Do mora opet okolo, preko kamenjara: Sanacija tunela trajat će 3 mjeseca, putovat će se dvostruko duže

Kada se tunel Sveti Ilija zatvori, promet između zaleđa i Makarske odvijat će se alternativnim pravcima, između ostalog starom Biokovskom cestom.

Hrvatske ceste ugovorile su sanaciju revizijskih okana zatvorenog sustava odvodnje u tunelu Sveti Ilija na državnoj cesti oznake DC76. Posao će obaviti tvrtka Hidrostres za 221.371,66 eura s PDV-om čija je ponuda bila ekonomski najisplativija.

Projekt obuhvaća renovaciju opreme tunela Sveti Ilija, četvrtog najvećeg u sustavu hrvatskih prometnica izgrađenog 2013. godine, kao spoj autoceste A1 na Jadransku magistralu. Konkretno, radovi će biti fokusirani na sustav odvodnje, odnosno zamjenu okana zatvorenog sustava odvodnje.

Iako zvuči banalno, riječ je o zahtjevnom projektu koji će bitno utjecati na protočnost prometa. Naime, radovi će trajati 90 dana što nije zanemarivo.

Kašnjenje i problemi u sezoni

Gradilište je prema natječaju Hrvatskih cesta trebalo biti otvoreno sredinom listopada prošle godine, dakle, logično, po završetku lanjske turističke sezone na Jadranu. No, kako se postupak nabave odužio, sada ispada da bi radovi trebali krenuti pred početak ovogodišnje sezone što izaziva zabrinutost kako u dalmatinskom zaleđu, tako i na makarskoj rivjeri. Zašto? Prema podatcima iz tehničke dokumentacije projekta, da bi se posao mogao obaviti tunel će za vrijeme radova biti zatvaran.

Navode o zatvaranju potvrđuju iz Hrvatskih cesta.

- Što se tiče radova sanacije revizijskih okana tunela Sv. Ilija te specifičnosti zahvata, isti se nalaze na središnjoj osi kolnika, potrebno je u potpunosti zatvoriti glavnu tunelsku cijev dok traju radovi, rekali su nam iz HC-a uz pojašnjenje kako radovi koji se trebaju izvesti utječju na zatvaranje tunela.

- Tunel je izgrađen u sklopu izgradnje spoja s autoceste A1 na državnu cestu DC8, Jadransku magistralu. U tunelu postoje 2 tipa okana za zatvoreni sustav oborinske odvodnje: jednostruka i dvostruka revizijska okna koji imaju okrugle poklopce s pravokutnim okvirima. Oštećenja koja su se pojavila te je zbog istih potrebna sanacija su oštećenja na i oko poklopca, oštećenja okvira poklopca i oštećenja na armirano-betonskoj ploči revizijskog okna. Tehničko rješenje sanacije okana i poklopaca istih predviđa pojedine reprofilacije zidova okna sanacijskim mortovima te oslonce armirano-betonske ploče, promjena sustava otvaranja (bravice) i zamjena oštećenih poklopaca novima te kompletnu sanaciju pojedinih revizijskih okana, rekli su nam iz Hrvatskih cesta.

No, dodaju mislilo se na sve. Prometovanje tunelom u sezoni nije ugroženo.

- S radovima se planira započeti kada se steknu povoljni uvjeti za zatvaranje tunela, odnosno isto nije izvedivo prije završetka turističke sezone i smanjenja prometa na cestama u priobalju. O samom početku te planiranoj dinamici izvijestit ćemo širu javnost pravovremeno, zaključuju iz Hrvatskih cesta.

Privremena regulacija prometa

No, dok je odluka o početku radova izvan turističke sezone na Jadranu dobra kako za turiste, tako za domaće, ovi zadnji naći će se u problemu zbog zatvaranja tunela, izgledno, već na jesen. U projektu stoji kako je za vrijeme izvođenja sanacije potrebno osigurati i provesti privremenu regulaciju prometa. 'Prije izvođenja radova potrebno je najaviti i detaljno dogovoriti provođenje privremene regulacije prometa s odgovornom osobom od strane Investitora', jasno piše.

