arhitektonske barijere i omogućilo nesmetano kretanje osobama s invaliditetom.

Nova asfaltna konstrukcija i odvodnja oborinskih voda

Na cijelom zahvatu predviđena je izvedba nove kolničke konstrukcije s asfaltbetonskim zastorom. Kolnik prometnice sastojat će se od habajućeg sloja asfaltbetona debljine četiri centimetra, nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine sedam centimetara te tamponskog sloja drobljenog kamenog materijala debljine 50 centimetara.

Za pješačke površine predviđena je nešto lakša konstrukcija, s habajućim slojem asfaltbetona debljine tri centimetra, nosivim slojem debljine pet centimetara i tamponskim slojem debljine 25 centimetara.

Odvodnja oborinskih voda riješit će se uzdužnim i poprečnim nagibima kolnika te lokalnim vitoperenjem, kako bi se voda što prirodnije slijevala po terenu. Poprečni nagib kolnika predviđen je kao jednostrešan i iznosi 2,5 posto, osim u zonama priključaka i vitoperenja.

Signalizacija, parkirališta i izvedba radova

Prometnica će biti opremljena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Oznake na kolniku izvodit će se bijelom bojom, razdjelne i usmjeravajuće linije bit će širine 15 centimetara, dok je širina STOP linije predviđena na 60 centimetara. Duž prometnice planirano je i osiguranje mjesta za promet u mirovanju, odnosno parkirališnih mjesta.

Prometni znakovi postavljat će se na betonske temelje, na visini od dva do 2,2 metra iznad tla, a predviđeno je da budu izrađeni od materijala otpornih na atmosferske utjecaje i ispušne plinove. Svi radovi moraju se izvoditi u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, dok se eventualne nejasnoće tijekom gradnje trebaju rješavati u dogovoru s nadzornim inženjerom i projektantom.