Veliki prometni zahvat u Dalmaciji: Za 20 milijuna eura uzdiže se magistrala, a ispod dva rotora, imamo nacrte
21. svibanj 2026.
Sama državna cesta D8 na tom će se dijelu izdignuti na konstrukciju i prolaziti iznad novih kružnih tokova.
Nakon rekonstrukcije čvora Rokići prije pet godina te završetka čvora Mandalina ove godine, Hrvatske ceste pripremaju još jedan veliki prometni zahvat u Šibeniku. Riječ je o projektu čvorova Njivice I i Njivice II na državnoj cesti D8, odnosno Jadranskoj magistrali, čime bi se zaokružio plan izgradnje triju ključnih čvorova u gradu.
Kako smo istražili u javnoj nabavi, Hrvatske ceste (HC) raspisale su natječaj vrijedan 20 milijuna eura, a izvođač radova trebao bi biti poznat uskoro. Predviđeni rok izvođenja radova iznosi 24 mjeseca.
Na ovom križanju, odnosno na južnom i zapadnom ulazu u grad, prosječni dnevni promet iznosi 14.000 vozila, dok ljetni promet premašuje 23.000 vozila.
Dva čvora kao jedna prometna cjelina
Čvorovi Njivice I i Njivice II zbog svoje neposredne blizine projektirani su kao jedinstveno prometno rješenje. Čvor Njivice I nalazi se na postojećem zapadnom ulazu u Šibenik, gdje se Ulica Ivana Meštrovića spaja na Jadransku magistralu, dok je čvor Njivice II planiran nešto zapadnije, između trgovačkih centara Supernova i Era Commerce.
Na toj lokaciji planiran je i spoj buduće prometnice prema području bivšeg TEF-a i Crnice, kao i pristup eksploatacijskom polju kamena Vukovac. Projektom se pritom zadržavaju postojeći priključci trgovačkih centara, ali se potpuno reorganizira prometni tok na ulazu u grad.
Glavni razlog izgradnje novih čvorova je povećanje propusne moći postojećeg križanja državne ceste D8 i Ulice Ivana Meštrovića, koje je već godinama jedno od najopterećenijih prometnih točaka u Šibeniku.
Magistrala će prolaziti iznad novih rotora
Prema idejnom projektu, predviđena je izgradnja dvaju kružnih tokova ispod razine Jadranske magistrale. Jedan rotor gradit će se na mjestu postojećeg križanja D8 i Ulice Ivana Meštrovića, dok će drugi biti smješten između trgovačkih centara Supernova i Era Commerce.
Sama Jadranska magistrala na tom će se dijelu izdignuti na konstrukciju i prolaziti iznad novih kružnih tokova, odnosno na razini +1, dok će rotori ostati na postojećoj razini terena. Time će se omogućiti protočniji promet glavnim pravcem Jadranske magistrale bez zaustavljanja i semafora.
Projekt uključuje i izmještanje trase Jadranske magistrale u duljini od približno 1,2 kilometra. Promet između magistrale i kružnih tokova odvijat će se preko jednosmjernih paralelnih rampi, dok će dva rotora međusobno biti povezana posebnom prometnicom. U prvoj fazi predviđena je izgradnja jednog kolnika, dok projekt dugoročno ostavlja mogućnost proširenja magistrale na četiri prometne trake.
Novo rješenje odvodnje i uređenje okoliša
Jedan od važnijih dijelova projekta odnosi se i na sustav odvodnje, budući da na području budućih čvorova danas ne postoji kvalitetno riješena oborinska odvodnja.
Projektanti zato predviđaju kombinaciju otvorenog i zatvorenog sustava odvodnje. Oborinske vode i voda s kolnika koje gravitiraju prema sjevernom dijelu prometnice prikupljat će se zatvorenim sustavom i usmjeravati prema zapadnom čvoru Njivice II.
S druge strane, južni dio zahvata iskorišten je kao prirodni koridor za gravitacijsko otjecanje oborinskih voda prema obalnom području. Ondje je planirano uređenje retencijskih kanala i prostora za prihvat viška oborinskih voda, čime bi se smanjio rizik od zadržavanja vode i plavljenja prometnice tijekom obilnih kiša.
Završetak velikog prometnog plana za Šibenik
Projekt Njivice I i II dio je šire prometne strategije Grada Šibenika i Hrvatskih cesta, kojom se posljednjih godina moderniziraju ključni gradski ulazi i prometni pravci.
Izgradnjom novih čvorova na Njivicama trebao bi se završiti plan stvaranja modernog prometnog sustava na glavnim ulazima u grad. Očekuje se da će nakon završetka projekta promet na zapadnom ulazu u Šibenik postati protočniji i sigurniji, posebno tijekom ljetnih mjeseci kada su gužve na Jadranskoj magistrali najveće.