Stoji i kako privremenu regulaciju prometa treba izvesti u skladu s Elaboratom privremene prometne regulacije koji će se zasebno naručiti. Elaborat odobrava investitor i nadležno državno tijelo (MUP).

No, ističe se kako je 'za vrijeme radova potrebno u potpunosti zatvoriti promet kroz cijev tunela u kojem se izvode radovi'. Navedeno je i kako minimalno trajanje prekida prometa iznosi 48 sati, uz uvjet da se sanacija svih okana izvodi istovremeno.

Alternativa

Kada se tunel Sveti Ilija zatvori, promet između zaleđa i Makarske odvijat će se alternativnim pravcem preko državnih cesta u zaleđu. Lokalci kažu kako se najčešće koristi pravac preko Šestanovca i Dubaca, koji povezuje unutrašnjost s Jadranskom magistralom. Vozila se pritom usmjeravaju na DC62 i potom na DC39, sve do uključivanja na DC8 kojom se dolazi do Makarske.

Opcija je i Biokovska cesta koja vodi preko planine Biokovo. Međutim, ta cesta nije pogodna za veći promet jer je uska, zavojita i vremenski zahtjevnija za vožnju. Zbog toga se koristi uglavnom iznimno, kada vozači žele izbjeći gužve ili poznaju teren.

U usporedbi s prolaskom kroz tunel, vožnja alternativnim pravcima može se produžiti za otprilike 20 do 40 minuta, ovisno o stanju u prometu i odabranoj ruti.

Ključ za povezanost juga

Tunel Sveti Ilija cestovni je tunel kroz Biokovo koji povezuje obalni i kontinentalni dio Splitsko-dalmatinske županije. Tunel je dugačak 4.248 metara, ima kolnik širine od 7,7 metara i servisnu cijev sa zapadne strane dugu 4.255,62 metara. Tunel se nalazi na trasi državne ceste D76. Pozicioniran je tako da povezuje naselja Bast u općini Baška Voda s južne strane i Rastovac u općini Zagvozd sa sjeverne strane.

Nazvan je po biokovskom vrhu podno kojeg se nalazi. Radi se o četvrtom po duljini tunelu u Hrvatskoj, uz napomenu da je prema visini stijena od tunelske cijevi do vrha planine, prvi europski cestovni tunel u krškom masivu. Gradnja tunela počela je 2008. godine s sjeverne strane, probijen je u siječnju 2010. godine, a svečano otvoren 8. srpnja 2013. godine. U probijanju su sudjelovale tvrtke Hidroelektra niskogradnja iz Zagreba, koja je probijala tunel sa sjeverne strane te Konstruktor iz Splita, koji je probijao tunel s južne strane.

Obuhvat radova i materijali

Prilikom odabira vrste sanacijskog zahvata, ističe se u projektu, vođeno je računa o dostupnim tunelskim poklopcima u RH. I tu je došlo do poteškoća. Naime, trenutno su na tržištu dostupni samo kružni poklopci u kružnom okviru Ø600 mm, nosivosti D 400 kN, a proces uvrštavanja u proizvodnju poklopaca novih dimenzija je zahtjevan i ne može se naručiti izrada poklopaca dimenzija koji bi odgovarali postojećim svijetlim otvorima revizijskih okana za relativno mali broj poklopaca.

Zbog toga se i kod tipa oštećenja A (dotrajao poklopac bez oštećenja AB ploče okna), mora odabrati tip sanacije koji uključuje zamjenu postojeće AB ploče okna (tip B). Budući da se kod nekih dvostrukih okana (sa dva poklopaca) sanira samo jedan poklopac, takav način sanacije nazvan je tip oštećenja A.

Kod 20 okana, iako je samo jedan poklopac dotrajao, dok drugi poklopac nema znakova neposrednog oštećenja, zamijenit će se oba poklopca, a sve u cilju pojednostavljenja radova i smanjenja budućih sanacija tunela – navedeni poklopci bi se u svakom slučaju u dogledno vrijeme trebali zamijeniti.