'Rošada' novih prostora: Tek otvorena tržnica ide u rekonstrukciju, vade se vrata, pregrađuju zidovi

Po novoj 'viziji', netom odabrana tvrtka Kustošija građenje pregradit će novu tržnicu u Vrapču za više od 140 tisuća eura. Promijenjen je projekt.

Kad je krajem veljače 2025. godine svečano otvorena nova tržnica Vrapče, bila je to prva kapitalna investicija u tržnice u Zagrebu nakon gotovo 30 godina. No, novi prostori, u kojima je voće i povrće tada kupio i gradonačelnik Tomislav Tomašević ipak nije ispala uspjeh koji je trebala biti.

Pisalo se da tržnica ima više problema, kao što su loša funkcionalnost pa i preuska vrata. Oko godinu dana nakon otvaranja, Tajana Josipović s index.hr ondje je zatekla tek jednog prodavača povrća i prazne unutarnje lokale.

Dok je nova tržnica od 3 milijuna trebala poboljšati funkcionalnost i tehničke uvjete, čini se da cilj nije postignut pa se sprema novo preuređenje. Već je odabran i izvođač, tvrtka Kustošija Građenje.

Prva takva investicija u 30 godina

Godinu dana i nekoliko mjeseci prošlo je od svečanog otvaranja nove tržnice u naselju Vrapče. U objavi na stranicama zagrebačkih tržnica, istaknuto je da je to prva kapitalna investicija u tržnice u Zagrebu u čak 30 godina.

Znamo, gradu tržnica ne manjka, no one koje postoje izgrađene su prije više desetljeća, a na nekima broj posjetitelja pada. Jedan od razloga može biti njihova zapuštenost, odnosno manjak održavanja, a ovaj projekt trebao je biti znak promjene nabolje.

- Inicijative ulaganja u gradske tržnice imaju za cilj stvaranje održivih, modernih i dinamičnih tržnica koje ostaju nezaobilazna mjesta druženja i najkraći put svježih proizvoda od polja do stola, navedeno je na stranicama Tržnica Zagreb. Nova tržnica danas je prazna | foto: EOJN, snimka zaslona

Kreće rekonstrukcija

No, samo godinu dana kasnije, medije su prepravile snimke opustjele tržnice koja, izgleda, nije zaživjela kako treba. Spominjalo se nefunkcionalnost prostorija i premapremale prolaze iz vanjskog u unutarnji dio, zbog kojih se unutarnji prostori nisu popunili prodavačima ribe, mesa i ostalih proizvoda - kako je bilo predviđeno.

Sada se sprema obnova tržnice koju će za 144.098 eura bez uključenog PDVa izvesti na natječaju odabrani, inače jedini zainteresirani ponuditelj, tvrtka Kustošija građenje. Napominjemo da je ova cijena za više od 50.000 eura premašila procijenjenu vrijednost nabave. Na otvaranju je bio gradonačelnik Tomislav Tomašević | foto: Tržnice Zagreb

Nema žalbi, idući korak je ugovaranje?

U javnoj nabavi Odluka o odabiru objavljena je dana 2. lipnja 2026. godine, a budući da je prema javno dostupnim podacima donesena još 7. svibnja, može se smatrati žalbi nema te da slijedi potpisivanje ugovora s izvođačem.

Nakon što krenu radovi, tržnica bi mogla biti gradilište do godine dana, na koliko će se sklopiti sporazum između naručitelja, Zagrebačkog holdinga, te odabrane tvrtke. Detalje predviđenih radova opisuje arhitektonski projekt koji potpisuje ured ARP.

- Projektom rekonstrukcije nije obuhvaćena cijela zgrada, već se obuhvat zahvata odnosi na dio prizemlja unutar kojeg se nalaze poslovni prostori za prodaju mesa, peradi, ribe i cvijeća. Glavno južno pročelje nalazi se uz vanjski natkriveni dio tržnice, opisano je u tom dokumentu.

Površina predmetnog obuhvata iznosi 1.683 četvorna metra i u vlasništvu je Grada Zagreba. Ukupna neto površina zahvata na katastarskoj općini Vrapče Novo iznosi 97 kvadrata zatvorenog dijela, te još 6 kvadrata van prostora tržnice. Izvorni projekt | foto: Tržnice Zagreb

U planu uklanjanje pregradnih zidova

U postojećem stanju, tržnica je samostojeći objekt javne i poslovne namjene, s podrumom i prizemljem, te s natkrivenim vanjskim prostorom za otvorenu prodaju. U prizemlju su smješteni zatvoreni prodajni prostori, sanitarni čvor, tehničke prostorije, uprava i pomoćni sadržaji, dok se u podrumu nalazi servisni i skladišni prostor, te garaža.

Objekt je jednostavne tlocrtne geometrije, s ravnim krovom, a iznad vanjskog prodajnog dijela nalazi se pergola, a vanjski dio tržnice organiziran je kao polivalentni prostor s pomičnim prodajnim klupama. U podrumskom dijelu osigurana je garaža s 21 parkirnim mjestom, dok je na vanjskoj parceli dostupno dodatnih pet parkirališnih mjesta.

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija postojećeg objekta tržnice Vrapče s ciljem poboljšanja funkcionalnosti, uređenja i tehničkih uvjeta korištenja prostora. Zahvatom se predviđa demontaža elemenata pročelja i stolarije, uklanjanje pregradnih zidova i premještanje elektroinstalacija, navodi zahvat.

'Ne planiraju se zahvati na konstrukciji'

U unutrašnjem prostoru uklanjaju se pojedini pregradni zidovi i prema tome prilagođavaju instalacijski sustavi i završne obloge, pojašnjeno je.

Što se tiče elektroinstalacija, premjestit će se pojedinih prekidači, izvodi, utičnice i jedno rasvjetno tijelo iznad ogledala. Izvest će se se nova instalacija za motore zaštitnih roloa. Kablovi će se, gdje god bude moguće, produći podžbukno, a premjestit će se i prateća sanitarna galanterija, otkriva arhitektonski projekt.

- Ovim zahvatom povećat će se površina zatvorenog dijela objekta za površine predprostora poslovnih prostora koje se zatvaraju, pa je stoga potrebno ishođenje građevinske dozvole, uz prethodno ishođenje posebnih uvjeta, navodi dokumentacija.

Ne planiraju se zahvati na konstrukciji, niti ostalim bitnim svojstvima građevine, istaknuto je. Podsjetimo da je izvorni idejni projekt radila tvrtka Gradir, a arhitektonski ArhingTrade.