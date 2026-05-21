Veliki prometni zahvat u Dalmaciji: Za 20 milijuna eura uzdiže se magistrala, a ispod dva rotora, imamo nacrte

Sama državna cesta D8 na tom će se dijelu izdignuti na konstrukciju i prolaziti iznad novih kružnih tokova.

Nakon rekonstrukcije čvora Rokići prije pet godina te završetka čvora Mandalina ove godine, Hrvatske ceste pripremaju još jedan veliki prometni zahvat u Šibeniku. Riječ je o projektu čvorova Njivice I i Njivice II na državnoj cesti D8, odnosno Jadranskoj magistrali, čime bi se zaokružio plan izgradnje triju ključnih čvorova u gradu.

Kako smo istražili u javnoj nabavi, Hrvatske ceste (HC) raspisale su natječaj vrijedan 20 milijuna eura, a izvođač radova trebao bi biti poznat uskoro. Predviđeni rok izvođenja radova iznosi 24 mjeseca.

Dva čvora kao jedna prometna cjelina

Čvorovi Njivice I i Njivice II zbog svoje neposredne blizine projektirani su kao jedinstveno prometno rješenje. Čvor Njivice I nalazi se na postojećem zapadnom ulazu u Šibenik, gdje se Ulica Ivana Meštrovića spaja na Jadransku magistralu, dok je čvor Njivice II planiran nešto zapadnije, između trgovačkih centara Supernova i Era Commerce.

Na toj lokaciji planiran je i spoj buduće prometnice prema području bivšeg TEF-a i Crnice, kao i pristup eksploatacijskom polju kamena Vukovac. Projektom se pritom zadržavaju postojeći priključci trgovačkih centara, ali se potpuno reorganizira prometni tok na ulazu u grad.

Glavni razlog izgradnje novih čvorova je povećanje propusne moći postojećeg križanja državne ceste D8 i Ulice Ivana Meštrovića, koje je već godinama jedno od najopterećenijih prometnih točaka u Šibeniku.

čvor Njivice I i Njivice II | Foto: Grad Šibenik, eojn

Magistrala će prolaziti iznad novih rotora

Prema idejnom projektu, predviđena je izgradnja dvaju kružnih tokova ispod razine Jadranske magistrale. Jedan rotor gradit će se na mjestu postojećeg križanja D8 i Ulice Ivana Meštrovića, dok će drugi biti smješten između trgovačkih centara Supernova i Era Commerce.

Sama Jadranska magistrala na tom će se dijelu izdignuti na konstrukciju i prolaziti iznad novih kružnih tokova, odnosno na razini +1, dok će rotori ostati na postojećoj razini terena. Time će se omogućiti protočniji promet glavnim pravcem Jadranske magistrale bez zaustavljanja i semafora.

Projekt uključuje i izmještanje trase Jadranske magistrale u duljini od približno 1,2 kilometra. Promet između magistrale i kružnih tokova odvijat će se preko jednosmjernih paralelnih rampi, dok će dva rotora međusobno biti povezana posebnom prometnicom. U prvoj fazi predviđena je izgradnja jednog kolnika, dok projekt dugoročno ostavlja mogućnost proširenja magistrale na četiri prometne trake. čvor Njivice I i Njivice II | Foto: Grad Šibenik, eojn

Novo rješenje odvodnje i uređenje okoliša

Jedan od važnijih dijelova projekta odnosi se i na sustav odvodnje, budući da na području budućih čvorova danas ne postoji kvalitetno riješena oborinska odvodnja.

Projektanti zato predviđaju kombinaciju otvorenog i zatvorenog sustava odvodnje. Oborinske vode i voda s kolnika koje gravitiraju prema sjevernom dijelu prometnice prikupljat će se zatvorenim sustavom i usmjeravati prema zapadnom čvoru Njivice II.

S druge strane, južni dio zahvata iskorišten je kao prirodni koridor za gravitacijsko otjecanje oborinskih voda prema obalnom području. Ondje je planirano uređenje retencijskih kanala i prostora za prihvat viška oborinskih voda, čime bi se smanjio rizik od zadržavanja vode i plavljenja prometnice tijekom obilnih kiša.

Završetak velikog prometnog plana za Šibenik

Projekt Njivice I i II dio je šire prometne strategije Grada Šibenika i Hrvatskih cesta, kojom se posljednjih godina moderniziraju ključni gradski ulazi i prometni pravci.

Izgradnjom novih čvorova na Njivicama trebao bi se završiti plan stvaranja modernog prometnog sustava na glavnim ulazima u grad. Očekuje se da će nakon završetka projekta promet na zapadnom ulazu u Šibenik postati protočniji i sigurniji, posebno tijekom ljetnih mjeseci kada su gužve na Jadranskoj magistrali najveće.