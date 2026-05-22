Za 1,7 milijuna eura gradi se ogromno odlagalište za građevinski otpad, država darovala nekretninu

Godišnje akumuliramo 1,9 milijuna tona građevinskog otpada, evo koliko 'na crno'
14:40 319 d 07.07.2025
Planirano postrojenje imat će kapacitet obrade oko 40.000 tona građevinskog otpada godišnje, a obuhvaćat će materijale poput betona, cigle, asfalta.
Na sjednici Vlade donesena je odluka o darovanju nekretnine u katastarskoj općini Donje Polje, namijenjene izgradnji postrojenja za obradu, recikliranje i sortiranje građevnog otpada. Riječ je o projektu čija se vrijednost procjenjuje na 1,74 milijuna eura, a koji je predstavio potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić.
Odluka se odnosi na strateški važan infrastrukturni zahvat u sustavu gospodarenja otpadom. Projekt je vezan uz Centar za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibeniku. Cilj je dodatno unaprijediti kapacitete za obradu otpada na regionalnoj razini. Naglašeno je da se time jača sustav kružnog gospodarstva. Odluka predstavlja nastavak ulaganja u modernu komunalnu infrastrukturu.
Centar za gospodarenje otpadom Bikarac, u čijem je vlasništvu Grad Šibenik, već godinama ima ključnu ulogu u sustavu zbrinjavanja otpada u Šibensko-kninskoj županiji. Njegovo djelovanje usklađeno je s europskim standardima zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom.
Planirano postrojenje imat će kapacitet obrade oko 40.000 tona građevinskog otpada godišnje. Obrada će obuhvaćati materijale poput betona, cigle, asfalta, kamena i građevinskog šuta. Predviđena je suvremena tehnologija sortiranja i drobljenja uz sustave za smanjenje prašine.
Time se želi minimalizirati negativan utjecaj na okoliš i okolno stanovništvo. Projekt bi trebao značajno povećati stupanj recikliranja građevinskog otpada u regiji.
Nekretnina koja se daruje ukupne je površine 32.542 četvorna metra, a procijenjena tržišna vrijednost iznosi 1,74 milijuna eura. Za projekt je već izdana pravomoćna lokacijska dozvola, dok je trgovačko društvo Bikarac podnijelo zahtjev za građevinsku dozvolu. Prema važećem prostornom planu, zemljište se nalazi unutar građevinskog područja predviđenog za centar za gospodarenje otpadom. Time su ispunjeni ključni preduvjeti za realizaciju planiranog postrojenja.
Odlukom Vlade omogućuje se daljnji razvoj infrastrukture u funkciji održivog gospodarenja otpadom. Očekuje se da će projekt dugoročno ojačati sustav obrade otpada u Šibensko-kninskoj županiji. Time se potvrđuje nastavak ulaganja u modernizaciju i učinkovitije upravljanje otpadom na lokalnoj i regionalnoj razini.
